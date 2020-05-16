Birkaç Yıl İçinde Hayatımızdan Çıkabilecek Olan 9 Şey

Dünya ve insanoğlu sürekli gelişip, değişiyor. Bu gelişim ise bazı ürünleri hayatlarımızdan çıkartıyor.

100 yıl önce bilim kurgu kitaplarında, insanların birbirlerinden uzakta olduklarında iletişim kurmalarına izin veren cihazlardan bahsediliyordu. O dönem kimse bunlara ihtimal vermiyordu. Ancak şimdi cep telefonları, televizyonlar ve diğer elektronik aletler hayatımıza girdi. Tabii ki bunların kullanımının yaygınlaşmasıyla, mektup ya da telgraf gibi diğer iletişim araçlarının kullanımı azaldı. Yalnızca teknoloji alanında değil, diğer tüm alanlarda da bazı ürünlerin kullanımı son buldu. Önceden alışverişlerde kese kağıdı kullanılırken bunların yerini plastik poşetler aldı şimdi ise bez çantalar kullanılıyor. Birkaç yıl içerisinde hayatlarımızdan tamamıyla çıkabilecek olan 9 şeyi yazdık.

1. Plastik ürünler



Plastik su şişeleri ve çöp poşetlerinin kullabımı çok uzun süre devam etmeyeceğe benziyor. Özellikle son yıllarda plastik kullanımını azaltmak konusunda çeşitli kampanyalar düzenlendi. Ülkemiz dahil olmak üzere dünyanın pek çok yerinde plastik poşetler kullanılmıyor. Plastik su şişelerinin yerine ise genellikle cam su şişeleri tercih ediliyor. Plastiğin doğaya oldukça fazla zarar verdiğini düşünürsek aslında bu hiç de fena değil. Mısır nişastasından ve biyolojik olarak parçalanabilen diğer şeylerden su şileri ve plastik poşetler yapılıyor. Üretimleri hala oldukça pahalı, bu nedenle bu biyoteknolojilerin fiyatı yüksek. Ancak bu alan gelişiyor ve 20 yıl içinde plastik su şişelerini, garip bir fenomen olarak hatırlayabiliriz.

2. Kişisel alan kavramı



Birkaç yıl önce, Black Mirror’ın sosyal derecelendirmelerle ilgili bir bölümü yayınlandı. Bölümde insanlar günlük hayattaki davranışlarına göre birbirlerini puanlıyorlardı. Bu puanlama ise onların yemekten seyahate kadar her şeyini etkiliyordu. Muhtemelen bu bölümü izleyen herkes, gelecekte de böyle bir şeyle karşılaşabileceğimizi düşündü. Sosyal ağlar, arama motorları, güvenlik kameraları, veritabanları, biyometri ve yüz tanıma sistemleri sayesinde artık daha az kişisel alanımız olduğu doğru. Başkaları bizi görmeden ya da yargılamadan bir şeyler yapmak zorlaşıyor.

3. Kablolar ve kablolu ürünler



Şarj aletleri ve kulaklıklar artık kablosuz hale gelmeye başladı. şimdilik yalnızca telefonlar için kullanılan kablosuz şarj cihazlarının yakın zamanda bilgisayarlar ve diğer elektronik aletler için de kullanılması bekleniyor. Böylece, kablo kullanımı artık son bulacak.

4. Şaşırtıcı ama gerçek; altın



Gezegenimizin sınırlı altın kaynağı var, bu yüzden tükenmesi çok mümkün. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi’ne göre, dünya üzerindeki madenlerde 50 bin ton altın bulunuyor. Yıllık yaklaşık 2.5-3 bin ton maden çıkarıldığı düşünülünce, yaklaşık 17 yıl içinde altın tükenebilir.

5. Mağazalar



Özellikle son birkaç yıldır, neredeyse tüm ihtiyaçlarımızı online olarak gidermeye başladık. E-ticaret şirketlerinin yükselişi ise günden güne devam ediyor. Görünüşe göre, alışverişe gitme ihtiyacı gelecekte değişebilir, hatta ortadan kalkabilir. Perakende mağaza konsepti gelecekte çok farklı bir hal alabilir. Birçok müşteri satın almadan önce ürünlere dokunmayı veya denemeyi sevdiğinden, bir ürünü deneyip test edebileceğimiz yerler elbetteki olacak. Ancak alışverişin büyük bir çoğunluğu internet odaklı olacağa benziyor.

6. Trafik



İnanması zor olabilir ancak trafil sıkışıklığının ileride kaybolabileceğini gösteren pek çok işaret var. Gelecekte, arabalar yapay zeka zeka sistemleri ile donatılacak ve sayıları önemli ölçüde azalacak. Araç bilgisayarı yoldaki tüm olası durumları belirleyecek, bu nedenle günümüzde trafiği büyük ölçüde etkileyen sürücülerin hataları ortadan kaldırılacak. Ancak, bir yerde trafik sıkışıklığı ortaya çıkarsa, birleşik bir bilgisayar sistemi trafik ışıklarının çalışmasını gerçek zamanlı olarak düzeltebilecek ve ortaya çıkan trafik sıkışıklığı, düzgün bir şekilde giderilecek.

7. Antibiyotikler



Antibiyotikler icat edildiğinde öylesine fazla kullanıldılar ki sonuç olarak bazı bakteri türleri onlara karşı direnç geliştirdi. Ancak önümüzdeki 10-20 yıl içinde kontrolsüz antibiyotik alımı önemli ölçüde azalabilir. Yakın gelecekte, antibiyotiğe direnç gösteren bakterilere ilişkin daha fazla veri elde edeceğiz. Böylece hastaya vücut hücrelerinin enfeksiyonunu durdurabilecek antikorlar enjekte edilecek.

Ancak bilim insanlarının ulaşmak istedikleri temel amaç mikroplarla savaşmayı bırakmak ve onlarla barış içinde bir arada yaşamayı öğrenmek.

8. Fosfor



Bulaşık makinesi tabletleri bile fosfor içeriyor. Birisi fosfat kaynağımızın bittiğini söylerse, çok azımız endişeleniriz. Ancak endişelenmeliyiz çünkü sürekli olarak fosfat kullanıyoruz. Tarım için fosfat gübrelerinin üretiminde bile yaygın olarak kullanılmaktadır. Fosfor kaybolursa, o zaman alıştığımız ürünlerin çoğu önemli ölçüde azalabilir. Şimdi 50 yıl öncesine göre 5 kat daha fazla fosfor kullanıyoruz. Dünya nüfusu büyüyor ve bu mineralin tüketimi sürekli artıyor.

Bilim insanları, yaklaşık 80 yıl içinde fosfat kaya rezervlerinin tükeneceğini söylüyor. Ancak dünya nüfusu şu anda olduğu gibi artmaya devam ederse, bu 20-40 yıl daha erken olabilir.

9. Tarım alanları



Buğday, mısır ve ayçiçeği ekili alanların hektarı zamanla azalabilir. Şehirler hızla büyüyor ve ekilebilir arazi alanı da buna bağlı olarak hızla azalıyor. Ancak görünüşe göre, bu çok büyük bir sorun değil çünkü yapay çiftlikler geleneksel olanların yerini alabilir.