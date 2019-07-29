Garajda Kurulup Dünyaya Açılan 10 Dev Şirket

Hiçbir şeyin bir anda olmadığını, başarının emek ve zaman istediğini hepimiz biliyoruz. Ancak şimdilerde milyar dolarlık olan dev şirketler nasıl kuruldu dersiniz?

Günlük hayatımızda veya iş hayatında kullandığımız birçok ürünün piyasaya nasıl çıktığını, bu ürünleri piyasaya çıkaran şirketlerin nasıl şirketler olduğunu bilmez. O şirket kurulup bugünlere gelene kadar ya da o ürün bizim elimize ulaşana kadar neler yaşandığını bilmiyor belki de ilgilenmiyoruz bile. Ancak tercih ettiğimiz birçok markanın arkasında kuruluşundan bugüne geçen zamanda oldukça önemli hikayeler, başarı hikayeleri yatıyor. Çünkü hiç birisi birden var olmadı. Türk işi hesap yaparak bile tahmin etmekte zorlanacağımız gelirleri olan dünyanın en büyük şirketleri de aslında sıfırdan kuruldu, kurucularının ise hemen hepsi birçok kişi gibi sıradan insanlardı. Bir farkla, çok çalıştılar, kendilerine ve ürünlerine inandılar ve ellerinde avuçlarında ne varsa ortaya koydular. İşte yokluktan gelerek başarı hikayesi yazan, çalışarak başarılı olunabileceğinin kanıtı niteliğinde 10 şirket ve kuruldukları yerler.

1. Amazon



Bugün dünyanın en büyük online ticaret sitesi olan Amazon’un hayatına bir kitapçı olarak başladığını biliyor muydunuz? Yakın zamanda özel hayatıyla da gündeme gelen ve dünyanın en zenginleri listesinde değişikliğe sebep olan bir boşanma yaşayan Jeff Bezos Amazon’u 1994 yılında Washington, Bellevue’daki evinin garajında kurdu. Kurulduğu ilk yıl işler beklendiği gibi gitmedi ve ilk kitabın satılması tam bir yıl aldı. Hayallerinden vaz geçmeyen Bezos’un Amazon’u bugün 300 milyar dolar değerinde ve dünyanın en büyük şirketlerinden birisi.

2. Microsoft

Bill Gates ve Paul Allen Microsoft’u kurduklarında pek fazla bir şeyleri yoktu. 80 bin dolara lisansladıkları ilk işletim sistemini yazacak programlama bilgileri dışında. Neyse ki OS için çok fazla çalışma alanına ihtiyaç yoktu ve evlerinin garajı bu işi kotarabilmeleri için yetti de arttı bile. Birkaç yıl içerisinde ise Microsoft doğdu. Bill Gates’i gezegenin en zengin iş insanı yapan ve uzun süredir PC pazarının liderliğini elinde tutan Microsoft’un başarısı ise hepimizin malumu.

3. Disney

Hepimizin yakından tanıdığı, yapımlarını mutlaka izlediği, çocuklarımızın vazgeçilmezi Disney dünyası da yayın hayatına bir garajda başladı. Walt Disney ve kardeşi Roy, Alice Harikalar Diyarında’nın bir parçası olan Alice’i çekmeye amcalarının garajında başladı. 1923 yılında kurulan şirket bugün 150 milyar doların üzerinde değeriyle dünyanın en büyük medya holdingi.

4. Apple

Hepimiz için en tanıdık hikaye olabilir Apple’ın hikayesi. Akıllı telefonlarıyla özellikle son 15 yıla damgasını vuran şirketin ürünleri hayatımızı şekillendiriyor sonuçta. 1976 yılında kurulan şirketin kurucuları Steve Jobs ve Steve Wozniak ilk bilgisayarları olan i Computer’ı Jobs’un ailesinin California’da bulunan evinin garajında ürettiler. Şirket bugün teknoloji alanında Dünya lideri ve değeri 550 milyar dolar.

5. Google

Larry Page ve ve Sergey Brin tarafından bugün YouTube CEO’su olan Susan Wojcicki’nin evinin garajında kuruldu dünyanın en büyük arama motoru ve tabii çok daha fazlası. 1998 yılında kurdukları şirketi 1 milyar dolara satmak istemişti iki ortak. Almayan almadığına pişmandır mutlaka çünkü şirketin bugünkü değeri 550 milyar dolar.

6. Harley Davidson

Hayatı boyunca motosiklet tasarlamak isteyen William Harley, ilk motorunu tasarladığında 20 yaşındaydı. William çocukluk arkadaşı Arthur Davidson ile birlikte gelecek iki yıl boyunca Wisconsin’deki bir tahta kulübede motor tasarlamaya devam etti. Resmi olarak 1903 yılında kurulan ve lüks motosikletler üreten şirket bugün 10 milyar dolar değerinde.

7. Hewlett-Packard (HP)

HP, 1938 yılında Will Hewlett ve Dave Packard tarafından Dave’in California’da bulunan ailesinin evinin garajında kuruldu. İlk ürettikleri bir ses oskilatörü (titreşim üreten alet) olan Hewlett – Packard’ın en büyük destekçisi ise kendilerinden bir film için 8 adet oskilatör satın alan Walt Disney. Başlangıç yatırımı sadece 538 dolar olan şirket bugün 13 milyar dolar değerinde.

8. Mattel

Mattel’i duymamış olabilirsiniz ancak Barbie bebekleri duymayan yoktur. En ünlü ürünleri Barbie bebekler olan Mattel ilk başlarda sadece çerçeve üretiyordu. Evet, hepimizin evinde bulunan, anılarımızı sakladığımız resim çerçeveleri. Kurucular Harold Matson ve Ruth Handler Güney California’da bulunan evlerinin garajında çerçeve yapımından kalan malzemelerle bebek evleri yapmaya başladılar. Yaptıkları bebek evleri çerçevelerden daha çok satmaya başladığında ise oyuncak üreticisi bir firmaya dönüştüler ve oldukça da iyi yaptılar. Mattel bugün dünyanın en büyük oyuncak üreticisi ve değeri 10 milyar dolar.

9. Dell

Bugün değeri 50 milyar doların üzerinde olan bilgisayar üreticisi Dell’in kurucusu Michael Dell, 1984 yılında henüz üniversite öğrencisiyken kişiye özel bilgisayar tasarlamaya başlar. Tahmin edin nerede?  Evet, evinin garajında. Yaklaşık bir yıl sonra ise okulu bırakarak işini geliştirmeye karar verir. Başarılı da olur.

10. Nike

Eğer milyar dolarlık şirketler kurabilmek için garajın küçük olduğunu düşünüyorsanız Nike’nin hikayesini incelemenizi öneririz. Çünkü diğerlerinin aksine, Nike’nin bir garajı bile yoktu. Evet, yanlış okumadınız. 1964 yılında Blue Ribbon Sports olarak kurulan Nike’nin ilk deposu kurucularından olan Phil Knight’ın arabasının bagajıydı. Knight ayakkabıları yaparken diğer kurucu ortak Bill Bowerman’da ayakkabıları koşucular üzerinde test ediyordu. Kurulduğu ilk 2 yıl ayakkabılarını satacak mağaza bile bulamayan Nike bugün Dünya’nın en büyük spor mağazalarından ve değeri 90 milyar dolar.