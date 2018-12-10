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Dünyanın en ünlü seri katilleri

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Onların isimleri tarihe 'seri katil' olarak geçti. Ama hiçbiri işlediği cinayetler yüzünden yakalanmadı. Prof. Dr. Sevil Atasoy 'Züppe Kocanın Şarkıcı Karısı ve Başka Nahoş Gerçekler' adlı kitabında, bu katillerin yakalanma sebeplerine de yer verdi. İşte o katiller ve nasıl yakalandıkları...

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Dünyanın en ünlü seri katilleri
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Randy Craft:

1945 – 1983 yılları arasında ABD'de yaşadı. Kurbanlarını genellikle otostop çeken gençler arasından seçti. Üstelik kurbanlarına yaptığı işkenceleri günlüğüne yazıyordu. Fakat cinayet işlediği için yakalanmadı. Alkol kontrolü sırasında polis durdurdu, Kraft ön koltuğa öldürdüğü kurbanlardan birini oturtmasaydı, yakalanmayacaktı.

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Joel Rifkin:

New York eyaletinin gelmiş geçmiş en soğukkanlı katili olarak bilinen Rifkin kurbanlarını hep boğarak öldürdü. İşlediği bir cinayetten sonra kurbanı taşıdığı kamyonetin plakasını düşürdüğü yerden almaya üşenmeseydi yakalanmayacaktı. Rifkin yakalandığında iki yüz üç yıla mahkum oldu.

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Ted Bundy:

Ted Bundy; 1974'ten itibaren iki yıl içinde 20'den fazla kadına tecavüz edip öldürdü. Bundy, çalıntı aracı bagajında cesetle delice sürmeseydi, belki de yakalanmayacaktı. Bundy elektrikli sandalyede infaz edildi.

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Peter Goebbels:

Almanya'da yaşayan seri katil kurbanlarına önce tecavüz etti sonra öldürdü. Goebbels olay yerinde kimliğini düşürmeseydi, yakalanmayacaktı.

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Neville Heath:

Heath 1964'de İngiltere'de iki kadını öldürdü. Döverek öldüreceği kurbanını götürdüğü otele gerçek kimliğini bırakmamış olsaydı belki de yakalanmayacaktı.

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Earle Leonarda Nelson:

Onun lakabı 'Groil Adam'dı. 1926'da 22 kadını öldürdü. Üç kez akıl hastanesinden kaçtı. Kanlı saçlarla berbere gittiği için yakalandı, 30 yaşında Kanada'da idam edildi.

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David Berkowitz:

Altı kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı. Otopark cezası nedeniyle yakalandı.

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Henry Lee Lucas:

Üç binden fazla kişiyi öldürdüğü iddia edildi ama sadece 11 kanıtlanabildi. Lucas yasadışı silah taşımaktan yakalandı.

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Alexander Bychkov:

2009- 2012 yılları arasında 11 yaşlı alkolik ve evsiz adamı öldürdü, bazılarını yedi. Bychkov hırsızlık suçundan yakalandı.

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Dennis Nilsen:

1978- 1983 yılları arasında 12 erkeği öldürdü. Öldürdüğü bedenlerden birinde kurtulmak için, cesedi ufalayıp tuvalete döktü. Su boruları tıkandı. Tamire gelen muslukçu gördükleri karşısında dehşete düştü.

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Bobby Joe Long:

10 kadını öldürdü. Son kurbanı Lisa McVey'i 26 saat alıkoyduktan sonra kendisine aşık olduğuna inandığı için bıraktı, McVey'in polise gitmesinin ardından yakalandı.

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