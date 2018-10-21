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Bu taş 612 bin 500 dolara satıldı!

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Moritanya'da geçen yıl bulunan Ay göktaşı açık arttırmada 612 bin 500 dolara alıcı buldu

Bu taş 612 bin 500 dolara satıldı!
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ABD'nin Boston kentinde Ay'dan koparak Dünya'ya düşen  bir göktaşı 612 bin 500 dolara açık arttırmayla satıldı. 

Altı parçadan oluşan, 5,5 kilo ağırlığındaki Ay göktaşı, RR Auction  Müzayede Evinin düzenlediği açık arttırmada 612 bin 500 dolara alıcı buldu.

Göktaşının Vietnam'ın Ha Nam eyaletindeki Tam Chuc Budist Tapınağı tarafından alındığı belirtildi.

Göktaşı gerek büyüklüğü, gerekse de Dünya'ya düşerken maruz kaldığı  ısı nedeniyle üzerinde oluşan füzyon katmanın belirginliği nedeniyle Ay  göktaşlarının nadir bir örneği olarak görülüyordu.

Göktaşı, geçen yıl kuzeybatı Afrika ülkesi Moritanya'nın ücra bir  bölgesinde bulundu.

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