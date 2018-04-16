Göz sağlığında doğru bilinen yanlışlar

Yakından televizyon seyretmek ve uzun süre bilgisayar başında çalışmak gözü bozar mı? Havuç yemek daha iyi görmemizi sağlar mı? Peki, gözlük takmak göz numarasını artırır mı?

Şüphesiz çoğu insan bu sorulara “evet” yanıtını verir. Ancak halk arasında yaygın ancak doğru olmayan pek çok bilgi göz bakımı konusunda insanların yanlış hareket etmelerine neden oluyor. Peki neleri yanlış biliyoruz, doğrusu nedir

İşte doğru bilinen 15 yanlış...

Yanlış: Göz damlasını damlattıktan sonra gözü sık kırpıştırmak gerekir.

Doğru: Göze damla uyguladıktan sonra bir dakika süre ile gözü uyur gibi kapatmak gerekir. Sık kırpıştırılması, gözyaşı kanalı vasıtası ile damlanın burun boşluğuna geçerek etkisinin azalmasına yol açar.

Yanlış: Katarakt tekrarlayabilir.

Doğru: Katarakt tekrarlayıcı değildir. Bazen katarakt ameliyatından sonra, göz içine yerleştirilmiş olan merceğin arkasındaki zarda kesifleşme olabilir ve bu yanlış olarak 'katarakt tekrarladı' şeklinde bilinir.

Yanlış: Bebeklerdeki şaşılık büyüdüğünde geçer.

Doğru: Bebeklerdeki bazı şaşılıklar çok ciddi olup hemen tedavisi gerekebilir. Tedavi gözlük veya ameliyat şeklinde olabilir. Bu tip şaşılıklar tedavi edilmediğinde ileriye dönük kalıcı görme kayıpları (göz tembelliği) gelişebilir.

Yanlış: Bebekler gözlük takamaz.

Doğru: Göz muayenesi doğuştan itibaren yapılabilir. 3 aylıktan itibaren bebekler gözlük takabilir.

Yanlış: Gözlükten kurtulmak için gözü çizdirmek gerekir.

Doğru: Görme kusurunun tedavisi için uygulanan laser (excimer) tedavisinde, gözün saydam tabakası belirli bölgelerde inceltilir. Çizmek gibi bir işlem yapılmaz.

Yanlış: Uzun süre bilgisayar başında çalışmak gözü bozar.

Doğru: Bilgisayar başında çalışmak gözü bozmaz ancak bulunan küçük gözlük kusurlarının açığa çıkmasını kolaylaştırır.

Yanlış: Katarakt bir gözden diğer göze geçebilir.

Doğru: Katarakt bir gözden diğerine geçmez ancak çoğunlukla çift taraflıdır.

Yanlış: Katarakt sadece yaşlılarda olur.

Doğru: Katarakt en sık yaşlılarda olmakla birlikte bebeklerde, çocuklarda ve gençlerde de görülebilir.

Yanlış: Havuç yemek görmeyi artırır.

Doğru: Göz sağlığı açısından gerekli olan vitaminler çoğu sebze ve meyve de bol olarak bulunur. Dengeli beslenen bir kişi için bol havuç yemenin fazladan bir faydası yoktur.

Yanlış: Çok yakından televizyon izlemek veya kitap okumak gözü bozar.

Doğru: Göz sağlığı üzerinde olumsuz etkisi yoktur. Ancak göz bozukluğunun habercisi olabilir.

Yanlış: Tuzlu yemekler göz sağlığını olumsuz etkiler.

Doğru: Tuz, hipertansiyon gibi bazı hastalıklar üzerinde olumsuz etki yapabilir ama göz sağlığı üzerine olumsuz etkisi yoktur.

Yanlış: Dinlendirici gözlük baş ve göz ağrısını azaltır.

Doğru: Dinlendirici diye bir gözlük yoktur. Gözlük rakamlarla ifade edilen değerlere sahiptir ve takıldığı zaman görmeyi daha iyi yapıyor ise kullanılmalıdır.Yaygın olarak kullanılan ve dinlendirici olarak bilinen gözlüklerin herhangi bir tedavi edici özelliği yoktur.

Yanlış: Çok ağlamak gözyaşını kurutur.

Doğru: Ağlamak psikolojik bir olaydır ve gözyaşı göz çevresindeki çeşitli dokularda sürekli üretilir. Ağlamakla kurumaz.

Yanlış: Bir insan uzağı ve yakını net görüyorsa gözü sağlam demektir.

Doğru: Özellikle genç yaşlarda insanlar net görmesine rağmen hipermetrop ve hatta astigmat olabilirler.

Yanlış: Gözlük veya kontakt lens takmak, gözlük kusurunun ilerlemesini önler.

Doğru: Gözlük veya kontakt lens takmanın ya da takmamanın gözlük kusurunun ilerlemesi üzerinde herhangi bir etkisi yoktur. Gözlük veya kontakt lens kullanmanın tek amacı daha iyi bir görme kalitesi sağlamaktır.