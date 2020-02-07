Bitkiler ve batıl inançlarımız

Bitkiler ve çiçekler hayatımızda o kadar uzun yıllardır var ki, haklarında batıl inançlarımız oluşmuş. Hadi gelin birlikte kimi bir mantığa dayanan, kimi ise hayal aleminde dolanan bu batıl inançlara bir göz atalım...



-Yeni doğan bir bebeğin vücuduna, dövülmüş reyhan yaprakları ile zeytinyağını karıştırıp sürmek, çocuğun ömür boyu mis gibi kokmasını sağlarmış.







-Paşa Kılıcı'nın boyu 1 metreyi aşarsa şanslısınız! Ev sahibi olacaksınız!





-"Ceviz ağacı altında yatan iflah olmaz" derler. Aslında aynı şey Çam için de geçerli. Çünkü bu iki ağaç da sersemletici bir kimyasal salgılıyor. Altlarında yatanı pek de kaliteli bir uyku beklemiyor bu nedenle.





-"Hıdrellez'de gül dibine resim çizilir" Her yıl çeşitli şenliklerle kutlanan Hıdrellez'de dileklerimizi, hayallerimizi çizdiğimiz kağıtları keselerin içine koyup gül ağacına bağlıyoruz. Ve ümitli bekleyiş başlıyor!





-"Ocağa incir ağacı dikmek". İncir ağacı o kadar coşkuyla büyür ki, kökleri betonu bile çatlatır. Sürgünler vererek iyice yayılır. Yani, evin yakınına dikilen incir ağacı eve zarar verir.





-Dört yapraklı yonca... Yonca normalde üç yapraklı bir bitki, ama nadiren 4 yaprak da verdiği oluyor. Zor bulunduğundan, bulana şans getirdiğine inanılıyor. Peki siz hiç üzerine uğur böceği konmuş, dört yapraklı yoncaya denk geldiniz mi?



-Yağmur yağarken hercai menekşe toplanırsa, yağmur iki misli yağarak geri döner deniyor.





-Kara Hindiba (Dandelion) çiçeğini şöyle bir sallayıp dökülen tohumları sayan genç kızlar, kaç yıl sonra evleneceklerini öğreniyorlar. Hevesli gençler, bizden size tavsiye çiçeği fazla sallamayın, zira tohumlar çok kolay dökülüyor!





-Papatya yapraklarını bir "seviyor", bir "sevmiyor" diye koparmak ve en sonda kalan yaprağın size mesajı vermesi... Hepimizin bildiği bir batıl inanç. İlla ki bir papatyayı kel bırakmışlığımız vardır hani... Belki birkaç tane...





-Evlilere tavsiye, eve portakal çiçeği alın! Mutlu ve verimli bir evliliği sağladığına inanılıyor.





-Rezene, Ortaçağ'da evlerin kapılarına geceleri kötü ruhları kovmak için konulurmuş. Sarımsak da aynı şekilde kullanılıyor. Kötü şans varsa da evlerden çıksın gitsin diye...





-Evlerin dış yüzeyine dolanan sarmaşığın, o evi koruduğuna inanılıyor. Ancak Sarmaşık ölürse maddi sıkıntı olacak demek. Sarmaşığınızın suyunu vitaminini ihmal etmez, ona itina ile bakarsınız bundan sonra :)





-Şakayık ne güzel çiçektir... Eğer bir ipe geçirilip boyna asılırsa kabus görmeyi engellediğine inanılıyor. Yatmadan önce, son gördüğümüz şey şakayığın güzelliği olacaksa, kabus görmemiz pek de mümkün olmaz sahi!