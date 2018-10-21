Bu taş 612 bin 500 dolara satıldı!

Moritanya'da geçen yıl bulunan Ay göktaşı açık arttırmada 612 bin 500 dolara alıcı buldu

ABD'nin Boston kentinde Ay'dan koparak Dünya'ya düşen bir göktaşı 612 bin 500 dolara açık arttırmayla satıldı.

Altı parçadan oluşan, 5,5 kilo ağırlığındaki Ay göktaşı, RR Auction Müzayede Evinin düzenlediği açık arttırmada 612 bin 500 dolara alıcı buldu.

Göktaşının Vietnam'ın Ha Nam eyaletindeki Tam Chuc Budist Tapınağı tarafından alındığı belirtildi.

Göktaşı gerek büyüklüğü, gerekse de Dünya'ya düşerken maruz kaldığı ısı nedeniyle üzerinde oluşan füzyon katmanın belirginliği nedeniyle Ay göktaşlarının nadir bir örneği olarak görülüyordu.

Göktaşı, geçen yıl kuzeybatı Afrika ülkesi Moritanya'nın ücra bir bölgesinde bulundu.