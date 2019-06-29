Dünyanın en pahalı kahvesi, kedi dışkısından üretiliyor

Endonezya'da kilosu 300 dolar ila 1000 dolar arasında satışa sunulan Luwak kahvesi, kahve meyvesini yiyen misk kedisinin dışkısından elde ediliyor.

Luwak kahvesinin lezzeti ve kalitesi, misk kedisinin yaşam ve beslenme koşullarına göre değişiyor. Birçok hastalığa da iyi geldiği düşünülen Luwak kahvesinin diş sağlığını koruduğu, metabolizmayı hızlandırdığı, safra taşı oluşumuna iyi geldiği, göğüs kanseri riskini azalttığı ve diyabeti önlediği belirtiliyor

Endonezya'da kahve meyvesini yiyen misk kedisinin dışkı yoluyla çıkardığı kahve çekirdeklerinden elde edilen Kopi Luwak (Luwak kahvesi) dünyanın en pahalı kahvesi olarak satılıyor.

Endonezya'da bir tür misk kedisi türü olan Luwak ya da Musang (Paradoxurus) olarak adlandırılan kedinin midesinde sindirilemeyerek fermantasyona uğrayan kahve çekirdeğinin daha lezzetli, aromatik ve eşsiz bir tada büründüğü belirtiliyor.

Dünyanın en az üretilen kahvesi olduğu için sektörün en pahalı ürünü olan ve yerel dilde ''Kopi Luwak'' olarak adlandırılan kahve, diğer geleneksel kahve çeşitlilerine göre göre daha az kafein içeriyor.

Misk kedilerine yaygın olarak arabica ya da robusta kahve ağacı meyvesinin yedirildiği Luwak'ın üretimi, dışkılanan kahve çekirdeklerinin temizlenmesinin ardından standart kahve üretimindeki gibi yıkama, kurutma, dış kabuğun soyulması ve kavrulma gibi işlemlerden geçiyor.

Yılda ortalama 600 kilogram kadar üretilebilen Luwak kahvesinin, son yıllarda popüler hale gelmesiyle üretim ve satışında artış yaşanırken, piyasada sahtelerinin de çoğaldığı belirtiliyor.

Luwak kahvesinin kilosu, üretim işlemleri ve kalitesine göre, 300 dolar (yaklaşık bin 700 lira) ila bin dolar (yaklaşık 5 bin 800 lira) arasında alıcı buluyor.