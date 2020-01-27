banner255
banner69
15 0
Kaldırımlar işgal altında
Kaldırımlar işgal altında
66 0
 
Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
Balık tutan gencin boynuna denizden sıçrayan zargana saplandı
754 0
Örge Volkan coştu coşturdu
Örge Volkan coştu coşturdu
27 0
Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
Bağlıköy Konuk Evi hizmete açıldı
11 0
Öğrenciler sınavda, aileler dışarda terledi
Öğrenciler sınavda, aileler dışarda terledi
110 0
Karadağ’da, Lefke kazandı
Karadağ’da, Lefke kazandı
99 0
banner374

Gözleriniz hakkındaki bilinmeyen gerçekler

banner27

Gözleriniz hakkındaki bilinmeyen gerçekler

Köpek balığı gözü: Köpek balığı korneaları insan gözü korneasına son derece benzerdir. Bu benzerlikten dolayı göz ameliyatlarında nakil için kullanılır.

undefined

Çalışan kısımlar: Tam olarak işlevsel olmak için gözleriniz iki milyondan fazla çalışır kısımdan oluşmuştur.

undefined

Göz kasları: Vücuttaki tüm kaslar göz önünde bulundurulduğunda, göz kasları en aktif olanlardır.

undefined

Heterokromi: İki gözü de doğuştan farklı renklerde olan kişileri tanımlamak için kullanılan terimdir.

undefined

Ölçüleri: Ortalama bir göz küresi 2.25 cm çapında ve 7 gr ağırlığındadır. Henüz göz küresi nakli yapılamamaktadır. Göz ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan optik sinir, herhangi bir müdahaleye karşı son derece hassastır.

undefined

Yenidoğanlar gözyaşı üretmez: Bağırarak ağlamalarına karşın, bebeklerde 4-13 haftalık oluncaya kadar gözyaşı olmaz.

undefined

Gözler hızlı iyileşir: Düzgün bir bakım ile gözün kornea yırtığını onarması sadece 48 saat sürecektir.

undefined

 

Kuruduğunda gözleriniz sulanır: Gözyaşı üç farklı bileşenden oluşur; yağ, mukus ve tabii ki su. Eğer bu bileşenler doğru miktarlarda olmazsa gözleriniz kuruyabilir.Bu tür bir kuruluğa tepki olarak beyniniz daha fazla gözyaşı üretir.

 undefined

 

20/20 görüş en iyi görüş değildir: Tipik harf testinde, 20/20 görüş alttan birinci satırdır. Onun altındaki satır çok daha küçüktür ve o satırı görebilirseniz bu, sizin 20/16 görüşe sahip olduğunuz anlamına gelir. Kaydedilmiş en iyi insan gözü görüşü 20/8'dir; yani bu, "Normal insanların 8 feet (2.5 metre) mesafeden gördüğü şeyi siz 20 feet (6 metre) mesafeden görebilirsiniz" demektir.

undefined

 

Gözleriniz kör noktalara adapte olabilir: Glokom gibi belli başlı göz sorunları görüşünüzde kör noktaların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Tıpkı ters çevrilmiş görüntüye alışmanız gibi, beyniniz boşlukları doldurarak kör noktalara adapte olmanızı sağlar. 

undefined

 

Diyabet sıklıkla ilk olarak göz muayenesinde teşhis edilir: Tip 2 Diyabet hastaları genellikle semptom göstermezler, yani bu hastalığı taşıdıklarını bilmezler. Bu tip diyabet normal olarak göz muayenesi sırasında, gözün arkasında kanayan küçük damarların görünmesiyle ortaya çıkar.

undefined

 

Yaşlandığında herkes katarakt olur: Kataraktın, yaşlandıkça saçların beyazlaması gibi normal bir şey olduğunu düşünebilirsiniz, doğal gelişen bir durumdur. İnsanlarda kataraktın ortaya çıkma yaşı ortalama 70'tir.

 undefined

  

Göz kırpmak son derece önemli bir göz işlevidir: Göz kırpmak göz yaşını, gözün tamamına dağıtarak göz yüzeyindeki kiri temizlemeye yardımcı olur. Gözyaşı, gözü nemlendirmeye ve kayganlaştırmaya yardımcı olur ve ayrıca önemli anti-bakteriyel özelliklere sahiptir.

undefined

Göz lensleri herhangi bir kameranın lensinden daha hızlıdır: Göz bebeğinin hemen arkasında, baktığınız nesneye odaklanan lens bulunur. Bir saniyeliğine bulunduğunuz ortalama göz gezdirin ve odaklandığınız çeşitli mesafeleri düşünün. Bunu her yaptığınızda, göz lensleriniz siz farkında olmadan odağını anlık olarak değiştirecektir. Yaptığınız şeyi, aynı mesafede odaklanması birkaç saniye süren fotoğraf makinesi lensi ile kıyaslayın. Hızlı değil mi?

undefined

Yaşlandıkça okuma gözlüğüne ihtiyaç duyacaksınız: Nüfusun yaklaşık yüzde 99'u için okuma gözlüğüne ihtiyaç duyma yaşı 43 - 50 arasındadır. Çünkü göz lensleri yaşlanmayla birlikte odaklanma kabiliyetini yavaş yavaş kaybeder.

undefined

Göz kası vücudunuzdaki en hızlı kastır: Hızlı gerçekleşen bir olay için "göz açıp kapayıncaya kadar" denmesinin bir mantığı vardır, göz kası vücudunuzdaki en hızlı kastır.

undefined

Dakikada ortalama 17, günde 14.280 ve yılda 5.2 milyon kere göz kırparsınız: İnsan konuşurken, okurken olduğundan daha fazla göz kırpar.

undefined

Görüntüyü ters çeviren bir gözlük takarsanız beyniniz bu görüntüyü düzeltecektir: Nesneleri baş aşağı görüyor olsanız bile, beyniniz buna adapte olacak ve nesneler gerçekte oldukları taraftaymış gibi hareket edecektir.

undefined

Her gözde her biri ışığa duyarlı 107 milyon hücre bulunur: Yedi milyon koni hücresi renkleri ve detayları görmenize, 100 milyon çubuk hücre de siyah ile beyazı ayırt etmenize yardımcı olur. Yani esasen gözünüzdeki hücrelerin 10'da birinden azı renkleri algılar.

undefined

Gözleriniz mavi ise dünya üzerindeki mavi gözlü diğer herhangi bir kişi ile ortak bir atanız var demektir: İlk mavi gözlü insan bundan yaklaşık 6.000 ila 10.000 yıl önce yaşadı, o tarihten önce herkes kahverengi gözlüydü.

undefined

 

 

Göz renginiz değişebilir: İnsan gözü irisinde veya oküler sıvı içerisinde mavi ve yeşil pigmentler her halükarda bulunur. Bu sebeple bulunulan ortamın ışık koşullarına göre özellikle açık renkli gözlerin rengi değişiklik gösterebilir. Yani gözünüzün güneşli havada bal rengi veya ela olması gerçekten olası.

undefined

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.