Duyunca inanamayacağınız gerçek bilgiler

İnsan bu bilgileri okuyunca gerçekten ağzı açık kalıyor. İşte birbirinden ilginç o bilgiler...

Göz Kırpma



Göz kırpmak bize çok hızlı bir hareket gibi gelse de ömrümüz boyunca gözlerimizi kırptığımız süre 1,2 yıla denk geliyor. Yani bu süreyi göz kırpmanın aralıksız olarak devam ettiğini düşünürseniz toplam 1,2 yılımız karanlıkta geçecek demektir.

Kalp Krizi



1998 yılında oynanan Arjantin-İngiltere Dünya Kupası çeyrek final maçı penaltılara gitmişti,İngiltere kırmızı kart gören David Beckham'dan yoksun geçti penaltılara ve Arjantine elendi. Bu acı sonuç karşısında İngiletere'de o gün ve devamında kalp krizi geçirme oranı yüzde 25 arttı.

Mona Lisa-Pablo Picasso



Tarihin en ünlü eserlerinden biri olan Mona Lisa tablosu 1911 yılında Louvre müzesinden çalındığında şüphelilerden birinin Pablo Picasso olduğunu bilmek herhalde herkesi şaşırtmıştır.

Ay-Osama bin Laden ilişkisi



11 Eylül'ün mimarı olarak bilinen Osama bin Ladeni bulmak için Amerika'nın harcadığı para ve zaman ile Aya gitmek ve gelmek mümkündü. Tam tamına 10 yıl ve 100 milyar dolar harcanmıştır.

Müze Ziyaretleri



İngiltere'de her yıl büyük seyirci çeken Premier lig maçlarına giden seyircilerin 7 katından fazlası müzelere gitmektedir. İnanılması güç bir istatistik değil mi?

İnanılmaz Tesadüf



2009 yılında Geraint Woolford adlı emekli bir polis kuzey Galler'deki Abergale hastanesine kabul edildi ve kendini adı Geraint Woolford olan başka bir emekli Polisin yanında buldu. Adamlar akraba değildi. Hiç birbirlerini tanımıyorlardı. İşin en ilginç olan tarafı ise İngiltere'de ismi Geraint Woolford olan sadece iki kişi vardı ve bu kişiler de onlardı.

Google ve Para



Google reklamlardan ortalama yılda 20 milyar dolar kazanıyor. Bu rakam Amerikanın ünlü kanalları CBS,NBC,ABC ve FOX'un prime time da kazandığı reklam gelirinden bile fazladır.

Harry Potter-Daniel Ratcliffe



Daniel ,Harry Potter rolünü kazanmasının ödülü olarak ailesinden erken yatağa gitmeyip Fawlty Towers dizisini izlemeye hak kazanmıştı. Nereden nereye geldiğinin en büyük kanıtı değil mi?

Charlie Chaplin



1915 yılın'da San Francisco'da düzenlenen bir Charlie Chaplin benzerleri yarışmasında Charlie Chaplin'in bizzat kendisi de katıldı. Yarışı kazanmayı bırakın kendisine benzemediği için finale bile kalamamıştır.

Victor Hugo-Sefiller



Victor Hugo'nun ünlü eseri 1862 yılında ilk kez basıldığında,Hugo kitabının nasıl sattığını sormak için yayıncısına alaycı bir telgraf gönderir. Telgraf'ın tamamı şuydu '' ? '',yayıncıdan gelen coşkulu cevap ise şöyleydi '' ! '',kısa ve net bir anlaşma yöntemi.