Hayatınızı kolaylaştırıcak ilginç bilgiler

Rutin hayatın akışında hayatınızı kolaylaştıracak bilgilere Bülent Özer, Aklınla 1000 Yaşa kitabında yer verdi. İşte karşısına çıkan önerilerin hayatı kolaylaştırdığını görerek bilgileri derleyen Özer'in kitabının bazı bölümlerinden öne çıkan bilgiler...

Kıyafetlerinizi kurutma makinesinde daha hızlı kurutmak için ıslak kıyafetlerle birlikte kuru bir havlu atmanız diğer kıyafetlerin çok daha hızlı kurumalarını sağlayacaktır.

İnce çoraplarınızı giymeden önce bir miktar saç spreyi sıkarsanız giyerken kaçma ihtimalini azaltırsınız.

Bulunduğunuz ortamda bir eşya ararken gözünüzle kitap okuma yönünüzün tersine doğru tarama yaparsanız normalden daha çok nesne dikkatinizi çekeceğinden aradığınızı hızlıca bulma ihtimaliniz yükselecektir.

Her kullanımdan sonra tuvalet kâğıdının uçtaki yaprağını ortasındaki kâğıt rulonun içine doğru katlarsanız, kazara fazla açılmasını ve yüzeylere değerek kirlenip israf olmasını önleyebilirsiniz.

Yemeğinize gereğinden fazla yağ koyduysanız piştikten sonra içine birkaç küp buz atarak yağların buzun çevresinde toplanmasını sağlayabilirsiniz ve bir kaşık yardımıyla toplanan fazla yağı alabilirsiniz.

Bez bir torba veya kullanmadığınız bir çorap içerisine pirinç doldurarak mikrodalgada ısıttığınızda sıcak su torbası yerine kullanabileceğiniz bir ısı kaynağı yapmış olursunuz.

Karşı tarafa okundu bilgisi iletmeden WhatsApp mesajlarını okumak için; mesajları okumadan önce telefonunuzu uçak moduna alabilirsiniz, WhatsApp widget’ı yükleyerek gelen mesajları Widget üzerinden okuyabilirsiniz veya işlem menüsünden Ayarlar >Hesap > Gizlilik bölümünden okundu onaylarını kapatabilirsiniz.

Yeni aldığınız ayakkabınız dar geliyorsa kalın bir çorap veya birkaç kat çorapla giyeceğiniz ayakkabıya saç kurutma makinesi ile sıcak hava üfleyerek veya buhara tutarak genişlemesini ve öylece kalmasını sağlayabilirsiniz.

Saça yapışan çikleti çıkarmak için saçınızın çikletli bölümünü uygun bir kaba dökeceğiniz gazlı içecek içerisinde birkaç dakika beklettikten sonra tarakla saçınızdan sıyırabilirsiniz.

Kıyafetlerinizin düğmelerinin üzerine süreceğiniz nokta kadar şeffaf oje veya tırnak cilası yapıştırıcı etkisiyle ipliğin çözülmesini engelleyerek düğmenin ömrünü uzatacaktır.

Sinek ve sivrisinekleri daha kolay avlamak için ilk önce üzerlerine cam sil püskürterek normalden daha yavaş hareket etmelerini sağlayabilirsiniz.

Balık tutarken oltanızın bulunduğu bölgeye efervesan (suda eriyen) tablet atarsanız oluşan köpükler sayesinde balıkların o gölgeye yönelmesini sağlayabilirsiniz.

Eğer köpeğinizi gezdirirken söz dinlemiyor ve sizden kaçıyorsa onu kovalayarak yakalamaya çalışmak yerine yere çömelerek veya uzanarak yaralanmış taklidi yaparsanız iyi olup olmadığınızı kontrol etmek için mutlaka yanınıza gelecektir.

Plajda değerli eşyalarınızı dikkat çekmeyecek şekilde saklamak için boşaldıktan sonra içini temizleyeceğiniz eski bir güneş kremi ya da şampuan kutusunu kullanabilirsiniz.

Temiz yastık kılıfınız kalmadıysa veya uyuyacağınız yerdeki yastık kılıflarını yeteri kadar hijyenik bulmadıysanız, üzerlerine yanınızdaki tişörtlerden geçirerek yastık kılıfı olarak kullanabilirsiniz.

Havuz kenarında veya plajda terliklerinizi tabanları güneşe gelecek şekilde ters bırakırsanız giydiğinizde ayağınızı yakacak kadar sıcak olmalarını engelleyebilirsiniz.

Aracınızı güneş altına park etmek zorunda kalırsanız yanaştıktan sonra aracın direksiyonunu yarım tur çevirerek bırakırsanız güneş altında sadece direksiyonun yukarıda kalan bölümü ısınacağından ve normal tutma pozisyonunda ellerinizin duracağı bölüm soğuk kalacağından araca döndüğünüzde direksiyondan ellerinizin yanmasını önleyebilirsiniz.

Vidalayarak sabitlemek istediğiniz eşyaların arka yüzlerinin bir fotokopisini çekip fotokopiyi duvarda şablon olarak kullanmak, delikleri tam olmaları gereken yerlerden tek seferde delmenizi sağlayacaktır. Fotokopisini çekme imkânınız yoksa asacağınız eşyanın deliklerine nokta halinde diş macunu sürerek eşyayı tam asacağınız pozisyonda duvara değdirirseniz diş macununun duvarda bıraktığı izlerin bulundukları yerlere delik açabilirsiniz.

Kapı ve duvarlarınızdaki çivi deliklerini aynı renkteki pastel veya mum boyayı deliğin içine doldurarak kamufle edebilirsiniz.

Damlayan bir musluğu tamir ettirene kadar geçen sürede damlama sesinin sizi rahatsız etmesini önlemek için musluğa lavabonuza değecek kadar uzun bir ip veya kumaş parçası bağlayarak suyun damlamak yerine ipten süzülerek sessizce akmasını sağlayabilirsiniz.

Bilgisayarınızın internet tarayıcısında bir sekmeyi yanlışlıkla kapattığınızda ‘CTRL’, ‘SHIFT’ ve ‘T’ tuşlarına birlikte basarak kapattığınız sekmenin tekrar açılmasını sağlayabilirsiniz.

Seçtiğiniz kullanıcı adının (takma ad-nick name) hangi popüler sosyal medya hesaplarında kayıtlı olup kullanıldığını internette kullanıcı adınızı yazarak yapacağınız arama ile birkaç saniyede öğrenebilirsiniz.

Mumlarınızı buzdolabında saklayarak yaktığınızda aynı kuvvette ışığı sağlamasına rağmen daha yavaş eriyeceğinden daha uzun süre kullanabilirsiniz.

Video oynatıcı programların birçoğunda bulunan oynatma hızı ayarı özelliğinden video ve filmlerin oynatma hızlarını artırarak gerçek sürelerinden daha kısa sürede izlemeyi tamamlayabilirsiniz. Geriden takip ettiğiniz dizileri hızlıca bitirerek yeni bölümlere yetişmek için pratik bir yöntem olabilir.

Kapalı sahada spor yaparken ayaklarınızın kaymasını önlemek için ayakkabılarınızın tabanına saç spreyi sıkabilirsiniz.

Kilo aldığınız dönemlerde bacaklarınızın birbirine sürtündüğü bölgelere koltukaltı deodorantı (roll on) sürerek bacaklarınızın tahriş olmasını önleyebilirsiniz.

Şişe içecekleri en hızlı şekilde soğutmak için derin dondurucuya atmadan nemli bir mendile sarabilirsiniz.

Sabah uyandığınızda ayılıp kendinize gelmek için bir bardak soğuk su içmek bir bardak kahve içmekten daha etkili bir yöntemdir.

Taksiyle bilmediğiniz bir yere giderken uzun ve pahalı bir yoldan götürülmemeyi garantilemek için akıllı telefonunuzun navigasyon uygulamasını açabilirsiniz.

Gaspa uğrarsanız ve eşyalarınızı verseniz dahi zarar görmeden kurtulamayacağınızı hissediyorsanız istedikleri eşyanızı gaspçının arkasına doğru fırlatıp siz de aksi yönde tüm gücünüzle koşmalısınız. Gaspçı çok büyük ihtimalle sizin değil değerli eşyanızın peşinden gidecektir.