Hayat Kurtaracak 11 İnanılmaz Yöntem

Her yıl ormanda yaklaşık 2.000 insan kaybedilmekte ve sadece ABD’de her gün yaklaşık 20 çocuk kaçırılmaktadır. Bu gibi durumlarda, ilk 72 saat hayatta kalmak çok önemlidir. Etrafınızdaki şeyleri kullanarak hayatta kalma ve durumu daha iyi bir hale getirme şansınızı arttırabilir. Bu içerikte yer alan zor durumlarda hayat kurtaracak bilgileri muhakkak herkes okumalı ve aklının bir köşesinde durmalı. İşte, hayat kurtaran 11 yöntem…

1. Sakız paketi ve pil ile ateş yakmak

Sakız ambalajından ince bir şerit kesin. Şeridi ikiye katlayın ve katlanmış şeritten çapraz bir kesik atın. Şeridi açtığınızda, merkezde dar bir nokta bulunmalıdır. Şeridin uçlarını bir pilin pozitif ve negatif uçlarına tutun. Şeridin metalik tarafının pile temas ettiğinden emin olun. Ve işte oldu! Bir alev alacaksınız, şimdi çalı çırpı tutuşturarak büyük bir ateş yaratabilirsiniz.

2. İlkel yollar ile ateş yakmak

Bu yöntem, ateş yakmanın en ilkel yoludur ve eğer hiç malzemeniz yoksa bu yöntem ile hayatınızı kurtarabilirsiniz. Düz tahta parçanın üzerine bir delik açın ve yanına biraz çalı çırpı koyun. İnce bir sopayı deliğe yerleştirin ve aşağı doğru bastırırken döndürün. Eğirme işleminden kaynaklanan sürtünme, kıvrılmaya neden olur. Ancak, bu yöntemin yapılması en basit yöntem olmadığını ve mükemmelleştirmek için bir miktar pratik gerektirdiğini unutmayın.

3. Lens kullanarak ateş yakmak

Ateş yakmak için güneş ışığını toplayıcıya odaklamak için herhangi bir lensi kullanabilirsiniz. Bir büyüteç cam, gözlük veya binoküler lensler işinize yarayabilir. Lensi, güneş ışığını mümkün olduğu kadar küçük bir noktaya konsantre edebilecek şekilde yerleştirin. Ve zaman içinde çıkan dumanı bekleyin. Bu yöntemin tek dezavantajı çalışması için güneş ışığına ihtiyaç duymasıdır. Bu yüzden geceyse ya da gökyüzü kapalıysa, başka bir yol bulmalısınız!

4. Kaynatma yöntemi ile içme suyu elde etme

Nehir, göl veya gölet gibi su kaynaklarına erişiminiz varsa, oralardan topladığınız su muhakkak içmeden önce kaynatılmalıdır. Kaynamanın suda bulunan kirleticileri veya partikülleri temizlememesine rağmen, bağırsakla ilgili hastalıklara neden olmaktan sorumlu olan çoğu mikrobu etkin bir şekilde ortadan kaldırdığı bilinmektedir.

5. Çiy toplayarak içme suyu elde etme

Çiy toplamak, içilebilir su elde etmenin en kolay yoludur. Tişörtünüz gibi bir kumaş parçası kullanarak (ne kadar temiz olursa, o kadar iyi), çiy ile ıslatılmış bitkileri silin. Şimdi ıslatılmış kumaşı bir kaba sıkın ve işte, biraz su içebilirsiniz. Çiy içmek güvenlidir, ancak aynı şey toplandığı yüzey için söylenemez, bu yüzden güvenli tüketim için sterilize etmek daha iyidir.

6. Terleme ile içme suyu elde etme

Terleme yöntemi, bir bitkideki suyun yaprakları, çiçekleri ve sapları yoluyla buharlaşma sürecidir. Bu işlemi bitkilerden su toplamak için kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bitkinin güneşli tarafında yapraklı bir dal bulmak, plastik bir torba ile örtmek ve torbanın açık uçlarını sıkıca bağlamak. Şimdi ise güneşin ve bitkinin sihirlerini kullanıp içmeniz için su toplamasını beklemenin ve izlemenin zamanı…

7. Doğaçlama pusula ile yön bulma

Bu çok eski bir yöntemdir ve yüzyıllar boyunca binlerce insanın hayatını kurtardı. Vahşi doğaya keşfeden çoğu tecrübeli insan bir pusula taşır, ancak kendinizi kaybolmuş ve pusulasız bulursanız, bir su birikintisi yapın veya taşıyabileceğiniz bir kabın içinde bir miktar su alın ve suyun durmasını bekleyin. Şimdi, yavaşça suya bir yaprak yerleştirin ve dikkatlice bir dikiş iğnesi veya düzeltilmiş bir metal tel yerleştirin (mıknatıs etkisi için giysilerinize sürün). Dünyanın manyetik alanı, iğneyi yavaş yavaş kuzey-güney çizgisi boyunca hizalar.

8. Güneşi kullanarak yön bulma

Güneşin doğuş ve batış pozisyonunu kullanarak yön belirlemek için aşağıdakileri aklınızda bulundurun.

İlkbaharda: Doğu kabaca güneşin doğduğu yerde olacak. Batı arkanda olacak, güney sağ tarafta ve Kuzey solda.

Yaz aylarında: Doğu, güneşin doğuşunu gördüğünüz yönden biraz sağa doğru olacak.

Kışın: Doğu, güneşin doğuşunu gördüğünüz yönden biraz sola doğru olacaktır.

9. Otları yakarak böceklerden korunma

Biberiye, kekik veya nane gibi bazı bitkilerin yanması sonucu ortaya çıkan koku, sivrisinekleri ve diğer böcekleri uzak tutar. Böylece böcek ve sinek ısırıklarından kurtulabilirsiniz.

10. Kablo bağından kurtulma yolu

Kablo bağları, özellikle çocuk kaçırma olaylarında sıklıkla kullanılmaktadır. Bu gibi durumlarda kablolardan kurtulmak için şunlar yapılmalıdır.

Ayakkabı bağlarını çöz. Ayakkabı bağlarından birini kablo bağı halkasından geçirin ve ardından diğer ayakkabı bağıyla sıkıca bağlayın. Bağlı ellerinizi göğsünüze doğru çekin ve bacaklarınızı germek için mümkün olan en uzağa hareket ettirin. Bacaklarınızı, bisiklete çevirmeye benzeyen bir hareketle hareket ettirmeye başlayın. Bu hareketin neden olduğu sürtünme, kablo bağının kesilip açılmasına sebep olur.

11. Kelepçeden kurtulma yolu

Çoğu standart kelepçe, bir bobin pimi, ataş veya bir tel parçası kullanılarak açılabilir. Bobin pimi kullanıyorsanız, plastik ucu birinden çıkardığınızdan emin olun ve şu adımları izleyin.

Kullandığınız aracın metalini düzleştirin, pim, ataş veya tel parçası olsun. Pimi kelepçe kilidinin yarısına yerleştirin ve 90 derecelik bir açı oluşturmak için bükün. Pimi tamamen anahtar deliğine sokun ve ters yönde bükün. Pimin ucu “Z” harfine benzemelidir. Bu bükülmüş pim bir anahtar gibi hareket etmelidir. Anahtar deliğine yerleştirin ve kıpırdatın. Doğru yaparsanız, anahtar kilitleme mekanizmasını kaldırmalı ve kelepçenin kilidi açılmalıdır. Biraz zaman alabilir o yüzden sabırlı olun.

Bu mekanizma kullanılarak çift kilitli kelepçeler de açılabilir.