Yapılan bir araştırmaya göre insanların %53'ü sabahları %47'si ise akşamları banyo yapıyor. Sabahları güne başlamak için duş almanın faydalı olduğunu düşünsek de aslında tam tersi de mümkün.

İşte gece yıkanmanın faydaları..

Daha fazla duş keyfi: Sabahları yıkandığınızda daha aceleci davranıp banyo keyfi yapamazsınız. Oysa duşunuzu gece alırsanız uzun uzun yıkanıp sıcak suyun keyfini çok daha fazla çıkarabilirsiniz.

Kahvaltıya vakit: Duşunuzu sabah alırsanız sabah kahvaltınızı geçiştirmek yerine keyifle yapabileceğinizi düşünün.

Rahat uyku: Gece duş aldığınızda vücudunuz çok rahatlayacak ve siz de çok daha rahat ve huzurlu bir uyku uyuyacaksınız.

Daha fazla uyku: Duşunuzu gece alırsanız sabahları nereden baksanız yarım saat daha fazla uyursunuz. Sabahları sürekli 5 dakika daha diye söylendiğimizi göz önünde bulundurursak gayet mantıklı bir fikir gibi görünüyor.

Temizlik keyfi: Banyonuzu sabah yapıp koşturarak dışarı çıkmak yerine tertemiz vaziyette yatağa girip bunun uzun uzun keyfini çıkarmanın tadı öyle güzel ki...

Temiz çarşaflar: Günün bütün kirini getirip yatağa taşımak yerine yatağınıza yıkanıp mis gibi girin ve çarşaflarınız da daha temiz kalsın.

Daha az telaş: Günlük hayat koşuşturmacasından yeteri kadar yorulmadınız mı? Buna bir de sabah duş alıp bir yerlere yetişme telaşesini eklemeyin.

Rahatlık: Gece duş almak sizi zaman içinde daha rahat ve huzurlu bir insan haline getirir. Sabahları hem duş alıp hem hazırlanma stresini başkalarına bırakın.

Pamuk gibi olmak: Başınızda havluyla istediğiniz kadar keyif yapabilirsiniz. Üstelik saçınızı istediğiniz zaman kurutup kurutma makinasının sıcacık yumuşaklığıyla yatağa pamuk gibi girersiniz.

Daha az ıslanın: Sabah duş almak beni uyandırıyor diyebilirsiniz. Yüzünüzü yıkamak da aslında aynı etkiyi yapacaktır.