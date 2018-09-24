Birbirinden ilginç 10 alerji çeşidi

​Alerjiler, vücudunuzun savunma sistemi herhangi bir yabancı maddeye, yani alerjenlere, normalden fazla tepki verdiğinde gerçekleşir. Hepimiz ev tozu, yer fıstığı veya polen gibi alerji türlerini biliyoruz. Ancak bilmediğimiz hayli ilginç alerjiler de var. Yazının devamında hepsi son derece ilginç ve bazıları şimdiye kadar sadece birkaç kişide gözlemlenmiş olan bu alerji türlerine yer vereceğiz:

Deri ayakkabı alerjisi

Bazı insanlar derinin işlenme aşamasında kullanılan kimyasallara egzama benzeri alerjik reaksiyon gösterebilir. Deriden uzak durulduğunda birkaç gün içinde kaybolan bu dermatolojik tepkimeyi önlemek isteyenler deri ayakkabıları mutlaka çorapla kullanmalı, ya da bu ayakkabılardan tamamen vazgeçmeliler.

Su alerjisi

Evet, neden olduğu bilinmese de böyle bir alerji var. Oldukça ender rastlanan bu alerji türüne sahip kişiler, suya maruz kaldıktan hemen sonra ciltlerinde kurdeşen benzeri kızarıklıklar yaşıyorlar. Bu kızarıklıkların geçme süresi 15-30 dakika arasında değişiyor.

Sperm alerjisi

Bazı kadınların spermaya alerjileri olduğu artık yaygın olarak biliniyor. Ancak ilginç olan, bazı erkeklerin de kendi spermalarına alerjik reaksiyon göstermeleri. Bu konuda şimdiye kadar kayıtlı 2 vaka bulunuyor.

Et alerjisi

2001 yılında Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology isimli dergide yayımlanan bir vaka araştırmasında, bir yetişkinin ete alerjik reaksiyon gösterdiği tespit edilmiş. Ancak bu alerji, sığır, domuz, koyun ve tavşan etine karşı kendini gösterirken; inek sütü, yumurta, soya ürünleri ve diğer hayvanlara karşı herhangi bir tepkime gözlemlenememiş.

Egzersiz alerjisi

1970’lerden bu yana bu konuda kayıtlı 1000 adet vaka var. Bu ilginç alerjinin iki türü mevcut: Biri egzersizden sonra yemek yenince ortaya çıkarken, diğeri yemekten bağımsız bir şekilde kendini gösteriyor. Hafif egzersiz alerjisinde ciltte kızarıklıklar meydana geliyor; ancak ağır durumlarda anafilaksi gözlemlenebiliyor.

Kadınlık hormonları alerjisi

Kadınların PMS ve regl dönemlerinde sivilce sorunu yaşamaları bilinen bir durum. Fakat az sayıda da olsa kadınlar arasında yumurtlama döneminden sonra gerçekleşen ‘luteal faz’ alerjisi olanlar mevcut. Bu dönemde ciltlerinde bazı tepkimeler gerçekleşen kadınlara hormon bazlı tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Soğuk hava alerjisi

Diğer alerjilere benzer reaksiyonlara sahip bu alerji türüne sahip insanlar için sadece soğuk hava değil, soğuk suda yüzmek gibi durumlar da tehlike arz ediyor. Alerjiye neden olan şey ise, kan basıncının ani olarak düşmesi olarak biliniyor.

Güneş alerjisi

Güneşe çıktıktan sonra 30 dakika içinde kendini göstermeye başlayan bu alerjinin UV ışınlarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Semptomlar ise, diğer alerjilerle benzerlik taşıyor: Ciltte kızarıklık ve kabarma.

Madeni para alerjisi

Hayli ilginç olan bu alerjinin temelinde, nikel alerjisi yatıyor. Bozuk paralar üretilirken kullanılan bir maden olan nikel; aynı zamanda takılarda, fermuarlarda, gözlük çerçevelerinde ve diğer birçok üründe mevcut.





