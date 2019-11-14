Bu köpeğin 1'i kafasında 2 kuyruğu var

ABD'de sokakta bulunan 10 haftalık köpek yavrusunun iki tane kuyruğu bulunuyor. Bir kuyruğunun kafasında olması nedeniyle köpeğin adı 'Narwhal' (Deniz gergedanı) olarak belirlendi.

ABD'nin Missouri eyaletinde donmak üzere bulunan yavru köpek normal köpeklere nazaran biraz farklı.

Sahipsiz Köpekleri Koruma Örgütü Mac's Mission tarafından yapılan açıklamaya göre, yavru köpek geçtiğimiz pazar sokakta donmak üzereyken bulundu.



Narwhal ismi verilen köpeğin normal bir kuyruğunun da olduğu, alnında yer alan kuyruğun fazladan olduğu söylendi.

Narwhal'ın kafasında yer alan 2. kuyrukta kemik bulunmuyor.

Narwhal'ın kuyruğunun onu rahatsız etmediği ve normal köpekler gibi yavaşlamadan oyun oynadığını belirtildi.

İkinci bir kuyruğun ise neden çıktığı konusunda bir açıklama henüz yer almıyor.