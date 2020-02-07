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Bitkiler ve batıl inançlarımız

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Bitkiler ve çiçekler hayatımızda o kadar uzun yıllardır var ki, haklarında batıl inançlarımız oluşmuş. Hadi gelin birlikte kimi bir mantığa dayanan, kimi ise hayal aleminde dolanan bu batıl inançlara bir göz atalım...

Bitkiler ve batıl inançlarımız

 


-Yeni doğan bir bebeğin vücuduna, dövülmüş reyhan yaprakları ile zeytinyağını karıştırıp sürmek, çocuğun ömür boyu mis gibi kokmasını sağlarmış.


bebek kokusu ile ilgili görsel sonucu

-Paşa Kılıcı'nın boyu 1 metreyi aşarsa şanslısınız! Ev sahibi olacaksınız!

peygamber kılıcı çiçeği bakımı ile ilgili görsel sonucu

-"Ceviz ağacı altında yatan iflah olmaz" derler. Aslında aynı şey Çam için de geçerli. Çünkü bu iki ağaç da sersemletici bir kimyasal salgılıyor. Altlarında yatanı pek de kaliteli bir uyku beklemiyor bu nedenle.

"Ceviz ağacı altında yatan iflah olmaz ile ilgili görsel sonucu

-"Hıdrellez'de gül dibine resim çizilir" Her yıl çeşitli şenliklerle kutlanan Hıdrellez'de dileklerimizi, hayallerimizi çizdiğimiz kağıtları keselerin içine koyup gül ağacına bağlıyoruz. Ve ümitli bekleyiş başlıyor!

Hıdırellezde gül dibine resim çizimi ile ilgili görsel sonucu

-"Ocağa incir ağacı dikmek". İncir ağacı o kadar coşkuyla büyür ki, kökleri betonu bile çatlatır. Sürgünler vererek iyice yayılır. Yani, evin yakınına dikilen incir ağacı eve zarar verir.

Ocağa incir ağacı dikmek ile ilgili görsel sonucu

-Dört yapraklı yonca... Yonca normalde üç yapraklı bir bitki, ama nadiren 4 yaprak da verdiği oluyor. Zor bulunduğundan, bulana şans getirdiğine inanılıyor. Peki siz hiç üzerine uğur böceği konmuş, dört yapraklı yoncaya denk geldiniz mi?

Dört yapraklı yonca ile ilgili görsel sonucu


-Yağmur yağarken hercai menekşe toplanırsa, yağmur iki misli yağarak geri döner deniyor.



-Kara Hindiba (Dandelion) çiçeğini şöyle bir sallayıp dökülen tohumları sayan genç kızlar, kaç yıl sonra evleneceklerini öğreniyorlar. Hevesli gençler, bizden size tavsiye çiçeği fazla sallamayın, zira tohumlar çok kolay dökülüyor!



-Papatya yapraklarını bir "seviyor", bir "sevmiyor" diye koparmak ve en sonda kalan yaprağın size mesajı vermesi... Hepimizin bildiği bir batıl inanç. İlla ki bir papatyayı kel bırakmışlığımız vardır hani... Belki birkaç tane...

papatya falı ile ilgili görsel sonucu

-Evlilere tavsiye, eve portakal çiçeği alın! Mutlu ve verimli bir evliliği sağladığına inanılıyor.

portakal çiçeği ile ilgili görsel sonucu

-Rezene, Ortaçağ'da evlerin kapılarına geceleri kötü ruhları kovmak için konulurmuş. Sarımsak da aynı şekilde kullanılıyor. Kötü şans varsa da evlerden çıksın gitsin diye...


-Evlerin dış yüzeyine dolanan sarmaşığın, o evi koruduğuna inanılıyor. Ancak Sarmaşık ölürse maddi sıkıntı olacak demek. Sarmaşığınızın suyunu vitaminini ihmal etmez, ona itina ile bakarsınız bundan sonra :)

sarmaşıklı evleri ile ilgili görsel sonucu

-Şakayık ne güzel çiçektir... Eğer bir ipe geçirilip boyna asılırsa kabus görmeyi engellediğine inanılıyor. Yatmadan önce, son gördüğümüz şey şakayığın güzelliği olacaksa, kabus görmemiz pek de mümkün olmaz sahi!

odanızda şakayık bulundurun ile ilgili görsel sonucu

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