Dingo’nun Ahırı'ndaki Dingo Kimdir?

Bugün öfkelenip gelen geçenin belli olmadığı anlarda kullandığımız bir deyiş Dingo’nun Ahırı. Hatta dilimizdeki yeri daha çok argoya yakın.

TRT Belgesel kanalında Ekrem Tamer’in hazırladığı ‘’Taksim’den Tünel’e’’ adlı belgesel çalışmasında aktardığı güzel hikâye ile öğrenelim bakalım, Dingo’nun ahırı nereden geliyor? Bir zamanlar İstanbul’da tramvaylar atlarla çekiliyordu. Aşağı yukarı devamlı yolcu taşıyan atlar, haliyle yoruluyordu. O yüzden Taksim Meydanı’na yakın bir yerde dinlenmeleri için ahır yapılıyordu. Bu ahırın sahibi ve patronu da Dingo adlı bir Rum’du. İçkiyle arası iyi olan Dingo meyhanelerde sık vakit geçiriyordu. Hal böyleyken ahıra kimin gelip gittiği ve hangi atın dinlendiği de bilinmiyordu. Bu belirsizlik ki ‘’Dingo’nun ahırı mı bu?’’ deyiminin de esin kaynağı oldu. Dingo’nun Ahırı bugün Taksim Sular İdaresi Maksemi ile Fransız Konsolosluğu arasındadır