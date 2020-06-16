En Çok Karşımıza Çıkan 16 Vücut Dili Hareketi ve Anlamları

Ağzınızdan çıkan sözler biriyle iletişiminizin ancak yarısını oluşturuyor. Uzmanların dediğine göre anlattığınız şeyin diğer yarısını ise (yüzde 55’ini) vücut diliniz söylüyor.

Hâl böyle olunca ta Darwin’den başlayan bir vücut dilini anlama çabası gayet doğal. Geçtiğimiz yüzyılda aslında insanlar vücut dilini anlama konusunda fena da yol kat etmiş değiller.

Bu listemizde en çok karşımıza çıkan ve “evrensel” diyebileceğimiz vücut dili hareketlerinden bahsedeceğiz. Eminiz ki bu vücut dili hareketleri size de tanıdık gelecek.

Bilmem anlamına gelen omuzları kaldırma hareketi



Kesinlikle evrensel bir hareket. Anlamı ise “bilmiyorum” veya “anlamıyorum”. Uzmanlar bu hareketin 3 bölümlü bir hareketler bütünü olduğunu belirtiyor. Elleri havaya kaldırmak “elim boş ve tehlikesiz” anlamına geliyor. Omuzları yukarı çekmek iç güdüsel bir boğazı saldırıya karşı koruma hamlesi, kaşları kaldırmak ise bir nevi teslimiyet göstergesi.

Parmak ile işaret ederek üstünlük gösterme hareketi



Bu hareketi çok açıklamaya gerek yok aslında, dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de de nice kavga bu hareketle başlar. Karşıdakine haddini bildirmek ve “ben senden üstünüm” demek için kullanılır. Yerse.

Göz kenarları kırışmıyorsa o gülüş sahtedir arkadaş



Gerçek bir gülüşe sebep olmak için “gülümseyin” demekten çok daha fazlasına ihtiyacınız vardır. Bu yüzden çoğu zaman zoraki gülüşleri ayırt etmek kolay olur. Yine de gerçek gülüşleri sahtesinden ayırt etmek için bir ipucu verelim sizlere. Gülerken gözlerin kenarındaki bölge kırışıyorsa (hani kaz ayağı da denilir) o gülüş gerçektir, varsın cildi kırışıversin o kadar.

Kaşları kaldırdıysa belli ki bir şeyden rahatsız



Uzmanlar endişe, şaşkınlık, korku gibi huzursuz edici durumlarda insanların farkında olmadan kaşlarını kaldırdıklarını söylüyor. Misal biri saçınızın çok güzel olduğunu söylerken kaşları havadaysa kibar olmaya çalışıyordur. Olsun o da iyi.

Ses tonunuzdaki değişiklik konuya duyduğunuz ilgiyi gösteriyor



Siz farkında olmasanız da ses tonunuzdaki değişiklik konuyla ilgilendiğinizi belli ediyor. Kadınların sesleri ilgilendikleri bir konuyla ilgili konuşurken daha cıvıl cıvıl olurken, erkeklerinkini ise neredeyse bir oktav daha kalınlaşıyormuş.

Eğer karşınızdaki sizin hareketlerinize benzer hareketler yapıyorsa her şey yolunda demektir



Psikologların pek çoğu karşıdaki insanla benzer hareketler sergilemenin onunla rahat hissettiğinizin ve aranızda bir bağ olduğunun göstergesi olduğunu belirtiyor.

Göz kontağı her türlü önemli



Göz kontağı birbirinden farklı anlamlara gelse de her halükarda karşıdakini ciddiye aldığınıza işaret eder. Tanımadığınız birini tehdit olarak görüp göz kontağında tutmak isteyebilirsiniz ki burada bakışlarınız korkulu ya da endişelidir. Bambaşka bir örnek ise sevişmek istediğiniz bir insanın gözlerine davetkâr bir şekilde bakmaktır.

Ancak karşınızdaki kişi gözlerinize fazlaca uzun bakıyorsa her şey yolunda olmayabilir



Yalan atmayı pek beceremeyen ve sürekli gözünü kaçıran insanların aksine kimi yalancılar doğrudan gözünüze bakar hatta muhtemelen daha inandırıcı olsun diye bu “bana güven” bakışını fazlaca uzatırlar ve sizi rahatsız ederler. Gözlerini kırpmadan hareketsiz de durabilirler.

Güç ve başarma göstergesi



İnsanların hislerini nasıl sakladıkları hâlâ tam olarak anlaşılamasa da nasıl ortaya koyduklarını yavaş yavaş anlar olduk. Bu gördüğünüz poz testesteronu ve kendine güveni artıran bir poz. Vücudu geriye doğru atıp, rahatlıyor ve kolları yukarı doğru kaldırıyorsanız kazanan sizsiniz. Doğuştan görme engelli çocuklar bile yarışma türü bir şeyi kazandıkları zaman bu hareketi sergiliyor. Bunu tam tersi ise kendine sarılma hareketi. Bu hareket de stres hormonu salgılamaya sebep oluyormuş.

Bacak bacak üstüne atıldıysa her şey yolunda gitmiyor olabilir



2.000 karşılıklı görüşme görüntüsü üzerinde yapılan araştırmalar gösteriyor ki eğer bacak bacak üstüne atma durumu varsa o ortamdan anlaşma çıkma ihtimali çok düşük. Psikolojik olarak bacak bacak üstüne atma kişinin zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak kapalı olduğunu gösteriyor.

Sizi beğendiyse bunu hareketlerinden anlayabilirsiniz



Etkilenmeyi açıklayacak tek bir hareket yoktur aslında ama şöyle bir örnek karşıdakinin sizden etkilendiğini gösterir: Göz kontağı kurduktan sonra biraz gözünü kaçırıp tekrar size bakıyor ve o sırada saçlarıyla oynayıp gülümsüyorsa ve bunların ne demek olduğunu anlamıyorsanız size yazıklar olsun gerçekten!

Sizle gülüyorsa daha ne olsun?



Eğer biri sizin mizah anlayışınızı algılıyorsa birbirinizle artık ilgileniyorsunuz demektir. Bu ister romantik bir ilgi olsun ister daha dostâni fark etmez.

Kenetli bir çene, kasılmış bir boyun ve kalkan bir kaşla karşı karşıyaysanız ortada tatsız bir iş vardır



Bu kaçırdığınız bir otobüs de olabilir, önünüzdeki hafta sonunu çalışarak geçireceğinizi öğrenmek de, az sonra yapacağınız bir konuşmayı beklemek de…

Liderlik belirten otoriter hareketler



İster içinden gelsin ister bunun eğitimini almış ya da gördüklerini taklit ediyor olsun insanlar bir gruba hükmederken benzer hareketler sergiler. Ya da sizi o gruba hükmettiğine inandırırken. Dik durmak, bir amacı varmışçasına yürümek, büyük el hareketleri yapmak bunlardan sadece bir kaçıdır.

Titreyen bir bacak titreyen bir ruhu temsil eder



Bacaklarınız vücudunuzun en büyük parçasıdır, eğer hareket ederlerse bunu gizlemeniz zor olur. Titreyen bacaklar gerginlik, iğrenme ya da her ikisinin de göstergesidir.

Kollarını bağlamak ise yerine göre bir savunma göstergesidir



Vücut dilini bilmek ve yorumlamak genelde kolay olsa da kişinin hareketlerini içinde bulunduğu duruma göre değerlendirmek bu işin en önemli noktalarındandır. Bir örnek vermek gerekirse kollarını kavuşturmuş bir insan iletişime kapalı gibi görünse de bunun bir başka sebebi üşümüş ya da kollarını koyacak bir yer bulamamış olması olabilir.