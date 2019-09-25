Çocuk sanıp evlat edinilen kız 22 yaşında bir Sosyopat Cüce çıktı

ABD'de yalnızca filmlerde görebileceğiniz türden bir olay yaşandı. Amerikalı bir çiftin evlat edindiği Ukraynalı küçük kız, aslında 22 yaşında olan bir cüce çıktı.

Şimdi anlatacağımız hikayeyi korku filmlerinden izlemiş olabilirsiniz. Hatta tam olarak aynı konuyu işleyen bir film de bulunuyor. Yalnızca evlat edinmek isteyen Amerikalı çiftin başına gelenler son derece korkunç. Üstelik tüm bu olaylar anne ve baba evlat edindiği ve aslında gerçekte kim olduğunu bilmediği Ukraynalı kızı terk edince ortaya çıktı. Çünkü yasalar gereği evladını terk eden anne ve baba suçlu bulundu. Detaylara birlikte bakalım.

45 yaşındaki Kristine Barnett ve eski kocası 43 yaşındaki Michael Barnett, 2010 yılında Ukrayna doğumlu Natalia Grace’i evlat edindiler

Cüce sendromlu olan 6 yaşındaki Natalia Grace ile yaşamaya başlayan aile bir süre sonra Natali’deki davranış bozukluklarını fark etti

Bunun yanı sıra, Natalia’nın kemik ve diş gelişimi de 6 yaşındaki bir çocuğunki gibi değildi

2011 yılına gelindiğinde ise çift, Natalia’nın gerçek yaşını ortaya çıkarmak amacıyla kemik yoğunluğu ölçümü yaptırdı ve sonucunda Natalia’nın en az 14 yaşında olduğu belirlendi



Natalia’nın 2010’da evlat edinilmesinden kısa bir süre sonra, bir kemik yoğunluğu testi daha yapılmış o zaman da 6 değil, 8 yaşında olduğu tespit edilmişti.

Bunun üzerine Natalia’nın davranışları daha da tuhaflaşmaya başladı

Kristine’nin verdiği ifadeye göre Natalia onu elektrikli bir çite itmeye çalıştı, kahvesine çamaşır suyu döktü ve Michael’i uyurken bıçaklamakla tehdit etti

Tüm bu olaylar karşısında aile, Natalia’yı bir psikiyatr ile görüştürdü ve onun bir süre tedavi almasını sağladı

Ancak aile onun bir çocuk hastanesi yerine, yetişkin bölümünde tedavi olması gerektiğine inanıyordu

Bu nedenle Natalia’nın resmi doğum belgesinin araştırılması için mahkemeye başvurdu. Haziran 2012’de Indianapolis’de bulunan bir yargıç ise Natalia’nın resmi sağlık kayıtlarına dayanarak 1989 yılında doğduğunu ve 22 yaşında olduğunu söyledi

Natalia, Ağustos 2012’de hastaneden çıktığında ise Barnett ailesi artık onu istemiyordu. Yine de onun rahat etmesi için bir daire kiraladılar

Ve aile 2013 yılında diğer çocuklarının eğitimi için Kanada’ya taşındı. Bir süre sonra ise Natalia ile iletişimi kopardılar

Bunu kabullenemeyen Natalia, 2014 yılında Amerikalı çifti “sorumlulukları altındaki yetişkin olmayan bir bireyi bıraktıkları” gerekçesiyle şikayet etti

Bunun üzerine ise aileye dava açıldı ve tüm yaşananlar bu şekilde ortaya çıktı

Aile, gerçek kurbanın kendileri olduğunu söylüyor. Kristine verdiği ifadede; Natalia’nın aile üyelerini öldürmek, battaniyeye sarmak ve arka bahçeye gömmek temalı resimler çizdiğini söyledi ve onun bir sosyopat olduğunu iddia etti

Ancak mahkeme, Natalia’nın terk edildiği 2013 yılında 13 yaşından daha büyük olmadığını öne sürerek Kristine ve Michael’e ceza verdi.Michael ve Kristine tutuklandı ancak kefaletle serbest kaldılar