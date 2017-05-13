Çocukluk Yıllarımızı Bize Resmen Zehir Eden 14 Hısım Akraba ve Komşu Tipi

Hepimizin çevresinde, sokağında, mahallesinde vardı bu tipler. Bunlar yüzünden ağız tadıyla bir çocukluk yaşayamadık. Tabii, şimdi hatırlayınca eğlenceli ve komik geliyor. Ancak, o sıralarda hiç de böyle düşünmediğimiz de bir gerçek.

1. Pipi Görme Meraklısı Akrabalar Gerilerden "Göster amcalara pipini" diye bir komut gelirdi. Odadaki herkes size odaklanırdı. Ulan, amma meraklıymışsınız der gösterirdik biz de. Ne yapalım, çocukluk. 2. Şapur Şupur Öpen Yaşlı Teyzeler Bunlar öptükten sonra resmen yıkanmış gibi olurdu suratımız. Silemezdik de alınırlar diye. 3. "Anneni mi Daha Çok Seviyorsun Babanı mı?" Diye sorup Aileye Nifak Tohumları Ekmeye Çalışan Tip Ufacık çocuğu o soru sorulur mu? Hangisini desen diğeri üzülecek. Politik cevap verirdik bu soruya,i ikisini de şeklinde. 4. Senede Bir Gelip Korkunçlu Hikayeler Anlatıp Ödümüzü Kopartan Akraba Çocukları Bunlar bizden birkaç yaş büyük olurlardı. Hikayesini anlatıp giderdi. sonra uyu uyuyabilirsen. altına işemezsen gece büyük bir başarıydı. 5. Sokakta Şeker Vermeye Çalışan Tekinsiz Tipler Annelerimizin bizi sürekli uyardığı tiplerdi bunlar. almazdık tabii şekerlerini. 6. "Sen Bizim Çocuğumuz Olsana" Diyen Evlat Edinme Meraklısı Misafirler Bunları gerçekten bizi götürecek sanıp tırsardık. ancak, şimdi düşününce aralarında gayet zengin olanlar da vardı. 7. Mahallede Bizi Sürekli Döven Şişman Komşu Çocuğu Nerede görse tokatlardı bu şişman. Dışarıya çıkmak kabus olurdu. Bu kabadayılar yüzünden evde oturup kitap okurduk mecburen. 8. "Başka Yerde Oynayın, Keserim Topunuzu" Diyen Emekli Amca Mahallenin en stratejik noktasında bahçeli bir evde otururdu bu amca. İşi gücü bahçeye kaçan topları kesmekti. Karpuz gibi yarardı acımadan. 9. Her Çocuğun Korkulu Rüyası İğneciler Bizim çocukluğumuzda işi sırf iğne yapmak olan yaşlı amcalar vardı. Bunlar askerliğini sıhhiyeci olarak yapmış zamanında. İğneye bunlar gelirdi. Yüzlerine bakması bile başlıbaşına kabus sebebiydi. Şimdiki çocuklar şanslı tabii. 10. Yaramazlık Yapıp Suçu Bize Kitleyen Misafir Veletleri Bunlar evin altını üstünü getirirdi. Valideler ve pederlerimiz de bunlara bağırmadıkları için hınçlarını bizden alırlardı. 11. "Seni Benim Kızla Evlendirelim mi?" Diyen Görücü Tipli Teyzeler Eğer evleneceğiniz kız da oradaysa büyük bir utanma kızarma sebebiydi bu. O kızın yüzüne bakmaz hemen diğer odaya kaçardık. 12. Misafirlikte "O Bişey İçmez" Diyen Anne Tipi Bizim yerimize konuşurdu annemiz. Yahu, belki yemek istiyoruz? Bize söz şansı bırakmazdı pek. 13. Bahçesindeki Ağaçlara Dalanları Sopayla Kovalayan Amcalar Aslında "Ağaçlara dalan vaar!" diye bağıran hain arkadaşlar olmasa ruhları duymazdı bunların. Sonrasındaysa aksiyon filmlerini aratmayan bir kovalamaca başlardı. Hem de iki erik için. 14. Kapısının Önünde Köpek Bağlı Komşular Bir de eve gidiş yolunuz üstündeyse kabuslar yaşatırdı resmen. "Ya salıksa?" diye düşünüp ayrı bir strese girerdik.