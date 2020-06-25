Ekolojik denge koruyucusu kara yılanlar

Özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte kırsal kesimlerde sıklıkla görülen yılanlar, vatandaşların panik yaşamasına neden oluyor. Ancak her yılan türü zehirli değil. Bu nedenle de her yılandan korkmak gerekmiyor. Ülkemizde en çok rastlanılan yılan türlerinden biri de karayılan. Karayılan zehirli olmayan bir yılan türü ve ekolojik denge için de son derece önemli.

İşte karayılan hakkında bilmeniz gerekenler…

Karayılan ya da bilimsel adıyla Dolichophis jugularis kırbaç yılanıgiller familyasından bir yılan türü. Bu yılan türü Kıbrıs, Yunanistan, Irak, İran, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Türkiye ve Malta’da bulunuyor

Karayılan, IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde asgari tehlike altındaki türler içerisinde bulunuyor

Karayılan, ülkemizin en büyük yılanlarından biri ve üç metreye kadar uzayabiliyor. Çoğunlukla bağ ve bahçelik yerlerde yaşıyor



Karayılanlar isminden de anlaşılacağı üzere parlak siyah renkli. Ancak boyun altı beyazımsı ve kırmızı lekeli.

Zehirsiz yılan türlerinden biri olan karayılanlar, kertenkenle, kemirgen ve küçük yılanlarla beslenerek aslında ekolojik dengeyi koruyor



Karayılanlar 1000 metre rakıma kadar olan bölgelerde rahatlıkla görülebilen türler. Özellikle tarlalarda kemirgenleri ya da küçük yılanları öldürerek aslında çiftçilere yardım ediyorlar. Karayılanlar besin zincirinin önemli bir parçası.

Karayılanın zehirsiz olduğundan bahsettik ancak bölgesine girmeye çalıştığınızda yüksek tıslamalarla sizi uyarır ve eğer üstüne giderseniz ısırabilir



Karayılanlar oldukça atik ve çabuk türlerdir. Öte yandan iç döllenme yoluyla üreyen bir türdür. Yavru gelişimi kabuklu yumurta içerisinde olur. Bir dişi tek seferde ortalama 7-11 arası yumurta bırakabilir.

Kıbrıs yılanları Akdeniz iklimine ve doğal ortama uyumları içerisinde yaşamaktadırlar. Kıbrıs’ta yılanların türleri pek fazla olmamakla beraber özellikle yaz aylarında görülebilmektedirler. Sıcak iklim sürüngeni olan yılanların nesillerinin tükenmemesi için dünyada alınan bir dizi tedbire paralel olarak Kuzey Kıbrıs’ta da bazı tedbirler alınmış olup yılan öldürenlere para cezası uygulanmaktadır.

Yılanlarında yaşam hakkı olduğunun bilincinde olunması gerekmektedir. Kentlerde yaşayanlar veya turistler yılanları genellikler hayvanat bahçelerinde görmektedir. Yürüyüşlere gidildiğinde aniden önünüze çıkacak bir yılandan korkmamak gerekir. Çünkü yılan ondan korktuğunuzdan daha fazla korktuğundan hemen kaçmaya çalışacaktır. Heyecan içerisinde kaçacak olan yılanı asla takip etmeyiniz.

Çünkü yılan panikleyip sizi sokabilir. Yürüyüşlerde ayak bileğinize kadar bot ve uzun pantolon giymeyi ihmal etmeyiniz. Bunlar iyi bir koruyucudur. Kıbrıs’ta yılanlar o kadar önemlidir ki Güney Kıbrıs’ta Hans-Jörg Wiedl tarafından kurulan Açık Hava Sürüngen Parkı’nda sürüngenler ve özellikle de Kıbrıs yılanları kendi doğal yaşam ortamlarında yaşamaktadır. Bunların yakından ve hiçbir tehlike olmadan izlenmesi, fotoğraflarının çekilmesi ve filme alınmaları mümkündür.

Hatta yılanlar konusunda Kıbrıs’ta efsaneler bile vardır. M.S. 321 yılında Hıristiyanlık dinini Roma İmparatorluğunun resmi dini yapan İmparator Konstanin’in annesi hakkındaki söylentiye göre, Helena, İsa’nın haçını bulmuş. Kutsal emaneti beraberinde getirmiş. Helene, yılanların çokluğundan Kıbrıs’ın yaşanılmaz bir yer olduğunu düşünmüş. Bir sonraki Kıbrıs ziyaretinde, yılanları yok etmek için gemi dolusu kediyi Kıbrıs’a getirmiş.kıyıya geldikleri sahil olan Gata Burnu’na veya diğer adı ile Kediler Burnuna bırakmış. Gata burnunun adıda buradan gelmiş. Kediler (Gata) burnunda St. Nicolas Manastırını görebilirsiniz. Diğer farklı ve küçük bir ada olan Yılan Adası da Girne’nin çıkışında adada bulunan tarla farelerinin tükenmesi için buraya yılan bırakılmış olmasından geldiği üzerine durulmaktadır.

Yılan Türleri: