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Bilimsel olarak kanıtlanmış gerçekler

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Bilimsel olarak kanıtlanmış gerçekler
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Stres, vücuttaki kanın başka organlara pompaladığı için genellikle baş ağrısı yapar.

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Salyangozlar ayaklarıyla nefes alıyor.

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Kızlar konuşmayı, cümle kurmayı ve okumayı erkeklerden daha erken öğreniyor.

BABALAR VE KIZLARI ile ilgili gÃ¶rsel sonucu

Olimpiyat altın madalyaları aslında yüzde 92.5 oranında gümüş içerir.

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Bangladeş’te çocuklar 5 yaşında sınavda kopya çektikleri için hapse atılabilirler. 

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Tüm midyeler erkek olarak doğar fakat yaşamları boyunca cinsiyet değiştirebilirler. Bir kere cinsiyet değiştirdiklerinde ise geri dönüşleri kalmaz. 

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Öpüşmenin, sivilce oluşumunu engellediği bilimsel olarak kanıtlandı.

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İnsan beyni, konsantrasyonunu kaybetmeden 7-10 dakika bir konuyla ilgilenebiliyor.

 

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Müziğin, türüne göre, insanın ruh halini direk etkileyebildiği bilimsel olarak kanıtlandı.10

Uyurken çorap giymek daha rahat bir gece geçirmenizi sağlayabilir.

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Sarılmak, öpüşmek ve sevişmek gibi eylemler oksitoksin salgılattığı için fiziksel yaraların daha hızlı kapanmasına sebep oluyor.

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Solaklar sinirlenme ve korkma gibi negatif duygulara daha yatkınlar.

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Gülmek insan hayatını uzatıyor. 

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Journal of Sex Research’ün araştırmasına göre erkekler günde 19, kadınlar ise günde 10 kez seks düşünüyor.

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Günde 6 saatten az uyku uyumak gün içinde düzgün düşünme kabiliyetini düşürüyor.

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Tarih boyunca kadınlar erkeklerden daha uzun ömürlü oldu.

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Çok büyük ölçüde basınç uygulandığı takdirde fındık ezmesini elmasa dönüştürmek mümkün.

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İnsanların gel gitli ruh halinin en büyük iki sebebi açlık ve uykusuzluk.

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