Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar

Seyahat etmek artık oldukça kolaylaştı. Eğer zamanınız ve yeterince paranız varsa, dünyanın öbür ucuna gitmek için bile sadece uçağa binmeniz yeterli… İşin seyahat kısmı kolay olabilir ancak gezmek için gidilen ülkelerde de güvende olmamız için uymamız gereken belli yasalar ve yasaklar var.

Telegraph gazetesi, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’nın bildirisinden yola çıkarak, vatandaşlar seyahat ettikleri yerlerde de güvenli bir şekilde gezebilsin diye dünya üzerindeki çeşitli ülkelerden oldukça sıra dışı 23 yasağı derlemiş. Bakalım bu yasaklar nelermiş?

1. Sri Lanka’da Buda heykellerinin önünde selfie çekmek veya Buda dövmesi ile dolaşmak yasak

Budist imgeleri ve eserlerine kötü muamele yapılması, Sri Lanka’da ciddi bir suç ve turistlerin bu konu yüzünden tutuklandıkları oluyor. Eğer Buda dövmeniz varsa onu mutlaka kapatacak şekilde giyinin. FCO’ya göre, görünür şekilde Buda dövmesi olan İngiliz turistlerin, Sri Lanka sınırları içine alınmadığı olmuş. Aynı zamanda, ülkede göreceğiniz çeşitli Buda heykellerinin önünde de poz vermeyin, çünkü bu da yasalara aykırı ve hoş karşılanmıyor.

2. Birleşik Arap Emirlikleri’nde küfretmek yasak

Küfretmek ve küfür anlamına gelen çeşitli el hareketlerinde bulunmak Arap Emirlikleri’nde hiç hoş karşılanmıyor. Bu tür davranışlarda bulunan insanlar bazen hapse atılabiliyor veya sınır dışı edilebiliyorlar.

3. Tayland’da elektronik sigara kullanmak yasak

Tayland’a elektronik sigara ve türevlerini sokmak kesinlikle yasak. Şayet bu maddelerle yakalandığınız takdirde para cezasına hatta bazen de 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilirsiniz.

Tayland’da çevreyi koruma amaçlı başlatılan ve ülkedeki 25 kumsalda ve 15 bölgede sigara içilmesini yasaklayan kanunla, Phuket, Koh Samui ve Krabi gibi turistik yerlerin de korunması amaçlanıyor.

4. Yunanistan’da “mooning” yapmak yasak

Peki, nedir bu “mooning”? Bizim dilimizde (muhtemelen sıkça denk gelmediğimiz için) bu harekete tekabül eden bir kelime yok. Ama şu şekilde açıklayabiliriz: Bir insanın pantolonunu ve iç çamaşırını indirmesi suretiyle halka açık yerlerde insanlara poposunu göstermesi…

Evet, “normal bir insan bunu durduk yere neden yapsın ki?”, dediğinizi ekrandan duyar gibiyiz. Ne hikmetse, Yunanistan bu durumdan çok çekmiş olmalı ki bu tür bir yasağı getirmiş. Halk içinde bu harekette bulunurken yakalandığınız takdirde de ya para cezasına ya da hapis cezasına çarptırılabiliyorsunuz.

5. Japonya’da içinde Kodein maddesini barındıran ilaçları kullanmak veya yanınızda bulundurmak yasak

İçinde Kodein bulunduran Vicks Inhaler ve bazı ağrı kesici türü ilaçları kullanmak veya yanınızda bulundurmak, Japonya hukukuna göre yasak. Bu tür ilaçlarla yakalandığınız takdirde sınır dışı edilebilir veya gözaltına alınabilirsiniz.

6. Türkiye’de para yırtmak veya tahrip etmek yasak

Türk ulusuna, bayrağına veya parasına saygısızlık edecek şekilde hareketlerde bulunmak suç sayılıyor. Bu tür davranışlarda bulunduğunuz zaman, 6 ay ile 3 yıl arası hapis cezasına çarptırılabilirsiniz.

7. Karayipler’de kamuflaj desenli kıyafetler giymek yasak

FCO’ya göre; Barbados, St. Vincent ve St. Lucia gibi Karayip ülkeleri yetişkinler ve çocukların kamuflaj desenli kıyafetler giymesini yasakladı.

8. Ukrayna’da halka açık yerlerde sigara veya içki içmek yasak

Ukrayna’da otobüs durakları, yer altı metro durakları, parklar, stadyumlar ve devlete ait kurum ve kuruluşlarda sigara içmek veya alkol tüketmek kesinlikle yasak.