Devasa fillerin 12 ilginç özelliği

Dünyada hortumlular takımından kalan tek tür olan filleri devasa boyutları, güçleri ve duygusallıkları ile tanıyoruz. Sayıları gittikçe azalan fillerin sayılarının 400 bin civarında kaldığını biliyoruz. İnsanlık tarihinden daha eski bir tarihi olan fillerin bilmediğimiz özelliklerine bakacak olursak…

1. Filler asla unutmaz!

Çok güçlü bir hafızaya sahip olan fillerin onlarca yıl geçse dahi diğer filleri, insanları ve zaman geçirdikleri yerleri asla unutmadıkları birçok bilimsel çalışma ile kanıtlandı. Kötü bir geçmişleri olmadığı takdirde diğer filleri ve insanları tehlike karşısında korumak amacıyla özel bir ses dahi çıkardıkları gözlemlendi.

2. Lisanları birbirinden ayırabilirler

Fillerin lisanları ayırabildiği verdikleri tepkilerden yola çıkarak anlaşıldı. Onları öldüren kabileden bir ses duyduklarında verdikleri tepki ile onları öldürmeyen kabileye verdikleri tepki arasında fark vardır.

3. Filler dört ayağını da hem hız hem de fren yapmak amacıyla kullanır

Filleri doğal ortamlarında gözlemleyen bilim insanları fillerin diğer dört ayaklı hayvanlardan farklı olarak ayaklarının dördünü de hem hız hem de fren yapmak için kullandıklarını tespit ettiler.

4. Duyma ve ses iletme kabiliyetleri çok yüksektir

Birbirlerinin ayak seslerini 10 km uzaklıktan duyabiliyorlar ve çıkarabildikleri farklı sesleri kilometrelerce uzağa iletebiliyorlar.

5. Çok iyi yüzerler

Suda olmayı çok seven fillerin büyük gövdelerine rağmen çok iyi yüzücü oldukları gözlemlenmiştir.Uzun mesafeleri rahatlıkla yüzebilirler.

6. Filler merhametli, ve yardımseverdir

Yapılan bir araştırmada hasta bir file diğer fillerin yoğun ilgi ve alaka gösterdikleri gözlemlendi. Aynı zamanda insanlara ve maymunlara da şevkat gösterdikleri gözlemlendi.

7. Kocaman cüsselerine rağmen arılardan korkarlar

Fillerin eşek arılarının vızıltılarını duyduklarında kaçtıkları ve arılar etrafta olmasa bile kendilerine özgü “homurdanma” sesini duyduklarında sığınacak bir yer aradıkları gözlemlendi. Yavru fillerin derileri daha ince olduğu için bir arı sürüsünün saldırısıyla ölme ihtimali vardır.

8. Sürülerinden bir filin ölmesi ile yasa bürünürler

Hassas ruhlara sahip olmalarıyla bildiğimi filler, güçlü hafızalarının da etkisiyle aileden olan diğer fillere karşı güçlü bir bağ kurarlar. Bu sebeple sürüden bir filin ölmesi durumunda travma ile yasa bürünürler.