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Galatanın ruhu: Kamondo Merdivenleri

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İstanbul'da yaşayan ya da bir kez olsun gelen biriyseniz önünden geçme ya da adını duyma olasılığınız epey yüksek olan bir yerden bahsedeceğiz sizlere. İşte karşınızda Kamondo Merdivenleri'nin ilginç hikayesi...

Galatanın ruhu: Kamondo Merdivenleri
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Karaköy'de, Voyvoda Caddesi ve Banker Sokağı'nın birleştiği noktada bulunan Kamondo Merdivenleri 1870 ile 1880 yılları arasında 3 yılda tamamlanmıştır.

komodor-merdivenleri-nasil-gidilir

Dönemin ünlü Banker ailelerinden biri olan Kamondo Ailesi'nden Abraham Salomon Kamondo tarafından yaptırılan bu merdivenler namı diğer "Aşıklar Merdiveni" olarak da geçmekte.

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Helezonik yapısıyla ilginç bir şekille yukarıya uzanan bu merdiven için söylenen bir diğer şey ise bu şekilde olmasının sebebinin yukarıdan düşen birinin aşağıya kadar düşmesini engellemek için güdümlü ve zikzaklı inşa edildiği...

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Tabii ki "Aşıklar Merdiveni" tabiri sadece halk arasında yayılan ismi. Bugüne kadar üstünde birçok insanın sevgiyi, aşkı, sohbeti, muhabbeti, arkadaşlığı tattığı bu merdivenlerin ardında ilginç bir şekilde torun sevgisi yatmakta.

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Tarihçilerin aktardığı bilgilere göre ise; Abraham Kamondo, o dönem Avusturya Lisesi'nde okuyan torunlarının eve gelirken yolu uzattıklarına ve haddinden fazla yorulduklarına şahit olur.

Kamondo Ailesi

Onların bu haline dayanamayan Kamondo, evlerine doğru uzayan Kamondo Merdivenleri'ni yaptırmaya karar verir.

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Eklektik sanatı ile oluşturulan bu merdiven aynı zamanda o dönemde yaşayan Levantenlerin Galata'da bulunan dükkanlarından evlerine dönerken yararlanmaları da sağlanır.

eski-galata-köprüsü

2012 senesinde İstanbul'da çekilen James Bond serisinin Skyfall filminin oyuncularından Bond'un dublorü Robbie Madison'u da fazlaca etkileyen Kamondo Merdivenleri, Robbie'nin bu merdiven üstünde motorla küçük bir akrobasi gösterisi yapmasına da vesile olmuştur.

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