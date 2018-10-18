Dünyanın 25 en'i

1. Dünyada Yerleşimin Olduğu En Sıcak Yer - Dallol, Etiyopya

Yıl boyunca Günlük ortalama sıcaklık 34.4 derece

2. En Derin Mağara - Krubera Mağarası

Rusya'nın Abazya bögesinde bulunan Krubera mağarasının derinliği 2000 metreden fazla!

3. En Yüksek Nokta - Everest Tepesi

Deniz seviyesine göre 8848 metre yükseklikte bulunan Everest Tepesi'ne 1950 yılından beri 3000'i aşkın dağcı tırmandı

4. Dünya'nın Merkezine En Uzak Nokta: Chimborazo Dağı, Ekvator

Dünya şekil olarak ekvatorda daha şişkin olduğu için, neredeyse tam ekvator üstünde bulunan Chimborazo Dağı'nın merkeze olan uzaklığı Everest Tepesi'nden daha fazla

5. Dünyanın En Issız Adası - Bouvet Adası

Güney Atlantik'te bulunan bu ada, Antartika kıtasından yaklaşık 1600km, Güney Afrika'dan da yaklaşık 2500km uzaklıkta. İşin garibi ada Norveç toprağı sayılıyor

6. Dünyanın En Ücra Noktası - Erişilmez Nokta, Antartika

Erişilmez nokta olarak adlandırlına bu yer, Güney Kutbu'na çok yakın. Evet o gördüğünüz bir Lenin heykeli

7. Dünyanın En Düz Yeri - Uyuni Tuz Gölü, Bolivya

10.582 kilometrekarelik düzlük.. Dümdüz..

8. En Yüksek Kullanılabilir Göl - Titicaca Gölü

Kullanılabilir derken, üzerinde balıkçılık ve ulaşım yapılabildiğinden bahsediyoruz. Peru ve Bolivya sınırında bulunan gölün yüksekliği 3812 metre

9. Kara üzerindeki en alçak nokta - Ölü Deniz Kıyısı

Deniz seviyesinin tam 418 metre altında bulunan bu deniz, İsrail, Ürdün ve Batı Şeria arasında bulunuyor

10. En Uzun Sıradağlar - And Dağları, Güney Amerika

7 Güney Amerika ülkesinden geçen dağ sırası tam 8000km'ye yayılıyor.

11. En Derin Yapay Kuyu - Kola Süperderin Kuyu

Rus bilim adamları, kazabildiğimiz kadar kazalım mantığıyla bu deliği açmışlar. Tam 12.262 metre derinliğindeki kuyu Baltık kıta kütlesinin neredeyse 3'te 1'ini geçiyor..

Amaç neydi bilmiyoruz, delip dünyanın diğer tarafından çıkmak mı acaba?

12. En Çok Yağış Alan Yer - Choco, Kolombiya

Yılda yaklaşık 11770cm yağış alıyor

13. En Kurak Yer - Atacama Çölü, Şili

O kadar kurak ki, 1903 yılından 1918 yılına kadar bir damla bile yağmur yağmamış. Dünya tarihinde bir rekor.

14. Denize Kıyısı Olmayan En Kalabalık Yer - Etiyopya

Tam 70 Milyon kişi denize kıyısı olmayan bu ülkede yaşıyor

15. En Büyük Uçurum - Thor Dağı, Kanada

Tam 105 dereceyle yükselen bu kaya parçasının yüksekliği 1250 metre!

16. En Soğuk Yerleşim Yeri - Oymkyakon, Rusya

7 ay boyunca 0'ın altında sıcaklığın olduğu bu kentte 400 kişi yaşıyor. Kışın sıcaklık -60'lara kadar düşüyor.

17. En Rüzgarlı Yer - Commonwealth Körfezi, Antartika

Rüzgar hızının zaman zaman 240km/saati geçtiği bu yerde yıllık ortalama rüzgar hızı 80km/saat.. (240'la giden bir arabanın camından dışarı kafanızı uzattığınızı düşünün)

18. En Yüksek Şelale - Angel Falls, Venezuela

Yaklaşık 900metre yüksekliği bulunan şelale o kadar yüksek ki, su daha yere ulaşmadan buharlaşıyor

19. En Yüksek Dağ Geçidi - Marsimik La, Hindistan

Deniz seviyesinden tam 5582 metre yükseklikte bulunan bu geçit, aynı zamanda dünyanın en yüksek araç yolu

20. En Büyük Tatlısu Gölü - Lake Superior

Kanada'da bulunan Lake Superior'un yüz ölçümü yaklaşık 12.5 kilometrekare! İstanbul'un 2 katından fazla

21. En Uzun Sahil Şeridi - Kanada

Neredeyse 95.000 kilometre uzunluğa sahip. (girintiler çıkıntılarla)

22. En Büyük Vadi - Büyük Kanyon, Amerika

350 kilometre uzunluğunda ve 1.6 kilometre derinliğindeki bu geçit, Colorado Nehri tarafından oyulmuş..

23. En Büyük Buzul - Lambert-Fisher Buzulu, Antartika

Bu buz kütlesinin uzunluğu tam 160 kilometre!

24. En Küçük Nehir, Roe River, Montana Amerika

Bu nehrin doğduğu yerle denize döküldüğü yerin arası yaklaşık 65 metre..

25. En Derin Nokta, Mariana Çukuru

10.911 metre derinliğindeki bu çukura şu ana kadar sadece 3 kişi özel denizaltılarla inebildi.