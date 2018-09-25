Hayatınızı Kurtaracak 16 Altın İpucu

Hayatta iki çeşit insan vardır; zombi saldırısında dahi ölmeyecek olanlar ve öksürse bile hastanelik olanlar.

Eğer zombi saldırısı size ürkütücü değil de eğlenceli geliyorsa bu içeriği okumadan geçebilirsiniz. Eğer böyle bir iddianız yoksa aşağıdaki bilgiler sizler için hayat kurtarıcı olabilir. Belki bir kısmını unutursunuz ancak bir iki tanesi bile aklınızda kalsa bizim için yeterli. Bazı bilgiler vardır ki değeri hiçbir şeyle ölçülemez.

Yine de Bored Panda‘nın hazırladığı içerikte bahsettiği üzücü durumlara maruz kalmamanızı umuyoruz.

1. Halka açık alanda sağlık sorunu yaşadığınızda ne yapmalısınız?

Eğer halka açık bir alanda sağlık sorunu yaşarsanız, kalabalığa seslenip yardım istemektense yalnızca bir kişiyle iletişime geçmek daha mantıklı olacaktır. ‘’Bystander’’ etkisi denilen ve herkesin ‘’nasıl olsa biri yardım eder’’ deyip geçtiği pozisyonda kalırsanız, uzun süre yardım alamayabilirsiniz.

2. Nükleer bir patlama sonucu ne yapılmalı?

Öncelikle dünyanın hiçbir yerinde bir nükleer savaş ya da nükleer patlama olmamasını diliyoruz. Yine de kısaca bilgi vermekte fayda var.

Nükleer patlama sırasında insanlara zarar veren asıl şey şok dalgasıdır. Alev topu daha küçük bir çapta meydana gelir. Eğer alev topundan yeterince uzaksanız yüzüstü yere yatıp parmaklarınızla kulaklarınızı ve gözlerinizi kapatın. Şok dalgası geçtikten sonra en yakın sığınağa kaçabilirsiniz.

3. Takip edildiğinizi düşündüğünüzde ne yapmalısınız?

Direksiyon başındayken takip edilme hissine kapılmayan yoktur. Bu his çoğu zaman asılsız da olsa basit bir taktikle konuyu kökten çözebilirsiniz. 4 kez ard arda sağa dönün. Sonunda başladığınız yere dönmüş olacaksanız. Eğer sizi takip ettiğinizi düşündüğünüz araç hala arkadanızdaysa, gerçekten tehlikedesiniz.

4. Kaybolunca ne yaparsınız?

Eğer kaybolduğunuzu düşünüyorsanız etrafta dolaşmak yerine bir yere oturun. Panik halindeyken karar vermeniz ve doğru yolu bulmanız daha zor olacaktır. Biraz sakinleşip detaylıca düşündükten sonra daha doğru tercihler yapacağınıza emin olabilirsiniz.

”Üç Kuralı’’ size fikir verebilir. Şöyle ki;

Açlık sizi 3 haftada öldürür.

Susuzluk sizi 3 günde öldürür.

Soğuk sizi 3 saatte öldürür.

Oksijensizlik sizi 3 dakikada öldürür.

Panik ise sizi yalnızca 3 saniyede öldürebilir!

5. Güçlü bir fırtına öncesinde saçlarınızda elektriklenme hissederseniz ne yapmalısınız?

Eğer şimşekli ve fırtınalı bir günde dışarıdaysanız ve saçlarınızda elektriklenme hissediyorsanız, yıldırım düşmesine maruz kalabilirsiniz. Eğer 15 saniye içinde kaçabileceğiniz bir sığınak varsa oraya yönelin. Eğer 15 saniye içinde kaçmanız mümkün değilse yere çöküp iki ayağınızı birden yere basın ve ayak bileklerinizden tutup bekleyin. Bu sayede kendinizi toprakladığınız için mümkün olan en az zararla olayı atlatabilirsiniz.

6. Çölde kaybolmak herkesin korkulu rüyası olabilir. Peki, ne yapacağınızı biliyor musunuz?

Sadece çölde değil, birçok yerde kaybolduğunuzda kullanabileceğiniz ayna taktiği, size bir şişe sudan daha fazla fayda sağlayabilir. Bu sayede güneş ışığını yansıtarak üzerinizden geçen uçaklara yerinizi belli edebilirsiniz.

Eğer aracınız varsa terk etmeyin. Araç sizin için hem bir sığınak olacaktır hem de sizden daha kolay bulunabilir. Bu şekilde ölen insanların genellikle araçlarının birkaç mil ötesinde bulunduğunu unutmayalım.

”Üç Kuralı’’ burada da geçerli. Üç el ateş etmek, üç kez ıslık çalmak, üç kez fener açıp kapatmak evrensel olarak yardım çağrılarıdır.

7. Vücudunuza keskin bir cisim saplandığında nasıl çıkarmalısınız?

Derin yaralanmalarda cismi vücudunuzdan çıkarmayın. Bu durumda kan akışı hızlanabilir ve durduramayabilirsiniz. Kesilen bölgenin etrafına bir bez yardımıyla baskı uygulayıp profesyonel yardım alana kadar beklemek daha sağlıklı bir çözüm olacaktır.

8. Birinin boğulduğunu nasıl anlarsınız?

Genellikle insanlar televizyonda gördüğünüz gibi ellerini çırpıp yardım isteyerek boğulmaz. Çoğu zaman ellerini hareket ettiremez, bağıramazlar. Boğulmak üzere olan insanlar arada bir su yüzeyine çıkarak çırpınırlar ve solunum yetmezliği çekerler. Bu nedenle şüphelendiğiniz bir durumda, iyi bir izleyici olarak, dikkatli bir şekilde takip etmeli ve acil müdahale etmelisiniz.

9. Kendinizi ve diğer insanları boğulmaktan nasıl kurtarabilirsiniz?

Eğer suya düştüyseniz ve yüzme bilmiyorsanız endişelenmeyin. Hayatta kalmak için yüzmeniz değil, batmamanız yeterlidir. Nefesinizi tutup suyun sizi kaldırmasını beklemelisiniz.

Eğer boğulmakta olan birine yardım etmeye çalışıyorsanız mümkünse yanınıza ip ya da havlu benzeri bir şey alın. Panik halindeki biri, yardım etmenize olanak tanımadan sizi de batırabilir. Eğer bir cisim bulamadıysanız boğulan kişiye arkadan yaklaşıp kolunuzla göğsünden kavrayın ve nefes almasını sağlayın. Eğer size sarılmaya çalışırken hareket etmenizi engellerse dibe doğru yüzüp kurtulun ve aynı hareketi tekrar deneyin.

10. Daha önce hiç ayı ile karşı karşıya kaldınız mı?

Eğer ayı kahverengi ise yere yatın, siyah ise savaşın, beyaz ise geçmiş olsun derler. Siz yine de orman yürüyüşlerinde şarkı söyleyerek ve ses çıkararak ilerleyin ki karşılaşma riskinizi minimuma indirin.

11. Hiç yangın tüpüne ihtiyacınız oldu mu?

Bir yangın tüpü almaya karar vermek için en kötü zaman, yangın tüpüne ihtiyaç duyduğunuz zamandır. Çok geç olmadan yangın söndürme aletlerini alın ve acil durumlarda ulaşabileceğiniz bir yerde saklayın.

12. Kaçırıldığınızda ve iple bağlandığınızda ne yapmalısınız?

Umarız böyle durumlarla asla karşılaşmazsınız ama yine de küçük bir taktik paylaşalım. Eğer birisi sizi iple bağlamaya çalışıyorsa kendinizi mümkün olduğunca şişirin. Kaslarınızı kasın, derin nefes alın, göğsünüzü şişirin. Böylelikle iplerden kurtulmaya çalıştığınızda daha geniş alan bulacaksınız.

13. İç güdülerinize güvenir misiniz?

Güvenseniz iyi olur çünkü bazen mantıklı sebepler bulamasanız da içgüdüsel olarak tehlikede olduğunuzu anlayabilirsiniz. Eğer birisi size, sebebinizi bilmeseniz bile, bir şekilde güven vermiyorsa dikkatli olmanızda fayda var. Korku, insanın geliştirdiği en güçlü savunma aracıdır ve hisleriniz bazen aklınızdan daha başarılı bir gözlemci olabilir.

14. Cipsle ateş yakabilir misiniz?

Eğer nem yüzünden ateşi yakmakta zorlanıyorsanız yüksek kalorili bir yiyeceği kullanabilirsiniz. Cips bunun için iyi bir örnek olabilir. Birkaç adet cipsi ateşe verip diğer malzemeleri tutuşturmayı deneyebilirsiniz. Bütün yiyeceğinizi yakmayın tabii. Yazık, günah. Birkaç tane yeterli olacaktır.

15. Akıntıya kapıldığınızda ne yapmalısınız?

Eğer kuvvetli bir akıntıya kapıldıysanız panik yapmayın ve tüm gücünüzle yatay olarak/kıyıya paralel olarak yüzün. Pek kolay olmasa da sonunda girdaptan çıkacaksınız.

16. Tıkanmış birisine nasıl yardımcı olabilirsiniz?

Eğer birisi öksürüyor ama aynı zamanda konuşuyorsa müdahale etmeyin. Öksürüyor olması kendi başının çaresine bakabileceğini gösterir. Eğer tıkanan kişi nefes alamıyor ve öksürmüyorsa müdahale edebilirsiniz.