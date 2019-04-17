Enfeksiyon sandı gerçek ortaya çıkıncı şok oldu

Çocukluk dönemimizde çoğumuz arı kovanlarına çomak sokmuş ve ufak ya da büyük arı saldırılarına maruz kalmışızdır. Arı sokması sonucu hastaneye kaldırılanlarımız olduğu gibi kırmızı baloncuklarla dolanıp avazımız çıktığı kadar bağırıp ağladığımız da olmuştur. Şimdi anlatacağımız hikaye bir arı hikayesi ancak biraz daha farklı ve kulağa daha korkutucu da geliyor.

Gelin ayrıntılara bir göz atalım! Tayvanlı He adlı genç bir kadın, şişmiş bir göz şikayetiyle hastaneye gittiğinde basit bir enfeksiyon sebebiyle tedavi edileceğini düşünüyordu Ancak beklediği olmadı ve doktorlar 29 yaşındaki kadının göz kapaklarının altında yaşayan ve gözyaşlarıyla kendilerine ziyafet çeken dört arı keşfedince dehşete kapıldı Tayvan, Fooyin Üniversitesi Hastanesi’ndeki doktorlar olayı “bir ilk” olarak nitelendirdi ve dört arının hepsini canlı bir şekilde gözyaşı kanalından çıkarmayı başardı Bir basın toplantısında konuşan, hastanenin oftalmoloji başkanı Dr Hung Chi-ting, “Böcek bacaklarına benzeyen bir şey gördüm, bu yüzden onları bir mikroskop yardımıyla yavaşça ve bir defada vücutlarına zarar vermeden çıkardım” dedi Kadın, bir aile üyesinin mezarını ziyaret ettiğinde mezardaki otları temizlerken gözünün içine bir şey kaçtığını hissetmişti Kadın gözüne kaçan şeyin toprak olduğunu düşündü ve gözünü su ile yıkadı Ancak kadının gözleri geceleri şişmeye başladı ve kadın göz kapağı altında keskin bir acı hissetti Kadın enfeksiyon endişesiyle doktora gittiğinde gözüne mikroskopla bakıldı ve gözü nemlendiren tuzlu gözyaşı kanallarında kıvrılan küçük arı bacakları fark edildi Görme duyusuna herhangi bir zarar gelmemesi ve arıların hala hayatta olması kadının gözlerini ovalamaması gerçeğinin bir kanıtıydı Halictidae veya “ter arıları” olarak bilinen küçük arılar, insan terlemesine karşı çekilir ve tüm dünyada bulunur Ter arıları genellikle saldırgan değillerdir ve sadece müdahale edildiğinde sokarlar. Hung, basın toplantısında ter arılarının genellikle dağlarda ve mezarların yakınında yuva yaptıklarını ve bu durumun He ile nasıl temas ettiklerini açıkladığını söyledi.