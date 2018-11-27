Gökten yağanlara inanamayacaksınız

Gökyüzünden yağmur ya da kar yağmasını çok doğal bir şekilde karşılıyoruz, bunlar her gün karşımıza gelebilecek ya da duyabileceğimiz bir olay. Peki gökyüzünden bir inek düşse ya da kafanıza solucanlar yağsa ne düşünürdünüz?

1 – Arjantin’de Örümcek Yağmuru

6 nisan 2007'de Arjantin'in Salta eyaletine gökten örümcek yağdı. Christian Oneto Faona ve arkadaşları Paskalya tatilinde Salta eyaletine gitmeye karar verdiler. San Bernardo dağına tırmanmaya başlayan arkadaşlar 2 saat sonra toprağın üzerinde farklı renkte ve çeşitlikte örümceklerle karşılaştılar. Akabinde gözlerini göğe çeviren arkadaşlar örümceklerin gökyüzünden yağdığını gördüler ve kameraya kaydettiler.

2 – Japonya’da Gökten Düşen İnek

1997 yılında, Japon balıkçılar, Japon Denizi’nden kurtarıldı. Balıkçılar gökyüzünden bir ineğin, teknenin üzerine düşüp tekneyi batırdığını idda ettiler. Balıkçılar bu açıklamalarından dolayı doğruca hapse atıldılar. Ancak 2 hafta sonra Rus Hava Kuvvetleri, Japon yetkililere bir açıklama yaparak kargo uçaklarındaki bir görevlinin bir inek çaldığını beyan etti. İneği kargo yetkililerine beyan etmeyen çalışan, ineğin ağırlığı uçak için tehlike yaratınca, hem uçağın hem de uçuş personelinin güvenliği için, Japon Denizi’nin üzerinden geçerken 9,4 km yükseklikten, ineği uçaktan aşağı attı.

3 – Kolombiya’daKan Yağmuru

2008 yılında, Choco La Sierra adlı ufak bir köye gökten kan yağdı ve bir bakteriyolog bu olayı doğrulandı ve bu yağan maddeden bir miktar örnek alınıp en yakın kasaba olan Bagado’ya incelenmek üzere götürüldü. Köyün papazı da bunun, insanların günahkar tavırlarını değiştirmeleri için Tanrı’nın bir işareti olduğunu iddia etti.

4 – İskoçya’da Jöle Yıldız Yağmuru

2009 yılında, İskoçya’da çok ilginç bir şekilde gökten “jöle yıldız” adı verilen bir nesne yağdı. Henüz ne olduğu anlaşılmayan bu nesne, National Geographic tarafından görevlendirilen bilim insanlarınca test edildiler; ama herhangi bir DNA bulunamadı. Bu nesnenin ne olduğu hakkındaki teorilerden en kabul göreni, şahin ya da balıkçıl kuşların sindiremedikleri için kustukları kurbağa kalıntıları olduğu. Bunun yanında, meteor yağmuru kalıntıları ya da mantar olduğuna inanlar da var.

5 – ABD’de Solucan Yağmuru

Jennings Polis Departmanı çalışanı Eleanor Beal, kafasına gökten bir şey düştüğünde, her zaman ki gibi işe gitmek için karşıdan karşıya geçiyordu. Beal ifadesinde, kümeler halinde solucan yağdığını söylüyordu. Nereden geldikleri bilinmiyor; fakat kimileri aynı anda 8 km ileride Lacassine Bayou yakınlarında, bir deniz hortumu görüldüğünü ve bu olaya onun sebep olduğunu düşünüyor.

6 – Sibirya’da Farklı Renklerde Yağan Kar

2007'de Rusya'nın Omsk bölgesinde gerçekleşen olayda kokusu portakal gibi olan sarı ve yeşil renklerinde kar yağdı.

7 – Avusturalya’da Çöl Kasabasına Balık Yağmuru

Tanami Çölü’nün ucunda bulunan Lajamanu, Argyle ve Elliott göllerinden yüzlerce kilometre uzaklıkta ve hatta sahilden de bir o kadar uzakta. Fakat bu, kasabanın üzerine yağan ilk balık yağmuru değil. 2004’te yerliler, gökten balık yağdığını söylemişler ve Şubat 2010 tarihinde de bu olay ikinci kez gerçekleşti. Bir tanık, ifadesinde; “yüzlerce küçük beyaz canlı balık gökyüzünden yere düşüyordu” diyordu

8 – Almanya’da Para Yağmuru

2007'de kadın bir Alman sürücü dikiz aynasından baktığında gökte uçan paralar fark etti. Bunun üzerine aracını kenara çekip paraları toplamaya çalışan sürücü ardından toplama işini yarıda bırakıp polise gidip durumu bildirmiş. Polisle geri döndüklerinde toplayamadığı paraların orada olmadığını görmüşler. Paraların nereden geldiği bilinmiyor.

9 – İngiltere’de Sığırcık Kuşu Yağmuru

İngiltere'nin Someret kasabasında yaşayan Julie Knight'ın bahçesine ölü olarak yüzlerce sığırcık kuşu düştü. Nedeni bilinmeyen olay hala gizemini koruyor.

10. Taze Et Yağmuru

9 Mart 1876 tarihinde, Olympian Springs yakınlarında oturan Allen Crouch’un evinin yakınlarına gökten taze et yağdı. 90 metre uzunluğunda 45 metre genişliğindeki bir alan tamamen etle kaplandı ve kadının söylediğine göre, yağan et parçaları büyük kar taneleri boyutunda ve o sırada gökyüzünde tamamen açıkmış. Etin tadına bakan iki kişi, bunun ne koyun ne de geyik eti olduğunu belirterek bu etin ne olduğu hakkında bir yorum getirememişler.

11. Japonya'da Ölü Kurbağa Yağmuru

Bilindiği üzere Manolya filminde böyle bir sahne mevcuttur. Ve bu geçmişte de bir çok örneklerinin görüldüğü bir olaydır. Son olarak Japonya'nın Ishikawa bölgesindeki bazı kentlerde gökten ölü kurbağa yağdı. Ölü kurbağa yağmurunun 48 saat sonra Hakusan kentinde de görüldüğü yetkililerce bildirildi.

Bilimadamları, şiddetli fırtına ve deniz hortumlarının kurbağa ve balık gibi hayvanları alıp başka bir yere yağdırabileceği açıklamasını getirirken, Kanazawa Meteoroloji Gözlemevi yetkilileri, bölgede şiddetli bir rüzgar kaydedilmediğinden kurbağaların nasıl geldiğini anlayamadıklarını belirttiler.