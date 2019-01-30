Dünyanın yatak odası sırları

Bir prezervatif markasının 13 ülke kapsamında yaptığı anket, cinsel alışkanlık ve tatmin düzeylerini gözler önüne serdi. İşte o anketten en çok göze çarpan gerçekler…

Erkeklerin kadınlardan daha çok partneri var:

Bu her ne kadar basmakalıp bir söz gibi görünse de, erkeklerin kadınlara göre daha çapkın olduğu bu anket sonrası onaylanmış oldu. Ancak tek istisna Meksika; burada erkeklerin ortalama 6 partneri olurken kadınlar tüm milletlerden fazla olarak ortalama 14 partnerle erkekleri geçiyor. Genelleyecek olursak erkekler, kadınlara oranla daha fazla seksüel partnere sahip oluyor. 13 millet arasında erkekler için ortalama partner sayısı 15.9’ken kadınlar sadece 8 partnerde kalıyor.

Japonların sadece %15’i cinsel hayatlarından memnun:

Japonya’da her şey güllük gülistanlık değil, en azından anketin verilerine göre. Sonuçlara göre Japonların sadece %15’i seks hayatlarından memnun ve Japonlar yılda ortalama 48 kez seks yapıyor. Bunun yaklaşık 7.6 günde bire denk geldiği düşünülürse Japonların neden biraz hayal kırıklığı yaşadığı anlaşılabilir.

Amerikalıların bekaretlerini kaybetme yaş ortalaması 18.4:

Ankette, kültürel ve dini gelenekler tarafından sert bir şekilde dikte edilen bekareti kaybetme yaşındaki farklılıklar dikkate değer bir yer tutuyor. Buna göre ilk cinsel birliktelik yaşı 17.3 ile en düşük Brezilya’dayken onu 17.8 ile Almanya takip ediyor. Singapur ve Hindistan ise sırasıyla 22 ve 22.5 olarak en geç ilk birliktelik oranına sahip oluyor. 13 ülkenin yaş ortalaması ise 19.

Amerika ve Singapur benzer cinsel alışkanlıklara sahip:

Amerika ve Singapur ilk bakışta birbirine pek benzemeyen iki ulus gibi görünse de anket sonuçlarına göre işler yatakta değişiyor. İki millet de yılda yaklaşık 85 kez yani yaklaşık 4.2 günde bir seks yaparken İngilizler yılda yaklaşık 92 kez, Fransa ve Güney Afrika ise hafta 3 kere yani senede 120 kez ile başı çekiyor. Amerikalıların % 48’i cinsel hayatlarından memnun olduğunu söylese de Singapurluların sadece %35’i bunu söylüyor.

25-34 yaşları arasındaki İngiliz kadınların %20’si geçen 1 ay içinde seks yapmadığını söylüyor:

Bu, belli bir yaş aralığındaki cinsel aktiviteyi açıklıyor. Ankete göre şaşırtıcı olmayan bir şekilde yaşlandıkça daha az sevişiyorsunuz.65 - 74 yaş arası İngiliz kadınların sadece %13.5’i bir ay içinde seks yapmışken 25-34 yaş arası kadınların %20’si ve erkeklerin de %19.5’i bir ay içinde seks yaptığını söylüyor.

Fransızların sadece çeyreği cinsel açıdan tamamen tatmin olmuş hissediyor:

Fransızlar tüm dünyada şık yaşam tarzları, imrenilen romantik başkentleri Paris ve şehvetli aşıklar olarak nam salmıştır. Ancak görülen o ki, Fransa’da her şey göründüğü gibi değil. Fransızların sadece çeyreği cinsel yaşamlarından tam olarak memnun olduğunu söylüyor. Bu oran Amerikalılarda %48. Araştırma ayrıca Fransızların yatakta geçirdiği sürenin 14.2 dakika olduğunu ve tüm milletler arasındaki en düşük süre olduğunu ortaya çıkarıyor.

Ortalama bir Hintli kadının sadece bir partneri oluyor:

Bu istatistiki bilgi Hintlilerin sosyal ve geleneksel bakışını da ortaya koyuyor. Kadınların evlenene kadar bakire kalmalarının beklenmesi ve yeniden evlenen dul kadınlarla çok eşliliği çekici bulan kadınlarla sınırlı küçük bir azınlığının bu geleneğe karşı hareket ettiği görülüyor. Ancak Hintli erkekler için aynı sayının ortalama 6 partner olması kafaları karıştırıyor.

Meksikalılar yatakta herkesten daha fazla vakit geçiriyor:

Fransızlar, yatakta kendilerinden beklendiği gibi bir performans gösteremese de (14.2 dakika) Meksikalılar bunu kesinlikle başarıyor.Cinsel ilişki süresinin Meksika’da ortalama 22.1 dakika olması, dünyanın en meşhur aşıkları olan İtalyanları bile geride bırakıyor. Brezilyalılar için ortalama süre 21.4 iken İtalyanlar için bu süre 20.4 dakika.

Meksika: Dünyanın cinsel açıdan en memnun milleti:

En uzun sevişme oranında başı çeken bir milletin cinsel hayatlarından memnun olması da kaçınılmaz bir sonuç. Ancak Meksikalıların %63’ünün seks hayatlarından tamamen memnun olması pratiğin bunu mükemmel yapamadığının da göstergesi. Meksikalılara en fazla yaklaşanın %61 ile Hindistan olması, diğer milletlere göre her ne kadar az partnere sahip olsalar da birleşmenin oldukça tatmin edici olduğunu gösteriyor.

Brezilyalılar dünyadaki herkesten daha fazla sevişiyor:

Nitelik, Brezilyalılar için de önemli olsa da rakam oyununda herkese üstün geliyorlar. Brezilyalılar yılda yaklaşık 145 kez sevişiyor, yani en düşük olan Japonlardan 3 kez fazla. Brezilyalı erkekler ayrıca 27 ile tüm ülkeler arasında en fazla partnere sahipken Brezilyalı kadınlar yaklaşık 11 partnerle yetiniyor. Brezilya’nın 200 milyon popülasyona sahip bir ülke olduğu düşünülürse Brezilyalı erkeklerin prezervatif sektörü için kazançlı bir pazar olduğu söylenebilir.

Emir bildiren yerine rica bildiren sözler seçilmeli. Kişi sadece kendini düşünmemeli, paylaşıma önem göstermeli, birlikte haz almaya dikkat etmeli... Cinsel ilişkide ağrı oluşturacak hastalıklarda veya genel durumu bozan hastalıklarda anlayışlı olunmalı... Özellikle cinsel fonksiyon bozukluğu yaşandığında sabırla ve anlayışla yaklaşılmalı. Eşlerin her ikisi de çok eşlilikten kaçınmalıdır.