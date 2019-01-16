Bilimsel olarak kanıtlanmış gerçekler

Stres, vücuttaki kanın başka organlara pompaladığı için genellikle baş ağrısı yapar.

Salyangozlar ayaklarıyla nefes alıyor.

Kızlar konuşmayı, cümle kurmayı ve okumayı erkeklerden daha erken öğreniyor.

Olimpiyat altın madalyaları aslında yüzde 92.5 oranında gümüş içerir.

Bangladeş’te çocuklar 5 yaşında sınavda kopya çektikleri için hapse atılabilirler.

Tüm midyeler erkek olarak doğar fakat yaşamları boyunca cinsiyet değiştirebilirler. Bir kere cinsiyet değiştirdiklerinde ise geri dönüşleri kalmaz.

Öpüşmenin, sivilce oluşumunu engellediği bilimsel olarak kanıtlandı.

İnsan beyni, konsantrasyonunu kaybetmeden 7-10 dakika bir konuyla ilgilenebiliyor.

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Müziğin, türüne göre, insanın ruh halini direk etkileyebildiği bilimsel olarak kanıtlandı.10

Uyurken çorap giymek daha rahat bir gece geçirmenizi sağlayabilir.

Sarılmak, öpüşmek ve sevişmek gibi eylemler oksitoksin salgılattığı için fiziksel yaraların daha hızlı kapanmasına sebep oluyor.

Solaklar sinirlenme ve korkma gibi negatif duygulara daha yatkınlar.

Gülmek insan hayatını uzatıyor.

Journal of Sex Research’ün araştırmasına göre erkekler günde 19, kadınlar ise günde 10 kez seks düşünüyor.

Günde 6 saatten az uyku uyumak gün içinde düzgün düşünme kabiliyetini düşürüyor.

Tarih boyunca kadınlar erkeklerden daha uzun ömürlü oldu.

Çok büyük ölçüde basınç uygulandığı takdirde fındık ezmesini elmasa dönüştürmek mümkün.

İnsanların gel gitli ruh halinin en büyük iki sebebi açlık ve uykusuzluk.