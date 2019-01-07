Çiftleştikten Sonra Erkeğini Yiyen Peygamber Devesi

İngilizcede “praying mantis” denilen peygamber devesi, iki dildeki karşılığını da dua eder gibi kıvrık duran belirgin ön bacaklarından alıyor. Çekirge sanmayın: Peygamber devesi oldukça şahsına münhasır, küçük bir çay fincanı boyutunda, biraz da yırtıcı bir böcek. Kanibalizmden çiçek taklit etmeye ilginç huylar sergileyen peygamber devesi nasıl bir hayvandır, sizin için anlatmaya başlıyoruz.

“Mantis” Yunancada peygamber ya da kahin anlamına geliyor. Ön bacaklarının dua eder gibi pozisyonundan dolayı bu mistik havayla anılan böceğin bir insanın yanına gelmesi, Afrika’nın birçok bölgesinde uğurlu sayılıyor Peygamber devesi 10-15 santimetreye ulaşabilir. Dişi, erkekten büyüktür. Hamam böcekleriyle aynı familyayı paylaşan peygamber devesinin üçgen şeklindeki kafasında iki çıkık göz ve üç tane küçük göz bulunur Kafasını 180 derece döndürebilen tek böcektir Çok farklı türleri bulunan peygamber devesi, sıcak ve tropik iklimleri sever, Türkiye’de de görülebilir. En güzel türlerinden biri Malezya’da görülen orkide peygamber devesidir İlelebet açtır, sıkça avlanır. Etoburdur ve sinek, çekirge gibi diğer böceklerle beslenir. Üstelik korkusuzdur, kendinden büyük cüce fare, balık, yılan, sinekkuşu gibi hayvanlara da saldırabilir, insanlar içinse zararsızdır. Av sırasında rakibini korkutmak amacıyla dik durup renklerini sergileyebilir Oldukça başarılı bir avcıdır. Saatlerce hareket etmeden ve yeşilliğe kamufle olarak bekleyebilir. Avını çıplak gözle zor görülecek kadar hızlı reflekslerle avlar, ön bacaklarında avı kolaylaştıracak “dikenler” bulunur Hatta bu avlanma meselesini, avlanamadığı zaman kendi ön bacaklarını tüketmeye kadar götürür. Kendisi de av olur, en büyük rakibi bir karınca sürüsüdür, zira takım halindeyken karıncalar bir peygamber devesini alt edebilirler Daha sakin ve tanıdık hayvanlar görmek isterseniz sizi ormanın derinliklerindeki hayvanları kadrajına konuk eden Joachim Munter’ın fotoğraflarına davet edebiliriz. Kendini tüketmek demişken, peygamber devesi dişisinin, çiftleşme sırasında veya sonrasında erkeği yediğini de söyleyelim Dişi, erkeğin kendisine uzattığı kafasını kopararak erkeği yer. Bu cinsel yamyamlığın sebebi ne olabilir? Proceedings of the Royal Society B‘de yayımlanan bir araştırmaya göre, yaklaşık yüzde 25’inin erkeğin ölümüyle bittiği peygamber devesi çiftleşmesi sırasında erkeğin sindirilmesinin birçok faydası var. Dişi, kendisi sindirmediği amino asitleri partnerinin vücudu aracılığıyla yavrulara iletebiliyor, dişinin döllenme dönemindeki beslenmesinin yaklaşık yüzde 63’ünü partneri oluşturuyor. Kafası koparılan erkek peygamber devesi, üreme fonksiyonunu yitirmediği için, dişi daha fazla yumurta üretebiliyor. Hatta yapılan araştırmada partnerini yiyen dişilerin yemeyenlere oranla daha fazla yumurta ürettiği kanıtlanmış. Peygamber devesi, yaklaşık 200 yumurta içerebilen bir kapsül üreterek bunu, kanatları hariç yetişkinlere benzeyen yavrular çıkana kadar güvende tutar. Bu sayı her ne kadar yüksek de olsa, kendi ömrü bir mevsim, en fazla bir yıldır