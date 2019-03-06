Fantastik Hayvanlar

1. Jaglion: Jaguar ile Aslan Birleşimi.
2. Baba Kaplan, Anne Aslan: Tigon.
3. Baba Aslan, Anne Kaplan: Liger.
4. Zebra ve Eşek Kırması: Zonkey.
5. Keçi ve Koyunun Yavrusu: Geep.
6. Geep’in Erişkin Hali.
7. Kurt ve Çakalın Yavrusu: Coywolf.
8. Kutup Ayısı ve Boz Ayının Kırması.
9. Yunus ve Katil Balinanın Yavrusu: Wholpin.
10. Vahşi Kedi ile Ev Kedisinin Yavrusu: Savannah
11. Lama ile Deve’nin Çiftleşmesinden: Cama
12. Erkek Eşek ile Dişi Atın Çiftleşmesinden: Hinny
13. Erkek Leopar ile Dişi Aslanın Çiftleşmesinden: Leopon
14. Tibet Sığırı ve Normal İneğin Çiftleşmesinden: DZO
15. Yeşilbaşlı Gövel Ördek ile Moskof Ördeğin Birleşmesinden Mulard