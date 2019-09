Hayal gücünüzü zorlayan 15 nadide hayvan

Sokakta gördüğümüz hayvanlar haricinde gezegenimizde milyonlarca hayvan türü var. Birazdan göreceğiniz hayvanları yakından da görmek ister miydiniz? Sizin kararınız!

Araştırmacılara göre gezegenimizde 8.7 milyon hayvan türü bulunuyor. Bu 8.7 hayvan türünün büyük bir çoğunluğu ise hala keşfedilmedi. Belki “keşke şöyle bir hayvan da olsaydı” dediğiniz hayvanları aslında görmeniz mümkün. Ancak hayal bile edemeyeceğiniz eşsiz hayvanlar sizi bekliyor. Başlayalım!

1. Barreleye Balığı

Barreleye kelimesinin anlamı “namlu”. Şeklinden de anlaşılacağı üzere bu küçük tatlı balık bir silah namlusunu anımsatıyor. Barreleye balığı; Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanuslarının tropik-ılıman sularının derinliklerinde bulunr.

2. Pabuç gagalı

Pabuç gagalı olarak adlandırılan bu kuş türü leyleğe benziyor. Adını büyük bir ayakkabıyı andıran gagasından alıyor. Leyleğe benzetildiği için leyleksiler türünün içine dahil edilse de diğer kuşlarla akrabalığı belirlenemiyor.

3. Appaloosa Atı



Appaloosa, Amerika’nın en popüler olan at cinsi ve yerliler tarafından İspanyol benekli at olarak da biliniyor. Bu at cinsi büyüleyici renkleri ve karışık desenleriyle gözleri büyülüyor.

4. Colugo Lemuru



Doğal bir paraşüte sahip olan bu lemur cinsi deri kanatları sayesinde istediği yere uçabiliyor. İsmini Güneydoğu Asya’da bulunan Colugo’dan alıyor ve Madagaskar ormanlarında oradan oraya uçuyorlar. Sizce de çok arkadaş canlısı durmuyor mu?

5. Royal Flycatcher



Serçegillerden bir tür olan bu kuşlar, “kraliyet sinekkapanları” olarak da biliniyor. Onu diğerlerinden farklı kılan şey kafasındaki şapka gibi duran siyah tüyleri. Bu şapka benzeri tüyleriyle Napolyon’a benzetiliyor. Tüylerinin bazıları kırmızı, bazıları siyah oluyor.

6. Umbonia Spinosa Böceği



Güney Amerika’ya özgü “Membracidae” türlerinden biri olarak biliniyor. Sırtındaki boynuz görünümü sayesinde diğer türlerinden ayrılıyor. Sırt boynuzu ilk bakışta bir dikene benzetiliyor. Kolombiya, Venezuela, Hollanda Guyanası, İngiliz Guyanası ve Ekvator dahil olmak üzere Güney Amerika bölgelerinde görülüyor.

7. Kancalı Karınca



Sırtında bulunan kancası balık oltasına benzetiliyor. Karınca türleri arasında en tehlikeli karıncalardan biri. Sırtındaki kancasıyla onu öldürmeye çalışanları kesip tutma yetisine sahip.

8. Peygamberdevesi Karidesi



Korkunun rengini dahi ayırt edebilen bu karides, “Mantis Karidesi” olarak da adlandırılıyor. Birçoğunun boyu 10 cm olsa da nadiren 38 cm’e kadar uzayabiliyorlar. Avlarını yakalamak için yumruk atmalarıyla biliniyorlar.

Şimdiye kadar 450 farklı çeşidine ulaşıldı.

9. Mavi Papağan Balığı



Masmavi rengi sebebiyle pullarının arkadan bir ışıkla aydınlatıldığını düşünebilirsiniz. Daha açık veya daha koyu renkleri bulunuyor. Uzunlukları 90 cm’e kadar değişebiliyor. Batı Atlantik sularında bulunan bir tür.

10. Kel Uakari



Kırmızı suratlarıyla ilk görüşte dikkatleri üzerine çeken maymun türü. Kırmızı suratlı bu maymunlar, insanlara en yakın yüz ifadelerini sergiliyorlar. Zekalarını kullanarak da akıllı işler yapabiliyorlar. En gelişmiş maymun türlerinden.

11. Zürafa Böceği



Uzun boynu sebebiyle bu isimle anılıyor. Erkek böcekler, üreme dönemlerinde boyunlarını kullanarak diğer erkeklerle kavga ediyor. Zürafa böcekleri belirli bir ağaç türünün yapraklarıyla besleniyorlar. “Dünyanın En İlginç Hayvanları” listesinde de yer alıyor.

12. Battaniye Ahtapotu



Tropikal denizlerin orta derinliklerinde görülüyorlar. Yetişkinlerinin sırtında bulunan renkli, uzun ve şeffaf ağlardan ismini alıyor. Doğanın gerçek bir şaheseri olan bu ahtapotlar onları koruyacak “battaniye”ye sahip!

13. Pembe Peri Armadillosu



İlk bakışta korkunç gözükse de onlar türünün en sevimli örnekleri. “Kum yüzücüleri” olarak bilinen Armadilloları Arjantin çöllerinde gece vakti gezinirken görebilirsiniz. Onlar ufak böcekleri, solucanları ve salyangozları yiyerek besleniyorlar. Dünyanın en “kırılgan” hayvanlarından biri!

14. Siyah Kertenkele



Soğuğa karşı dayanıklı olmadıkları için tropikal iklimlerde yaşıyorlar. Vücutları oldukça uzun olan bu kertenkeleler renkleriyle diğer türlerinden farklı bir yere sahip.

15. Kırmızı Dudaklı Yarasa Balığı



Galapagos adalarında denizin 30 metre altında bulunuyorlar. Bu balığın boyu 40 cm’e kadar uzanabiliyor. İyi bir yüzücü değil bu yüzden deniz üstünde yüzebilmek için göğüs yüzgeçlerini kullanıyorlar. Deniz tabanının üstüne oturduğu da söyleniyor.