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Feng Shui'ye göre çiçeklerin anlamları

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Feng Shui felsefesine göre pozitif enerji taşıyan çiçekler...

Feng Shui'ye göre çiçeklerin anlamları
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Bambu

Bambular sevdiklerinize şans getirir.

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Beyaz Gül

Yaratıcılık gerektiren bir işle uğraşan dostunuza beyaz gül demeti vermek ona ilham kaynağı olabilir.

Kasımpatı

Kasımpatı sevdiklerinizin bütün yılı neşe içinde geçmesini temenni ettiğinizi bildirir.

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Kırmızı Gül

Kırmızı güller sizin adınıza ona şans diler.

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Mavi Gül

Aşkı istiyorsanız hediye istek listenize veya çok sevdiğiniz bir dostunuzun yeni bir ilişkisi olsun istiyorsanız tam 20 adet mavi gül hediye edin. Burada dikkat edeceğiniz şey, her bir gülün dikenlerini temizletin kesinlikle. Dikenler pürüzleri sembolize eder.

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Nergis

Nergis çiçekleri açık ve duru bir zihinle doğru kararlar alma dileğinizi iletir.

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Pembe ve Beyaz Güller

Pembe ve beyaz güllerle oluşmuş bir buket bekârlara aşk ve sevgi dileğinizi iletir.

Pembe ve Beyaz GÃ¼ller ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

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