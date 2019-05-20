Çin Burcunuzu biliyor musunuz?

Çin astrolojisi bireyin karakterinin aslında doğum anında oluştuğunu savunur. Bununla birlikte, Çin astrolojisi, batı sisteminde olduğu gibi aylara değil, yıllara dayanır. Çin'de herkes hangi hayvan türünden doğduğunu bilir. Hangi Çin burcunda doğduğunuzu öğrenebilir ve Çin Zodyak’ına göre astrolojik yolunuzu keşfedebilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda Çin Astrolojisine göre burcunuzu belirleyebilirsiniz.

FARE (1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, 2032, 2044)

Fare, Çin burcu döngüsündeki ilk burçtur. Genellikle agresif, iddialı, şüpheli, hırslı, dürüst, cömert, çabuk öfkelenen ve özgürlüğüne düşkündür. Fare burcunda doğanlar, yaratıcı, büyüleyici ve sevdiklerine oldukça cömerttirler. Bununla birlikte, asabi ve tehlikeli olma eğilimindedirler. Genellikle satış pazarlama, yazar, eleştirmen veya gazeteci olarak çalışmak için uygundurlar. Fareler, Ejderhalar ve Maymunlarla çok iyi anlaşırlar, ancak Atlardan uzak durmalıdırlar.

ÖKÜZ (1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033,2045)

Öküz; inatçı ve inatçı kişilikleri ile güçlü bireylerden oluşan bir burçtur. Bu burçta doğanlar, genellikle şans verildiğinde başarılı olan liderlerdir. Ayrıca iyi ebeveynlik yaparlar. Anaç, ailesine düşkün, dürüst, ilham verici, uyumlu ve koruyucudurlar. Öküz burcunda doğanlar, yetenekli bir cerrah, yönetici olarak başarılı olur. Öküz; yılan ve horozlarla iyi anlaşır, ancak keçi burcu ile zıt burçlardır.

KAPLAN (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022, 2034, 2046)

Çin astrolojisinin en mücadeleci, savaşçı burcudur. Kaplan yılında doğanlar duyarlı, agresif, öngörülemeyen, sevimli, duygusal, cesur ve sevgi doludur. Genellikle kendilerini riske atarlar. Her zaman bir amaçları vardır, bu yüzden de huzursuz bir yaşantıları var. Kaplanlar genellikle patron, kâşif, sporcu veya matador olarak göze çarpabilirler. At veya Köpek ile mutlu bir evlilik gerçekleşebilir ancak bir Maymunla anlaşması zordur.

TAVŞAN (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, 2035, 2047)

Tavşan yılında doğanlar sevgi dolu, yetenekli, yardımsever, sevimlidir. Kendini huzurlu ve güvende hissetmek ister. Duygusal olma eğilimindedirler, çatışma ve duygusal karmaşalardan kaçınma eğilimindedirler. İş hayatında genellikle risk almazlar, temkinli adımlarla ilerlerler ve çoğu zaman başarıyı yakalarlar. İyi bir avukat, diplomat ya da sanatçı olabilirler. En iyi anlaştıkları burçlar Keçi ve Domuzlardır, yıldızının barışmadığı burç ise Horozdur.

EJDERHA (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024, 2036, 2048)

Ejderha yılında doğanlar akıllı, yetenekli, otoriter, gösterişli ve sadakatsiz, aynı zamanda popüler ve başarılı, heyecanla doludur. Dışarıdan bakıldığında çok katı-sert görünürler, fakat sıcak ve merhametli kişilerdir. Sanatçı, din adamı, politikacı ya da lider olmak için doğarlar. Bir ejder Yılan ve Horozla uyumludur. Bununla birlikte, keçiler iyi bir seçim olmayacaktır.

YILAN (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025, 2037, 2049)

Yılan yılında doğanlar genellikle akıllı, tutkulu, kararlı, romantik, etkileyici, bilge ve fiziksel olarak çekicidirler. Kibirli olma eğilimleri vardır. Yılan kadınları genellikle güzel olurlar. Yılanların sezgileri çok güçlüdür ve çoğu zaman iç seslerini dinlerler. Ekonomik durumları genellikle çok iyi olacaktır, ancak para konusunda cimri olurlar. Yılan, öğretmen, filozof, yazar, psikiyatr ya da falcı gibi mesleklerde başarılı olur. Horoz ya da Öküzle evlilik en iyisi olacaktır. İkili ilişkilerde Domuzla anlaşamazlar.

AT (1918, 1930, 1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026, 2038, 2050)

Atlar çalışkan, zeki ve güler yüzlü, neşeli ve popüler, ancak sabırsızdırlar. Genellikle kendilerini başkalarından üstün görürler. Bencilliğin ve keskin kurnazlığın güçlü çizgilerine sahiptirler ve bencil olmaya karşı korunmalıdırlar. Maceraperest, bilim adamı, bürokrat, şair veya yazar olabilirler. Atlar, Kaplanlar ve Köpekler ile iyi geçinirler, fakat Farelerle anlaşamazlar.

KEÇİ (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027, 2039, 2051)

Keçiler, yaratıcı, sanatsal ruhlu, tutkulu, zarif, sıcak kalpli, dürüst, çekici olmakla birlikte karamsar, çekingen, dağınık ve kolay incinebilen bir yapıya sahiptir. Lüks ve konforlarına çok bağımlıdırlar. Çabuk sıkılılar ve kolay şikayet ederler. Baskıya, eleştiriye gelemezler, ancak rahat olduklarında kendi problemlerine çözüm bulabilirler. Bir Keçi için en iyi meslek, oyunculuk veya bahçıvanlıktır. Evlilikte Tavşanlarla, Domuzlarla uyumludurlar, ancak Öküz ile uyum sağlamakta güçlük çekerler.

MAYMUN (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028, 2040, 2052)

Maymunlar kabiliyetli, yaratıcı, akıllı, eğlenceli ancak aynı zamanda cesareti çabuk kırılabilir yani kolay vazgeçme eğilimindedirler. Sıra dışı mizacı ve çekici kişilikleri sayesinde her zaman çok sevilirler ve arkadaş bulmakta zorluk çekmezler. Ancak, kimseye güvenmezler. Fırsatçı ve güvenilmez insanlara karşı kendilerini korumalıdırlar. Maymunlar, çalıştığı herhangi bir alanda başarıyı elde edecektir. En iyi uyum sağladığı burçlar Ejderha veya Fare, uyumsuz olduğu burç ise Kaplandır.

HOROZ (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029, 2041, 2053)

Horozlar cesur, çalışkan, kurnaz, gururlu, pervasız, bencil ve eksantriktir. Bilgiye susamışlardır, kendilerini çalışmaya adarlar ve karar verme süreçlerine katılanlardır. Yeteneklidirler ve yaptıkları işlerde detaylara önem verirler. Bununla birlikte, başkalarına övünmeyi severler. Horozlar bir restoran sahibi, gazeteci, asker veya dünya seyahatçisi olarak mutlu yaşarlar. Yılanlar ve Öküz ile uyumludurlar ve tavşanlarla sorun yaşarlar.

KÖPEK (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030, 2042, 2054)

Köpekler, dürüst, sessiz, akıllı, cömert, inatçı, güvenilir ve sevdikleri kişilere sadıktırlar. İyi bir dinleyicidir.. Sürekli endişeli, sivri dilli olmaları ve karşısındaki insanları eleştirme eğilimleri her zaman onlara zarar verir. Köpekler başarılı olmak için doğarlar. Köpekler, işadamı, aktivist, öğretmen veya polis-asker olabilir. Kaplanlar ve Atlar en iyi anlaştıkları burçlardır. Ejderhalarla anlaşmaları zordur.

DOMUZ (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2020, 2031, 2043)

Domuzlar dürüst, güvenilir, samimi, hoşgörülü, utangaç,saf, sevecen,nazik fakat kolay sinirlenen bir yapısı vardır. Zorlu hedefleri severler ve hedeflerine ulaşmak için çok çalışırlar. Maddi olarak rahat olmak isterler. Domuz, finans konularında, müzikte ya da avukat olarak başarılı olacaktır. Domuzlar kendi burçları ile anlaşamaz, Keçi ve Tavşanlarla uyumludur.