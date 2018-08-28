Geçmişten Günümüze Yıkılarak Büyük Felaketlere Sebep Olan 8 Köprü

Doğal afetlerin önüne geçemesek de bazı felaketleri adeta kendi ellerimizle inşa ediyoruz. Son olarak kötü haber İtalya’dan geldi. Cenova şehrinde bulunan Morandi Köprüsü şiddetli fırtınaya dayanamayarak çöktü. Şu ana kadar 35 kişinin hayatını kaybettiği biliniyor ve sayının artması bekleniyor.

İtalya’da çöken ve İtalyan mimar Ricardo Morandi’nin adını taşıyan köprü 1962’de yapılmaya başlandı ve 1968’de yapımı tamamlandı. 1100 metre uzunluğundaki Morandi Köprüsü, şimdiye kadar Avrupa’da inşa edilen ilk kablolu beton köprü olarak biliniyor. Peki tarihte hangi köprüler neden çöktü? İşte dünden bugüne yıkılan köprüler…

1. Tacoma Narrows Köprüsü – ABD



Yapıldığı dönemde dünyanın en büyük açıklı üçüncü köprüsü olma özelliğini taşıyan Tacoma Narrows Köprüsü, 1940 yılından inşa edildi. Uzunluğu 1524 metreydi ve toplamda 6.4 milyon dolara mal olmuştu. Ayakları arasındaki açıklık 853 metre olan asma köprünün genişliği yalnızca 11.9 metreydi. Köprünün yapımında görev alan mühendis Moisseiff, genişlik ve aralık oranlarını ayarlayamamıştı, bu yüzden köprü birçok statik sorunla karşı karşıyaydı. Yapımı tamamlandıktan tam 4 ay sonra şiddetli rüzgarın etkisiyle rezonansa giren köprü yıkıldı. Yıkılması önceden öngörüldüğü için 1 ay önce kapatılan Tacoma Narrows üzerinde bir arabanın içinde bulunan köpek dışında can kaybı yaşanmadı. 1950 yılında köprü tekrar ve bu kez doğru biçimde inşa edildi.

2. Chirajara Köprüsü – Kolombiya



2018 yılının Mart ayında kullanıma açılmak üzere inşa edilen, Kolombiya’nın Villavicencio şehri ile başkent Bogota’yı bağlaacak olan köprü ocak ayında yapımı tamamlanmadan yıkıldı. Kuzey yakası çöken köprünün güney yakası ise kontrollü bir şekilde yıkıldı. Çöken köprüde 10 işçi hayatını kaybederken yaralı işçiler de vardı.

3. Longteng Broken Bridge – Tayvan



1906’da yapılan ve Amerikan mühendisler tarafından tasarlanan köprü 1935 yılında yaşanan depremde oldukça büyük zararlar aldı ve köprüde çatlaklar oluştu. 80 metre mesafeyle başka bir köprü inşa edildi. 1999’da yaşanan deprem köprünün ayaklarından birinin çökmesine neden oldu. Felaketin ardından köprünün kalıntıları bir anıt haline geldi ve Tayvan’ın kültürel mirasları arasına alındı.

4. Minnesota Köprüsü – ABD



Mississippi nehri üzerinde bulunan köprü 2007 yılında bilinmeyen bir sebepten çöktü. Sonraları tasarım hatası ve alt yapı sorunları dile getirilse de hiçbir zaman kesin bir sonuca ulaşılamadı. Köprünün yıkılışı sırasında üzerinde birçok araç vardı. 52 öğrenciyi taşıyan bir okul otobüsünün de aralarında olduğu araçların nehirden enkazlarının çıkarılması çok uzun sürdü. 13 kişi hayatını kaybederken 145 kişi yaralandı. Devlet ve müteahhit ölenlerin ailelerine yüklü miktarlarda tazminatlar ödediler.

5. Silver Köprüsü – ABD



15 Aralık 1967 yılında, Noel öncesi köprünün en yoğun olduğu zamanda bir felaket gerçekleşti. Sonradan sebebinin yanlış yapılan askı kablolarından birinin daha ince olmasının anlaşıldı. Ancak felaketten geri dönüş yoktu, kazada tam 46 kişi hayatını kaybederken birçok kişi yaralanmıştı. Silver Bridge’in çökmesi ABD için hafızalara kazınan bir felaket. Yerine Silver Memorial Bridge adında yeni bir köprü inşa edildi.

6. Haripur Köprüsü – Pakistan



1980’lerde Daur Nehri üzerine inşa edilen Haripur Köprüsü, 2018 yılının başlarında çöktü. Yüzlerce köyü birbirine bağlayan köprü için köy halkı köprüye önerim veya yeniden inşasının gerektiğini söylemişti ancak yetkililer bu uyarıları dikkate almada. Köprünün çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

7. Cevizdere Köprüsü – Ordu



Son olarak geçtiğimiz hafta Ordu’da yaşanan sel felaketi sonucu Cevizdere Köprüsü tamamen çöktü. Ordu’da birçok başka köprünün de çöktüğü biliniyor ancak en dikkat çekeni Cevizdere oldu. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı

8. Morandi Köprüsü – İtalya



İtalya’nın Cenova şehrinde bulunan Morandi Köprüsü kısa süre önce şiddetli fırtına nedeniyle çöktü. İlk belirlemelere göre 35 kişi hayatını kaybetti. 1962’de yapımına başlanan ve 1968’de tamamlanan köprü 1100 metre uzunluğundaydı.