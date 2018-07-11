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Dünyanın en çirkin köpeği Zsa Zsa öldü

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Dünyanın en çirkin köpeği olarak ünlenen Zsa Zsa, dokuz yaşında öldü

Dünyanın en çirkin köpeği Zsa Zsa öldü
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  • Dünyanın en çirkin köpeği olarak dünya çapında ünlenen bulldog cinsi köpek Zsa Zsa, dokuz yaşında öldü.

  • Geçen ay ABD’de yapılan yarışmada “dünyanın en çirkin köpeği” seçilen İngiliz bulldog’un sahibi Megan Brainard, köpeğinin ölümünden dolayı derin bir üzüntü içinde olduğunu söyledi.

  • Sahibi, Zsa Zsa için evinin bahçesinde özel bir cenaze töreni düzenledi.

  • Brainard, 15 aylık kızı Mareslie’nin, Zsa Zsa’ya öperek ve el sallayarak veda ettiğini anlattı.

  • ABD’nin San Francisco kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması’nın bu yılki galibi Zsa Zsa bir yıldız olmuştu.

  • Yarışmada özellikle diliyle jüri üyelerini etkileyen köpek, sahibi Megan Brainard’a bin 500 dolar para ödülü kazandırmıştı.

  • Yarışmanın hemen ardından Zsa Zsa, bir TV programına katılmak üzere sahibiyle birlikte New York’a gitmişti.

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