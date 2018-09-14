Bu ayrıntıları biliyor muydunuz?

Her gün kullandığımız ya da mutlaka karşımıza çıkan, seri olarak üretilen ürünlerin, markaların ve yiyeceklerin hiç bilmediğimiz anlamları olabiliyor. Kimi üretildiği ülkeyi temsil ediyor, kimi çok farklı bir amaçla üretildiği halde günümüzde başmbaşka bir amaç haline geliyor. Sizin için bu ürünlerden oluşan örnekleri hikayeleriyle paylaşmak istedik, bunu için aşağıdaki listeyi okuyabilirsiniz.

1. Lu Petit beurre bisküvilerinin şekli çok şey ifade ediyor

Çevresindeki 52 kıvrım yılın 52 haftasını, köşelerdeki minik topuzlar yılın 4 mevsimini, kısa kenardaki 10 kıvrım + 2 minik topuz yılın 12 ayını, 7 cm olan uzunluğu, haftanın 7 gününü, üzerindeki 24 adet delik ise günün 24 saatini gösteriyormuş!



2. Margarita pizzanın malzemeleri ülke bayrağını temsil ediyor

Asıl adı “Margherita” olan pizza mozzarella, domates ve fesleğen malzemleriyle İtalya’nın bayrak renklerini temsil ediyor.

3. IBM sembolü şirketin amaçlarını simgeliyor

Dünyanın en büyük iletişim şirketlerinden IBM (Uluslararası İş Makineleri) sembolünde tanımını ve amaçlarını ifade ediyor. IBM’nin mektuplarından oluşan yatay çizgiler hızı ve dinanizmi ifade ediyor.



4. Oyun hamurları aslında oyun oynamak için üretilmemişti

Oyun hamuru aslında çocuklar için üretilen bir ürün değildi. O zamanlar evlerin neredeyse hepsi kömürle ısındığı için duvar kağıtları daha çok kirleniyordu ve duvar kağıdı temizlik maddesi olarak Kutol adlı bir şirket tarafından üretilmişti. Kömürlü ısınma devri yavaş yavaş biterken şirket satış yapamamaya başlamıştı. Duvar kağıdı temizleyicilerinin noelde çocuklara oyuncak yapmak için kullanıldığını keşfede şirket renklendirici de katarak oyun hamuru adıyla satışa başladı.



5. Kola aslında morfin alan askerlere içirmek için yapılan bir karışımdı





Eczacı John Pemberton, yaralarındaki sinir sisteminin iyileşmesi için morfin alan askerlere kola cevizi ve koka yapraklarından bir karışım yapıp içirdi. Sonradan bir içeceğe dönüştürdüğü kolanın hisselerini sattı ve kola kokainden arındırılmış olarak tüm dünyada en çok tüketilen içecekler arasına girdi.

6. Kalp pili aslında sadece kalbin sesini dinlemek için üretilmişti





Kalbin sesini dinleyebilmek için bir cihaz yapmak isteyen bilim insanları zamanla ortaya kalp pilini çıkardılar. Amaçlarının dışında ama daha etkili bir çözüm kaynağı oldular.

7. Adidas markasının logosunda yer alan üç şerit sporculara bir mesaj veriyor

Logoda yer alan üç şerit sporcuların zirveye ulaşmaları için ilham vermeyi amaçlıyor.

8. Baloncuklu naylon aslında bambaşka bir amaç için üretildi





İlk üretildiğinde amacı duvar kağıdı olarak kullanılmasıydı. Ancak daha etkili olarak ambalajlama işinde kullanılmaya başlandı.