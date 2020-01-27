Gözleriniz hakkındaki bilinmeyen gerçekler

Köpek balığı gözü: Köpek balığı korneaları insan gözü korneasına son derece benzerdir. Bu benzerlikten dolayı göz ameliyatlarında nakil için kullanılır.

Çalışan kısımlar: Tam olarak işlevsel olmak için gözleriniz iki milyondan fazla çalışır kısımdan oluşmuştur.

Göz kasları: Vücuttaki tüm kaslar göz önünde bulundurulduğunda, göz kasları en aktif olanlardır.

Heterokromi: İki gözü de doğuştan farklı renklerde olan kişileri tanımlamak için kullanılan terimdir.

Ölçüleri: Ortalama bir göz küresi 2.25 cm çapında ve 7 gr ağırlığındadır. Henüz göz küresi nakli yapılamamaktadır. Göz ile beyin arasındaki bağlantıyı sağlayan optik sinir, herhangi bir müdahaleye karşı son derece hassastır.

Yenidoğanlar gözyaşı üretmez: Bağırarak ağlamalarına karşın, bebeklerde 4-13 haftalık oluncaya kadar gözyaşı olmaz.

Gözler hızlı iyileşir: Düzgün bir bakım ile gözün kornea yırtığını onarması sadece 48 saat sürecektir.

Kuruduğunda gözleriniz sulanır: Gözyaşı üç farklı bileşenden oluşur; yağ, mukus ve tabii ki su. Eğer bu bileşenler doğru miktarlarda olmazsa gözleriniz kuruyabilir.Bu tür bir kuruluğa tepki olarak beyniniz daha fazla gözyaşı üretir.

20/20 görüş en iyi görüş değildir: Tipik harf testinde, 20/20 görüş alttan birinci satırdır. Onun altındaki satır çok daha küçüktür ve o satırı görebilirseniz bu, sizin 20/16 görüşe sahip olduğunuz anlamına gelir. Kaydedilmiş en iyi insan gözü görüşü 20/8'dir; yani bu, "Normal insanların 8 feet (2.5 metre) mesafeden gördüğü şeyi siz 20 feet (6 metre) mesafeden görebilirsiniz" demektir.

Gözleriniz kör noktalara adapte olabilir: Glokom gibi belli başlı göz sorunları görüşünüzde kör noktaların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Tıpkı ters çevrilmiş görüntüye alışmanız gibi, beyniniz boşlukları doldurarak kör noktalara adapte olmanızı sağlar.

Diyabet sıklıkla ilk olarak göz muayenesinde teşhis edilir: Tip 2 Diyabet hastaları genellikle semptom göstermezler, yani bu hastalığı taşıdıklarını bilmezler. Bu tip diyabet normal olarak göz muayenesi sırasında, gözün arkasında kanayan küçük damarların görünmesiyle ortaya çıkar.

Yaşlandığında herkes katarakt olur: Kataraktın, yaşlandıkça saçların beyazlaması gibi normal bir şey olduğunu düşünebilirsiniz, doğal gelişen bir durumdur. İnsanlarda kataraktın ortaya çıkma yaşı ortalama 70'tir.

Göz kırpmak son derece önemli bir göz işlevidir: Göz kırpmak göz yaşını, gözün tamamına dağıtarak göz yüzeyindeki kiri temizlemeye yardımcı olur. Gözyaşı, gözü nemlendirmeye ve kayganlaştırmaya yardımcı olur ve ayrıca önemli anti-bakteriyel özelliklere sahiptir.

Göz lensleri herhangi bir kameranın lensinden daha hızlıdır: Göz bebeğinin hemen arkasında, baktığınız nesneye odaklanan lens bulunur. Bir saniyeliğine bulunduğunuz ortalama göz gezdirin ve odaklandığınız çeşitli mesafeleri düşünün. Bunu her yaptığınızda, göz lensleriniz siz farkında olmadan odağını anlık olarak değiştirecektir. Yaptığınız şeyi, aynı mesafede odaklanması birkaç saniye süren fotoğraf makinesi lensi ile kıyaslayın. Hızlı değil mi?

Yaşlandıkça okuma gözlüğüne ihtiyaç duyacaksınız: Nüfusun yaklaşık yüzde 99'u için okuma gözlüğüne ihtiyaç duyma yaşı 43 - 50 arasındadır. Çünkü göz lensleri yaşlanmayla birlikte odaklanma kabiliyetini yavaş yavaş kaybeder.

Göz kası vücudunuzdaki en hızlı kastır: Hızlı gerçekleşen bir olay için "göz açıp kapayıncaya kadar" denmesinin bir mantığı vardır, göz kası vücudunuzdaki en hızlı kastır.

Dakikada ortalama 17, günde 14.280 ve yılda 5.2 milyon kere göz kırparsınız: İnsan konuşurken, okurken olduğundan daha fazla göz kırpar.

Görüntüyü ters çeviren bir gözlük takarsanız beyniniz bu görüntüyü düzeltecektir: Nesneleri baş aşağı görüyor olsanız bile, beyniniz buna adapte olacak ve nesneler gerçekte oldukları taraftaymış gibi hareket edecektir.

Her gözde her biri ışığa duyarlı 107 milyon hücre bulunur: Yedi milyon koni hücresi renkleri ve detayları görmenize, 100 milyon çubuk hücre de siyah ile beyazı ayırt etmenize yardımcı olur. Yani esasen gözünüzdeki hücrelerin 10'da birinden azı renkleri algılar.

Gözleriniz mavi ise dünya üzerindeki mavi gözlü diğer herhangi bir kişi ile ortak bir atanız var demektir: İlk mavi gözlü insan bundan yaklaşık 6.000 ila 10.000 yıl önce yaşadı, o tarihten önce herkes kahverengi gözlüydü.

Göz renginiz değişebilir: İnsan gözü irisinde veya oküler sıvı içerisinde mavi ve yeşil pigmentler her halükarda bulunur. Bu sebeple bulunulan ortamın ışık koşullarına göre özellikle açık renkli gözlerin rengi değişiklik gösterebilir. Yani gözünüzün güneşli havada bal rengi veya ela olması gerçekten olası.