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Çığlık Atarak Farklı Türleri Uyaran Bitkiler

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Bitkiler, zarar gördükleri anlarda hayvanlar ve insanlar gibi tepki veremiyor ancak tehlike anında kendi aralarında geliştirdikleri dille tepki veriyor. Peki ama nasıl?

Çığlık Atarak Farklı Türleri Uyaran Bitkiler
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İnsanların dünya üzerindeki diğer varlıklara göre çok daha üstün olduğu düşünülür. Oysaki derin bir araştırma sonucunda bitki ve hayvanların da insanlar gibi tepkiler verebildikleri gözlemlenir. Bitkiler tehlike anlarında diğer bitki türlerine bir uyarı gönderir ve bu uyarıyla çevrede bulunan tehditlerden kendilerini korurlar. Peki ama bu olay nasıl gerçekleşiyor? Bitkiler diğer bitkilerin de algılayabildiği bu uyarıyı nasıl gönderiyor? Merak ediyorsanız gelin hep beraber bakalım!

Bitkiler oldukça sessiz ve hareketsiz canlılar olarak bilinir ancak tehlike anında sessiz değiller

 

Sinek ve böcekleri yiyerek beslenen bitkiler, bu böcek ve sinekler yapraklarını yediklerinde etrafını uyarmak için bazı tepkiler verir


Bitkiler herhangi bir tehlikeye maruz kaldığında diğer bitkileri uyaran çığlıklar atar

Bu tepki çığlıkları karşısında diğer bitkiler kendilerini koruma altına alır ve böylelikle zarar görmemiş olurlar

Zarar gören bitki tarafından atılan çığlık, sandığımız gibi sesli bir tepki değil. Çığlık bitkinin savunma sisteminden yayılan kimyasallarla alakalı


Bu çığlık, diğer bitkilere tehlike altında olduğunu belirtmek için salgılanır.

 

Farklı kokulara sahip bitkiler, tehlike anında aynı kokuyu salgılar. Çığlık olarak nitelendirilen bu tepki de onlar arasındaki ortak dildir


Cornell Üniversitesi tarafından yapılan araştırmada bitkilerin tehlike anında salgıladıkları koku, onlar arasındaki ortak iletişim dili kabul ediliyor.

Biyolog André Kessler, bitkilerin birbirlerini tehlikelere karşı uyarmak amacıyla aynı dilde konuştuklarını belirtti

Araştırma saksı bitkileriyle değil, bitkilerin doğal ortamlarında yapıldı. Bir bitkinin yapraklarının otçul böcekler tarafından yenmesiyle bitki kendini kapatarak bir koku salgıladı

Wisconsin-Madison Üniversitesi’nden Profesör Simon Gilroy, bitkilerin saldırı anında elektrik yükünü ateşlediğini ve böylelikle diğer bitkilere uyarı gönderildiğini söyledi


Örneğin bir tırtıl, bitkinin yapraklarını yemeye başladığında bitki, yaprak damarlarına kalsiyum dalgaları iletir ve bu da diğer bitkilere geçer.

 

Uyarı alıcı bitkilerin bu kokuyu nasıl aldığı henüz tespit edilemedi ancak yayılan kimyasalların hücre zarıyla iletişime geçebileceğini saptandı

Kessler’in dikkat çektiği bir diğer konu ise, ağaçların tehlike anında birbiriyle iletişime geçtiği ancak güvenli anlarda yalnızca aynı ağaç türlerinin iletişimde olduğu

Bitkiler, insanlar gibi antikorlara sahip olmamasına rağmen güçlü bir savunma mekanizmasına sahip

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