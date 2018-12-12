Dev kaselerin sırları çözülemiyor!

Laos’un kuzeyinde bir dağın yamaçlarında bulunan dev kaseler bilim adamlarının kafalarını karıştırdı.

Her biri birkaç ton ağırlığındaki bu taştan oyulmuş kaselerin yaklaşık 4 bin yıl öncesine ait oldukları tahmin ediliyor. Ancak bunların, kimler tarafından, hangi amaçla yapıldıkları hala anlaşılamadı.

“Devler Vadisi” olarak anılan Laos’ın bu bölgesinde 160 dev taş kase bulunuyor. En büyüğü 6 ton olan bu taşların buraya nasıl getirildiği de anlaşılamadı.

Bilim adamlarının dikkatini çeken bir başka şey ise, taş kaselerin belli bir düzen içinde, bir yolu işaret eder gibi dizilmiş olmaları...

Benzer taş kaseler Tayland ve Kuzey Hindistan’da da bulundu. Bu üç yeri inceleyen bilim adamları, toplam 400 taş kase ortaya çıkardı.

Tümünün sanki aynı el tarafından yapılmış gibi olduklarını söyleyen uzmanlar “Hepsi de kayalık olmayan düzlük bölgelerde. Oralara nasıl getirildiklerini, ve ne amaçla yapıldıklarını anlamaya çalışıyoruz. Anladığımız hep aynı yöntemle yapıldıkları” diyorlar.

Laos’ta “Devler Vadisi”nin bulunduğu bölgede yaşayanlar ise farklı bir efsane anlatıyor. Buna göre çok eski zamanlarda bölgede devler yaşıyordu ve bu kaselerden su içiyorlardı.