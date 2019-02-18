Feng Shui'ye göre çiçeklerin anlamları

Bambu
Bambular sevdiklerinize şans getirir.
Beyaz Gül
Yaratıcılık gerektiren bir işle uğraşan dostunuza beyaz gül demeti vermek ona ilham kaynağı olabilir.
Kasımpatı
Kasımpatı sevdiklerinizin bütün yılı neşe içinde geçmesini temenni ettiğinizi bildirir.
Kırmızı Gül
Kırmızı güller sizin adınıza ona şans diler.
Mavi Gül
Aşkı istiyorsanız hediye istek listenize veya çok sevdiğiniz bir dostunuzun yeni bir ilişkisi olsun istiyorsanız tam 20 adet mavi gül hediye edin. Burada dikkat edeceğiniz şey, her bir gülün dikenlerini temizletin kesinlikle. Dikenler pürüzleri sembolize eder.
Nergis
Nergis çiçekleri açık ve duru bir zihinle doğru kararlar alma dileğinizi iletir.
Pembe ve Beyaz Güller
Pembe ve beyaz güllerle oluşmuş bir buket bekârlara aşk ve sevgi dileğinizi iletir.