Dev Su Canlılarından Dinazorlara Sahra Çölü

100 milyon yıl öncesini tahmin etmemiz oldukça zor. Ancak bilim insanları çalışmalarıyla o yıllara ışık tutuyor.

Dev Su Canlılarından Dinazorlara: 100 Milyon Yıl Önce Dünyanın En Tehlikeli Yeri Olan Sahra Çölü

100 milyon yıl önce dünya oldukça farklı bir yerdi. Hem iklim ve doğa şartları hem de o dönemlerde yaşayan canlıların çeşitliliği fazlaydı. Günümüze ulaşan kalıntılar sayesinde o dönemde dinazorların ve dev yaratıkların yaşadığını biliyoruz. Ancak şimdilerde dünya üzerindeki en kurak yerlerden biri olan Sahra Çölü’nün bir dönem harika doğasıyla pek çok canlıya ev sahipliği yaptığını biliyor muydunuz? Bilim insanları Afrika’daki Sahra Çölü’nde günümüzden 65 milyon yıl kadar önce sona eren Kretase dönemindeki yaşamı incelediler. İnceleme sonucunda ise dünyanın ne sıcak yerleri arasında olan Sahra Çölü’nün 100 milyon yıl önce dünyanın en tehlikeli yeri olduğu tespit edildi. Detaylara birlikte bakalım.

Detroit Mercy Üniversitesi ve Portsmouth Üniversitesi’nden paleontolog Dr. Nizar Ibrahim liderliğindeki uluslararası bir bilim ekibi, Sahra Çölü üzerine bir araştırma yaptı

Yapılan araştırmada Fas’ın Cezayir sınırındaki Kem Kem bölgesindeki belgeler ile müzelerdeki fosiller incelendi. İnceleme sonucunda ise kayalıklarla dolu çölde çok sayıda dev dinazor türünün yaşadığı görüldü

Sahra Çölü her zaman şimdiki kadar kurak değildi. Bir dönem bölgede su ve kara hayvanlarının yaşamasına olanak sağlayan zengin nehir yatakları bulunuyordu

Bu nedenle bölgede dev dinazorlardan, timsahlara, uçan pterosaurlara kadar birçok yırtıcı yaşam sürüyordu. Kem Kem bölgesinde en az 4 tür teropod türü bulunuyordu



Terepodlar; kertenkele kalçalı dinozorlar grubuna dahil dinozorlara verilen isim. Diğer bölgelerde bulunan terepod türleri ise en fazla iki. Ayrıca Kem Kem bölgesinde bulunan bu dört teropod türünden üçünün dinozorlar arasında en tehlikeli olan yüzde 10 içinde yer aldıkları belirlendi.

Öte yandan bölgede bir dönem yaşayan dev su canlılarının da olduğu tespit edildi. O dönemde var olan su canlılarının da bugünkü türlerinden en az 4 veya 5 kat daha büyük oldukları da biliniyor

Şu anda dünyanın en kurak noktalarından biri olan Sahra Çölü; yaklaşık 10 bin öncesinde yeşilliklerle dolu bir yeri

Sahra Çölü, yeşilliğin ve suyun olduğu bir bölgeydi. Hatta bölgede, tarım yapılabilecek kadar kaliteli toprak bulunuyordu

Ancak 7300 ila 5500 yıl önce yağmurlar azaldı ve bölge daha kurak bir yer haline gelmeye başladı. Kuraklık arttıkça ise ormanlar ve su kanalları kurudu. Bu ise canlı popülasyonunu azalttı



Bir başka teoriye göre ise bunun sebebi insanların yol açtığı erozyon ve iklim değişikliği. Örneğin ağaçları keserseniz kökleri toprağı tutamaz ve toprak zamanla aşınır. Sahra Çölü’nün yanlış tarım ve hayvancılık uygulamaları nedeniyle de kuraklaşmış olabileceği düşünülüyor.