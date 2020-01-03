banner255
banner69
Hamile kalmayı kolaylaştıran yiyecekler
Hamile kalmayı kolaylaştıran yiyecekler
6 0
Dereler boşa akmamalı
Dereler boşa akmamalı
9 0
 
Kişmir'in korktuğu gerçekleşiyor
Kişmir'in korktuğu gerçekleşiyor
126 0
Surlariçi’ne 24 saat trafik polisi şart
Surlariçi’ne 24 saat trafik polisi şart
56 0
Samani: Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı
Samani: Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı
31 0
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
20 0
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
144 0
banner355

Dünyanın en büyük çiçeği Raflesya

banner27

Dünyanın en büyük çiçeği olarak bilinen Raflesya, Endonezya’da Batı Suamtra’da görüntülendi. Çok nadir ve alışılmışın dışında olan bu çiçek hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Çünkü çiçek hala gizemini koruyor.

Dünyanın en büyük çiçeği Raflesya

Raflesya çiçeği, 1818 yılında bir doğa bilimci olan Joseph Arnold'ın ekibi tarafından Endonezya Yağmur Ormanları’nda bulunmuş. Boyutuna nazaran ömrü kısa olan bu bitkinin yaşam süresi 2 hafta.

Dünyada sadece Endonezya'nın Sumatra ve Borneo Adaları ve Tayland'daki Khao Sok Milli Parkı'nda görülüyor.

1 metreye kadar büyüyebilen Raflesya'nın ağırlığı ise 11 kilograma kadar çıkabiliyor.

Taç yapraklarının uzunluğu 1 metre civarında olan Raflesya, tohumu olmayan bir çiçek ve ağaçların kökleri üzerinde parazit olarak yeterli ısı ve suyu bulunca oluşuyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.