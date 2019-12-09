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Bileğinizdeki çizgiler ne anlama geliyor?

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Avuç içimizdeki çizgilerin ne anlama geldiğini birçoğumuz biliyoruz. Peki bileğinizdeki çizgilerin anlamını daha önce hiç araştırmış mıydınız? İşte bileğinizdeki çizgilerin anlamları

Bileğinizdeki çizgiler ne anlama geliyor?

Bileğimizde 3 ya da 4 adet çizgi bulunur. Bu çizgiler tıpkı avuç içi çizgilerimizde olduğu gibi hayatımıza dair ipuçları barındırır.

1. Çizgi: Sağlık çizgisi: Bileğimizde bulunan birinci çizgi en önemli çizgidir. Bu çizgi sağlığı temsil eder. Eğer çizgiler arasında boşluk varsa bu durum sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini gösterir.

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2. Çizgi : Varlık çizgisi: Varlık çizgisi olan ikinci çizgi zengin olacak mıyım sorularınızın yanıtı olabilir. Kesintisiz ya da ara ara kesintilere sahip bir çizgi maddi durumunuzun iyi olacağını gösterir.

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3. Çizgi: Kariyer çizgisi: Bu çizgi kesintisiz bir şekilde sürüyorsa kariyerinizde başarılı bir yükseliş yaşayacaksınız demektir. Derin ve kalın ilerleyen çizgi ise toplum içinde saygın bir konuma sahip ve çevrenizde sözü geçen biri olacaksınız anlamına geliyor.

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4. Çizgi: Ömür çizgisi:Dördüncü çizgi çoğu insanda bulunmuyor. Eğer dördüncü çizgiye sahipseniz ve bu çizgi kesintisiz ilerliyorsa uzun bir yaşam süreceksiniz demektir.

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