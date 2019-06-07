Mağaralar ve tüneller, insan hayatının daima bir parçası olmuşlardır. Maden araştırmaları, arkeolojik çalışmalar, depo veya yaşam alanı olarak kullanılması gibi pek çok sebeple yer altına inan insanlık, artık bu ilginç yapılar hakkında çok daha fazla bilgiye sahip. İşte dünyanın dört bir yanından çekilmiş harika görüntüler ile doğanın gizli harikaları...

İngiltere'nin en büyük mağarasını ziyaret ettikten sonra vinç ile yukarı çekilen bir insan.

Tokyo'da inanılmaz büyüklükteki bir yer altı su tankını ziyaret eden bir turist.

Yeni Zelanda'da bulunan bir yer altı tüneli.

Etiyopya'da dini törenler için kullanılan yer altındaki bir yapı.

Ünlü British Museum'da yerin 20 metre atlına yapılmış sergi salonuna inen bir ziyaretçi.

Pakistan'da bir madende eşekleri yukarı çıkartan genç bir madenci. Buradan çıkarılan kömürler, eşeklerin sırtına yüklenerek yukarı çıkartılıyor.

Nemecon'daki bir tuz madeni.

Suriye iç savaşı sırasında bombalardan korunmak için sığınak kazan muhalifler.

Çin'de yeni yapılan tren yolunda yürüyen bir işçi.

Cern'deki Büyük Hadron çarpıştırıcısı.

İran'ın Kandovan köyünde, taşlara oyularak yapılmış evlerin oluşturduğu köy.

Londra'da artık kullanımda olmayan yer altı istasyonunun merdivenlerinden çıkan bir işçi.

Liverpool'da bir hastanenin yanındaki mezarlardan iskeletleri çıkaran arkeolog.

Devasa büyüklükteki bir tünel delme makinası.

Utah'da bulunan ve içinde yaklaşık 100 kişinin yaşadığı bir yardım kuruluşunun kocaman bir kaya içine yapılmış binası.

Savaş sırasında evleri yıkıldığı için bir su çukurunda yaşan Yemenliler

Birleşik Krallık'ın en büyük yer altı mağarası

Kuzey Tayvan'da bulunan su tünelinde geleneksel bir botla gezen turistler.

Batu Mağarası Tapınağında toplanan Hindular.

Peru'da altın madeninde çalışan bir işçi.

İsrail'deki Columbarium mağarasını ziyaret eden bir turist.

Yer altına inen merdivenlere akan su yüzünden aşağı inmekte zorlanan bir insan.

Nemecon, Kolombiya'da bulunan tuz madeni. Madenin kökeni ise 5000 yıl önceye dayanıyor.

Minsk'deki tuz madeninde oynayan çocuklar. Çocukların burada olmasının sebebi iste burada bir mağara terapisi merkezi bulunması. Buraya tedavi olmaya ise yılda 7 binden fazla insan geliyor.

Gazze'de yer altı tünelinde saklanan Filistinli bir savaşçı

Berlin'de bir bankayı soymak için, hırsızların kazdığı tünel. Yaklaşık olarak 30 metre uzunluğunda tünel kazan hırsızlar, daha sonra polis tarafından yakalanmış.

1942-43 yıllarında Roma'da inşa edilen bir depo. Özelliği ise deponun, faşist lider Mussolini'ye ait olması.

Kıbrıs'ta yer altı mağarasında bulunan 74 model arabalar. Neredeyse hiç kullanılmamış olan arabalar, zamanında satış için Japonya'dan getirilmiş.

Fildişi Sahili'nde altın bulmak için yeri kazan bir madenci.