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Fazlası ölümcül derecede zararlı

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Ölçülü tüketildiklerinde fayda sağlayan, ancak gereğinden fazla miktarda alındıklarında sağlığımız için ölümcül tehlike oluşturan besinler, vitaminler ve kremler mevcut. İşte gereğinden fazla kullanmamaya dikkat etmeniz gereken 7 şey

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Fazlası ölümcül derecede zararlı
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Dişmacunu

Florür

Doğada bulunan bir mineral olmasına karşın diş macunlarında kullanılan florürde durum farklı.
Florür, diş macunlarına diş çürümelerini önlemesi için katılıyor fakat florür içeren bir diş macunundan bir miktar yutmak zehirlenmenize yol açabilir.
1. Dünya Savaşında düşman askerleri takatsiz kılmak için sularına florür katılıyordu. Beyinde bazı tahribatlara yol açan florür, insanları adeta zehirliyerek bitkinleştiriyor.

Fazlası ölümcül derecede zararlı 7 şey

Vitaminler

Bazı durumlarda vitamin takviyesi alarak sağlığımıza yarar sağlarız. Fakat ölçüsüz vitamin kullanımı kanser gibi bir çok hastalığa sebebiyet veriyor.

Suda çözünen vitaminlerin fazlası vücudumuzdan idrar yoluyla atılır. Ancak A vitamini gibi lipid-çözünür vitaminler vücutta depolanırlar ve vücutta toksik seviyelere kadar ulaşabilirler. Bu durum, karaciğer hasarına, kusurlu doğumlara, sinir sisteminde rahatsızlıklara ve kansere yol açabilir.

Fazlası ölümcül derecede zararlı 7 şey

Turpgiller familyası

Brokoli, Brüksel lahanası ve karalahana gibi turpgiller familyasına ait besinlerini tüketmek yüksek antioksidan içermeleri ve çeşitli diğer faydaları sebebiyle tavsiye edilir.

Fakat kalp rahatsızlığınız ya da tiroidiniz varsa bu gıdaları dikkatli tüketmek istemeyebilirsiniz. Çünkü turpgiller familyasında yüksek miktarda kan pıhtılaşan K vitamini ve hormonların çalışmasını yavaşlatan guatrojenik maddeler bulunur.

Fazlası ölümcül derecede zararlı 7 şey

Kas kremleri

Kas kremi ağrılardan ve ağrılardan kurtulmak için bir çare olabilir ancak ancak çok fazla kullanılması tehlikeli. Kas kremleri bölgesel olarak sürülse de, içeriğindeki maddeler  gözenekler aracılığıyla vücuda girerek, kan dolaşımının yanı sıra kaslara ve sinirlere yayılırlar. Bu durum, vücutta kimyasal bir zehirlenmeye sebep olabilir.

Fazlası ölümcül derecede zararlı 7 şey

Ton balığı

Ham, pişmiş ya da konserve, ton balığında cıvayarastlarız. Aslında çoğu balık türünde cıva bulunur. Büyük yırtıcılarda, cıva oranı da bir o kadar fazladır. İnsanlar için toksik bir madde olan cıva, fazla miktarda alındığında vücutta tolere edilemeyerek zehirlenmeye sebep olur.

Zehirlenmenin ilk belirtileri arasında parmaklarda güçsüzlük ve uyuşukluk hissi, bunu takiben titreme ve görme sorunları yaşanır. Uzun süreli cıva zehirlenmelerinde hafıza zarar görür, öğrenme süreci zayıflar.

Fazlası ölümcül derecede zararlı 7 şey

iyah çay

Siyah çayda bulunan oksalat, kalsiyum mineralinin emilimini engelleyen bir moleküldür. Oksalat içeren yiyecek ve içeceklerden çok fazla tüketmek böbrek rahatsızlıklarına neden olur. Bunların başında da böbrek taşı sorunu yer alır.

Uzmanlar limit olarak günde 4 fincan çay içilebileceğini söylüyor.

Fazlası ölümcül derecede zararlı 7 şey

Soya sosu

Hypernatremia: kanda sodyum/tuz miktarının artması anlamına gelir.

Kan dolaşımında aşırı miktarda tuz bulunduğunda, vücudun diğer yerlerinden, beyin de dahil olmak üzere tuz yoğunluğunu azaltmak için su çekilir. Beyin kendi suyunu kaybederse, küçülür ve kanamaya başlar. Bu nedenle, soya sosu gibi sodyum yönünden zengin besinleri tüketirken ölçülü tüketmek gerekiyor.

Fazlası ölümcül derecede zararlı 7 şey

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