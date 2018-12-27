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Dünyanın en dehşet verici hapishanesi

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Brezilya'daki Pedrinhas Cezaevi, yaşadığımız gezeğenin en dehşet verici cezaevilerinden birisi olarak gösteriliyor. Bu korkunç cezaevinde sadece geçtiğimiz yıl 75 mahkum öldürüldü.

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Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
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Dışarıda süren çete savaşları cezaevinde de sürünce, çete üyeleri birbirini öldürmeye başladı. Ne yazık ki bu cinayetlere ne gardiyanlar ne de polisler engel olamıyor.Pedrinhas Cezaevi'nde; çete üyeleri, mafyalar, katiller, caniler, uyuşturucu satıcıları ve psikopatlar bulunuyor. 

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Bunlar zaman zaman birbiriyle kapışıyor. Bütün engellemelere rağmen özellikle çete üyeleri içeriye ateşli silahlar sokuyor. Hatta geçenlerde çete üyeleri arasında resmen silahlı çatışma çıktı.İşin ilginç yanı silahlı çatışmada bir de pompalı tüfek bulundu. 

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Burada yatan çete üyeleri zaman zaman kadınlar koğuşunu basıp buradaki kadınlara tecavüz ediyor. Son bir yılda 20 kadın mahkum bu nedenle hamile kaldı. Şimdi onlar doğurmayı bekliyor. Alınan önlemler çete üyelerinin kadınlara tecavüz etmesini bile engellemiyor.

  

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Brezilya'da cezaevlerinde toplam 450 bin mahkum bulunuyor. Bu sayı cezaevinde bulunan kişi sayısında dünyada 4. yapıyor.

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