 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
Opel’in 2020 model süper minisi görücüye çıktı
4 0
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
Sürücülere sinir krizleri yaşattı
26 0
 
İncirli penaltılarla hedefe vardı
İncirli penaltılarla hedefe vardı
78 0
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
Akıncı, hentbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası müjdesi verdi
16 0
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
Canı sıkılınca, aracıyla yolu kapattı
435 0
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
Böyle sorumsuzluk kabul edilmez
10 0
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
Baf’ta Hakan Akgün sesleri
461 0
banner82

Dünyanın en pahalı kahvesi, kedi dışkısından üretiliyor

banner27

Endonezya'da kilosu 300 dolar ila 1000 dolar arasında satışa sunulan Luwak kahvesi, kahve meyvesini yiyen misk kedisinin dışkısından elde ediliyor.

banner315
Dünyanın en pahalı kahvesi, kedi dışkısından üretiliyor
banner267

 

 Luwak kahvesinin lezzeti ve kalitesi, misk kedisinin yaşam ve beslenme koşullarına göre değişiyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği düşünülen Luwak kahvesinin diş sağlığını koruduğu, metabolizmayı hızlandırdığı, safra taşı oluşumuna iyi geldiği, göğüs kanseri riskini azalttığı ve diyabeti önlediği belirtiliyor

Kopi Luwak kahvesi, misk kedisi, kedi dışkısı kahve, dünyanın en pahalı kahvesi, kopi luwak kahvesi nasıl üretiliyor

Endonezya'da kahve meyvesini yiyen misk kedisinin dışkı yoluyla çıkardığı kahve çekirdeklerinden elde edilen Kopi Luwak (Luwak kahvesi) dünyanın en pahalı kahvesi olarak satılıyor.

Kopi Luwak kahvesi, misk kedisi, kedi dışkısı kahve, dünyanın en pahalı kahvesi, kopi luwak kahvesi nasıl üretiliyor

Endonezya'da bir tür misk kedisi türü olan Luwak ya da Musang (Paradoxurus) olarak adlandırılan kedinin midesinde sindirilemeyerek fermantasyona uğrayan kahve çekirdeğinin daha lezzetli, aromatik ve eşsiz bir tada büründüğü belirtiliyor.

Kopi Luwak kahvesi, misk kedisi, kedi dışkısı kahve, dünyanın en pahalı kahvesi, kopi luwak kahvesi nasıl üretiliyor

Dünyanın en az üretilen kahvesi olduğu için sektörün en pahalı ürünü olan ve yerel dilde ''Kopi Luwak'' olarak adlandırılan kahve, diğer geleneksel kahve çeşitlilerine göre göre daha az kafein içeriyor.

Kopi Luwak kahvesi, misk kedisi, kedi dışkısı kahve, dünyanın en pahalı kahvesi, kopi luwak kahvesi nasıl üretiliyor

Misk kedilerine yaygın olarak arabica ya da robusta kahve ağacı meyvesinin yedirildiği Luwak'ın üretimi, dışkılanan kahve çekirdeklerinin temizlenmesinin ardından standart kahve üretimindeki gibi yıkama, kurutma, dış kabuğun soyulması ve kavrulma gibi işlemlerden geçiyor.

Kopi Luwak kahvesi, misk kedisi, kedi dışkısı kahve, dünyanın en pahalı kahvesi, kopi luwak kahvesi nasıl üretiliyor

Yılda ortalama 600 kilogram kadar üretilebilen Luwak kahvesinin, son yıllarda popüler hale gelmesiyle üretim ve satışında artış yaşanırken, piyasada sahtelerinin de çoğaldığı belirtiliyor.

Luwak kahvesinin kilosu, üretim işlemleri ve kalitesine göre, 300 dolar (yaklaşık bin 700 lira) ila bin dolar (yaklaşık 5 bin 800 lira) arasında alıcı buluyor. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.