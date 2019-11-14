banner255
banner69
Küçük kardeşler yine kayıp
Küçük kardeşler yine kayıp
28 0
Hentbolda nefes kesen maçlar
Hentbolda nefes kesen maçlar
20 0
 
Cumhuriyet Kupasında final günü
Cumhuriyet Kupasında final günü
118 0
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
Dr. Küçük Vakfı’ndan Başbuğ ve Dündar’a anlamlı hediyeler
42 0
Tepki çeken 10 Kasım afişi
Tepki çeken 10 Kasım afişi
79 0
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
Hamitköy, Ebuka ile tarih yazdı
471 0
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
Güzelyurt eğlencesine yeni soluk
196 0
banner82

Bu köpeğin 1'i kafasında 2 kuyruğu var

banner27

ABD'de sokakta bulunan 10 haftalık köpek yavrusunun iki tane kuyruğu bulunuyor. Bir kuyruğunun kafasında olması nedeniyle köpeğin adı 'Narwhal' (Deniz gergedanı) olarak belirlendi.

Bu köpeğin 1'i kafasında 2 kuyruğu var

 

ABD'nin Missouri eyaletinde donmak üzere bulunan yavru köpek normal köpeklere nazaran biraz farklı.  

Sahipsiz Köpekleri Koruma Örgütü Mac's Mission tarafından yapılan açıklamaya göre, yavru köpek geçtiğimiz pazar sokakta donmak üzereyken bulundu. 

Narwhal ismi verilen köpeğin normal bir kuyruğunun da olduğu, alnında yer alan kuyruğun fazladan olduğu söylendi.

Narwhal'ın kafasında yer alan 2. kuyrukta kemik bulunmuyor.Narwhal'ın kafasında yer alan 2. kuyrukta kemik bulunmuyor.

Narwhal'ın kuyruğunun onu rahatsız etmediği ve normal köpekler gibi yavaşlamadan oyun oynadığını belirtildi.

İkinci bir kuyruğun ise neden çıktığı konusunda bir açıklama henüz yer almıyor.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.