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Dünyanın 25 en'i
Dünyanın 25 en'i
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Dünyanın 25 En'i

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Dünyanın 25 En'i
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1. Dünyada Yerleşimin Olduğu En Sıcak Yer - Dallol, Etiyopya

Dallol, Etiyopya ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Yıl boyunca Günlük ortalama sıcaklık 34.4 derece

 

2. En Derin Mağara - Krubera Mağarası

En Derin MaÄara - Krubera MaÄarasÄ± ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Rusya'nın Abazya bögesinde bulunan Krubera mağarasının derinliği 2000 metreden fazla!

 

3. En Yüksek Nokta - Everest Tepesi

Everest Tepesi ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Deniz seviyesine göre 8848 metre yükseklikte bulunan Everest Tepesi'ne 1950 yılından beri 3000'i aşkın dağcı tırmandı

 

4. Dünya'nın Merkezine En Uzak Nokta: Chimborazo Dağı, Ekvator

Chimborazo DaÄÄ±, Ekvator ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Dünya şekil olarak ekvatorda daha şişkin olduğu için, neredeyse tam ekvator üstünde bulunan Chimborazo Dağı'nın merkeze olan uzaklığı Everest Tepesi'nden daha fazla

  

5. Dünyanın En Issız Adası - Bouvet Adası

Dünyanın En Issız Adası - Bouvet Adası

Güney Atlantik'te bulunan bu ada, Antartika kıtasından yaklaşık 1600km, Güney Afrika'dan da yaklaşık 2500km uzaklıkta. İşin garibi ada Norveç toprağı sayılıyor

 

6. Dünyanın En Ücra Noktası - Erişilmez Nokta, Antartika

Antartika ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Erişilmez nokta olarak adlandırlına bu yer, Güney Kutbu'na çok yakın. Evet o gördüğünüz bir Lenin heykeli

 

7. Dünyanın En Düz Yeri - Uyuni Tuz Gölü, Bolivya

Uyuni Tuz GÃ¶lÃ¼, Bolivya ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

10.582 kilometrekarelik düzlük.. Dümdüz..

 

8. En Yüksek Kullanılabilir Göl - Titicaca Gölü

Titicaca GÃ¶lÃ¼ ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Kullanılabilir derken, üzerinde balıkçılık ve ulaşım yapılabildiğinden bahsediyoruz. Peru ve Bolivya sınırında bulunan gölün yüksekliği 3812 metre

 

9. Kara üzerindeki en alçak nokta - Ölü Deniz Kıyısı

GÃ¶rsel sonucu

Deniz seviyesinin tam 418 metre altında bulunan bu deniz, İsrail, Ürdün ve Batı Şeria arasında bulunuyor

 

10. En Uzun Sıradağlar - And Dağları, Güney Amerika

And DaÄlarÄ±, GÃ¼ney Amerika ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

7 Güney Amerika ülkesinden geçen dağ sırası tam 8000km'ye yayılıyor.

 

11. En Derin Yapay Kuyu - Kola Süperderin Kuyu

Ä°lgili resim

Rus bilim adamları, kazabildiğimiz kadar kazalım mantığıyla bu deliği açmışlar. Tam 12.262 metre derinliğindeki kuyu Baltık kıta kütlesinin neredeyse 3'te 1'ini geçiyor..  

Amaç neydi bilmiyoruz, delip dünyanın diğer tarafından çıkmak mı acaba?

 

12. En Çok Yağış Alan Yer - Choco, Kolombiya

Choco, Kolombiya ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Yılda yaklaşık 11770cm yağış alıyor

 

13. En Kurak Yer - Atacama Çölü, Şili

Atacama ÃÃ¶lÃ¼, Åili ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

O kadar kurak ki, 1903 yılından 1918 yılına kadar bir damla bile yağmur yağmamış. Dünya tarihinde bir rekor.

 

14. Denize Kıyısı Olmayan En Kalabalık Yer - Etiyopya

Etiyopya ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Tam 70 Milyon kişi denize kıyısı olmayan bu ülkede yaşıyor

 

15. En Büyük Uçurum - Thor Dağı, Kanada

Tam 105 dereceyle yükselen bu kaya parçasının yüksekliği 1250 metre!

 

16. En Soğuk Yerleşim Yeri - Oymkyakon, Rusya

Oymyakon, Rusya ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

7 ay boyunca 0'ın altında sıcaklığın olduğu bu kentte 400 kişi yaşıyor. Kışın sıcaklık -60'lara kadar düşüyor.

 

17. En Rüzgarlı Yer - Commonwealth Körfezi, Antartika

 Commonwealth KÃ¶rfezi, Antartika ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Rüzgar hızının zaman zaman 240km/saati geçtiği bu yerde yıllık ortalama rüzgar hızı 80km/saat..  (240'la giden bir arabanın camından dışarı kafanızı uzattığınızı düşünün)

 

18. En Yüksek Şelale - Angel Falls, Venezuela

Yaklaşık 900metre yüksekliği bulunan şelale o kadar yüksek ki, su daha yere ulaşmadan buharlaşıyor

 Angel Falls, Venezuela ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

19. En Yüksek Dağ Geçidi - Marsimik La, Hindistan

Deniz seviyesinden tam 5582 metre yükseklikte bulunan bu geçit, aynı zamanda dünyanın en yüksek araç yolu

 

20. En Büyük Tatlısu Gölü - Lake Superior

Lake Superior ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Kanada'da bulunan Lake Superior'un yüz ölçümü yaklaşık 12.5 kilometrekare! İstanbul'un 2 katından fazla

 

21. En Uzun Sahil Şeridi - Kanada

En Uzun Sahil Åeridi - Kanada ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Neredeyse 95.000 kilometre uzunluğa sahip. (girintiler çıkıntılarla)

 

22. En Büyük Vadi - Büyük Kanyon, Amerika

Büyük Kanyon, Amerika ile ilgili görsel sonucu

350 kilometre uzunluğunda ve 1.6 kilometre derinliğindeki bu geçit, Colorado Nehri tarafından oyulmuş..

23. En Büyük Buzul - Lambert-Fisher Buzulu, Antartika

Lambert-Fisher Buzulu, Antartika ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Bu buz kütlesinin uzunluğu tam 160 kilometre!

 

24. En Küçük Nehir, Roe River, Montana Amerika

Roe River, Montana Amerika ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Bu nehrin doğduğu yerle denize döküldüğü yerin arası yaklaşık 65 metre..

 

25. En Derin Nokta, Mariana Çukuru

Mariana Ãukuru ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

10.911 metre derinliğindeki bu çukura şu ana kadar sadece 3 kişi özel denizaltılarla inebildi.

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