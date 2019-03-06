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Fantastik Hayvanlar

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Mitlerden fırlamış gibi canlıların ortaya çıkmasına olanak sağlayan iki farklı türün çiftleşmesi sonucu ortaya çıkan hayvanlar gerçekten şaşırtıcı.

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Fantastik Hayvanlar
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1. Jaglion: Jaguar ile Aslan Birleşimi.

2. Baba Kaplan, Anne Aslan: Tigon.

3. Baba Aslan, Anne Kaplan: Liger.

4. Zebra ve Eşek Kırması: Zonkey.

5. Keçi ve Koyunun Yavrusu: Geep.

6. Geep’in Erişkin Hali.

7. Kurt ve Çakalın Yavrusu: Coywolf.

8. Kutup Ayısı ve Boz Ayının Kırması.

9. Yunus ve Katil Balinanın Yavrusu: Wholpin.

10. Vahşi Kedi ile Ev Kedisinin Yavrusu: Savannah

11. Lama ile Deve’nin Çiftleşmesinden: Cama

12. Erkek Eşek ile Dişi Atın Çiftleşmesinden: Hinny

13. Erkek Leopar ile Dişi Aslanın Çiftleşmesinden: Leopon

14. Tibet Sığırı ve Normal İneğin Çiftleşmesinden: DZO

15. Yeşilbaşlı Gövel Ördek ile Moskof Ördeğin Birleşmesinden Mulard

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