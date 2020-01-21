Falın Türklerdeki Yeri

Tarih boyunca bilinen altmış, tahmin edilen ise binden fazla fal çeşidi kullanıldı. Uzak Doğu'da şifa, Afrika kabilelerinde sosyal iletişim gibi farklı coğrafyalarda farklı amaçlarla kullanılsa da hepsi bir terapi, bir meditasyon görevi görmüştür. Biz de Türk kültürünün fal ile ilişkisine dair çoğunu daha önce hiç duymadığını 11 bilgiliyi sizler için topladık.

1. Türk toplumunun fal ile ilişkisi İslamiyet’in çok öncesine dayanır. İlk Türkçe sözlük olan Divan-ı Lügat-it Türk’te geçen “ırk” kavramı, fal ve kehanet anlamına gelmektedir.

2. 9.yy’da Göktürk alfabesiyle yazılan ve şehir kültürünün ilk sözlü eseri olan Irk Bitig, bir fal kitabıdır.

3. Bilinenlere göre fal kültürü Türk toplumuna Şamanizm’den geçer. Irk Bitig, bir şamanın ağzından derlenmiştir.

4. Çok farklı türlerde bakılıyor olsa da en fazla tercih edilen tür kesinlikle kahve falı.

5. Ayrıca bazı kaynaklara göre kahve falı, Türklere özgü bir faldır. Türk Kahvesi her yönüyle diğerlerinden ayrılır ve fala en uygun olan kahve çeşididir.

6. Etkileri gözlemlendiğinde kahve falının, insanlar üzerinde terapik etkileri olduğu belirlenmiştir. Kahve falı baktırmak bir tür meditasyon olarak düşünülebilir.

7. Kahve falı, hem bakan hem de bakılan kişinin ideolojisi, deneyimleri ve planlarını anlamamıza yardımcı oluyor.

8. Fal baktırmak kadınlar ile özdeşleştirilmiş olsa da fal baktıranlar arasında erkeklerin hatırı sayılır bir payı vardır.

9. Eski Türklerde dokuz, İslamiyet kültüründe on, günümüzde ise on sekiz çeşit fal vardır.

10. Fal bakılan mekan, katılımcı için son derece önemli. Aydınlık, tenha ve mistik mekanlar özellikle tercih edilirken, kalabalık ve güvende hissetmedikleri için karanlık ortamlar tercih edilmiyor.

11. Falın, Kur’an ve Hz. Muhammed tarafından dinen yasaklandığı bilinen bir gerçek. Bunun yanında 13 Aralık 1925’de çıkan tekke ve zaviyelerle ilgili kanunla beraber hukuki olarak da yasaktır.