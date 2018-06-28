Büyük Trajedilerden Hemen Önce Çekilmiş İç Burkan 17 Fotoğraf

Hayatın karşımıza neler çıkaracağını elbette bilemeyiz. 1 saat sonrasında bile neler olacağını bilmezken on yıllar sonrasının planını yaparız. Hiçbir acıya ise hazırlıklı değilizdir. Hep hayatın da masallardaki gibi olduğuna inanır, başımıza bir felaket geldiğinde kabullenmek istemeyiz. İşte hayatın karşımıza çıkardığı bu kötü sürprizlerden hemen önce, yani uzun uzun gelecek planları yaptığımız anlarda çekilmiş fotoğraflar bize gerçeği hatırlatır…

1. Shuttle Challenger’ın 7 kişilik mürettebatı uzay mekiğine binmeden hemen önce. Kalkıştan tam 73 saniye sonra motorda meydana gelen bir arıza nedeniyle Shuttle Challenger parçalara ayrıldı. Tüm mürettebat hayatını kaybetti 2. Fotoğraf, 29 kişinin öldüğü, 220 kişinin yaralandığı Omagh bombalamasından hemen önce çekildi. Felaket kırmızı arabaya kadar etkili olmuştu. Fotoğrafta görünen adam ve çocuk kurtulsa da fotoğrafçı hayatını kaybetti 3. 14 yaşındaki Keith Sapsford, Tokyo’dan Sydney’e gidecek olan uçağın tekerlek yuvasına saklanarak seyahat etmek istedi. Ancak uçak havalandıktan kısa bir süre sonra 60 metre yükseklikten yere düştü. İlginç olan ise Jonh Gilsphin adlı fotoğrafçının yeni lensini test etmek için uçağın fotoğrafını çekerken Sapsford’un da ölmeden önceki fotoğrafını çekmiş olması 4. William “Dave” Sanders, Columbine Lisesi Katliamı sırasında kafeteryanın dışındaki 100 öğrenciye rehberlik ediyordu. Göğsünden 2 defa vuruldu ve yaşamını kaybetti. Bu kamera görüntüleri ise son görüntüleri oldu 5. 1972 yılında 571 nolu Uruguay uçuşundan, uçak And Dağları’na çarpmadan önceki son fotoğraf. Uçakta bulunan 45 kişiden 27’si hayatta kaldı ve ölmemek için ölenleri yemek zorunda kaldılar. Sadece 16 kişi tam 72 gün sonra kurtarılabildi 6. Dave Hally kızının ve eşinin bu fotoğrafını rüya gibi bir tatile giderken Mh17 adlı uçakta çekti. Uçak Ruslar tarafından vuruldu ve içindeki herkes hayatını kaybetti 7. Robert Overacker profesyonel bir dublördü ve evsizlere dikkat çekmek için Niegara Şelalesi üzerinde jet-ski sürdü. Paraşütünün açılmaması sonucu hayatını kaybetti. Bu fotoğraf ise son görüntüsü oldu 8. Bir araba kamerası Tayvan’da bir uçağın Keelung Nehri’ne inmeden hemen önceki görüntüsünü yakalamış. Kazada 58 kişiden sadece 18’i kurtulmayı başardı 9. Eagles of Death Metal’i dinlemek için Bataclan’da beklerken fotoğraf çekilen Gilles Leclerc ve Marianne Labanane. Bir süre sonra 4 silahlı kişi mekana girdi ve kalabalığın üzerine ateş açtı. Marianne kurtuldu ancak Gilles hayatını kaybetti… 10. Cincinnati Hayvanat Bahçesi’nde, bulunduğu alana bir bebek düşünce öldürülen goril Harambe’nin son anları 11. Nicholas Mevoli’nin son serbest dalışından sonraki fotoğraf. 78 metre derinliğe kadar indiği dalışını tamamlayıp çıktı. Sorun yok dese de bir süre konuşmaya çalıştı ve bayıldı. Bilinci tekrar açılmadı ve aynı gün akciğer ödeminden hayatını kaybetti 12. West Milford bu fotoğrafı New Jersey’de çıktığı bir yürüyüş sırasında çekti. Fotoğrafın hemen ardından ayının saldırısına uğradı ve hayatını kaybetti 13. Bu mutlu aile fotoğrafı aslında hayatını kaybeden birinin de son fotoğrafı oldu. Arkada kırmızı giyinmiş olan Ayano Tokumasu Niagara Şelalesi’ne atlayarak intihar etti 14. Into The Wild filminde anlatılan Christopher McCandless’ın kendini çektiği, ölmeden önceki son fotoğraf. Parçalanmış bedeni 1992’de avcılar tarafından bulundu. 100 günden fazla terk edilmiş karavanda yaşadı. Ölüm nedeni açık olarak açıklansa da kesin neden bilinmiyor 15. Bu fotoğraf Pavel Kashin’in hem son anlarını hem de ölümüne yol açan parkuru gösteriyor. Duvara geri dönebileceğini düşünse de dengesini kaybetti ve aşağı düşerek hayatını kaybetti 16. 1500’den fazla kişinin öldüğü gemi Titanic’in bilinen son görüntüsü 17. Feci bir araba kazasında hayatını kaybetmeden hemen önce kaza gecesi çekilmiş bir fotoğraf. Arka koltukta Prenses Diana, önde koruması ve şoförü…