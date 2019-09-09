Beyin Yakan 22 Bilgi

Öğrendiğinizde şok olacağınız birbirinden ilginç 22 bilgi için doğru yerdesiniz!

Gezegenimizle ve vücudumuzla ilgili bilgilere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bizler de duyduğunuzda çok şaşıracağınız birbirinden ilginç bilgileri sizler için derledik. Brüksel lahanasının tadından, telefonumuzdaki radyasyon seviyesine… İşte öğrenince çok şaşıracağınız birbirinden ilginç 22 bilgi!

1. Flaşlı fotoğraf çektirdiğinizde gözlerinizin kırmızı çıktığını fark etmiş olabilirsiniz. Aslında fotoğrafa yansıyan bu kırmızı ışık, gözünüzün arkasındaki damarların görüntüsüdür

2. Ayağınızın uzunluğuyla el bileğinizden dirseğinize kadar olan uzunluk aynıdır

3. Metro istasyonlarında soluduğunuz havanın yüzde 15’i aslında insanların ölü derisidir

4. Çikolatanın içerisinde, aşık olduğunuzda beyninizin salgıladığı hormona benzer bir madde vardır

5. “Poisonous” ve “venomous” kelimeleri dilimize “zehirli” anlamında geçmiş olsa da aslında anlamları birbirinden farklıdır. Eğer bir canlıyı ya da hayvanı ısırdığınızda/yediğinizde ölürseniz o hayvan “poisonous”dır. Eğer bir hayvan sizi ısırdığında ölüyorsanız bu durumda o hayvan “venomous”dır

6. Dünya nüfusunun neredeyse yarısında Brüksel lahanasının tadını acı algılamaya neden olan genetik bir mutasyon vardır

7. Amerika’nın şu an kullandığı bayrağı tasarlayan kişi aslında o bayrağı bir okul projesi için tasarlamıştı ve henüz 17 yaşındaydı. Projeden kaç aldığını merak ediyor musunuz? Hemen söyleyelim: B-!

8. Plastik su şişelerinin üzerinde bulunan son kullanma tarihi aslında içerisindeki su için değil şişenin kendisi içindir!

9. Eğer vücudunuzdaki her organı satabilseydiniz 45 milyon dolar kazanabilirdiniz!

10. Eğer bir erkek hamilelik testi yaptığında pozitif çıkıyorsa büyük bir ihtimalle testis kanseridir

11. İngilizce’de kurt anlamına gelen “wolf” kelimesiyle kafiyeli hiçbir İngilizce kelime yoktur

12. Eğer evcil hayvanınız göbeğinin üzerine yatıp arka bacaklarını geriye doğru açıyorsa serinlemeye çalışıyordur

13. Uçakta yediğimiz yemeklerin bize pek de lezzetli gelmemesinin nedeni, kabinde bulunan kuru hava ve düşük basınçtan dolayı tat alma duyumuzun yüzde 30’unu kaybetmemizdir

14. Daha önce hiç bebek güvercin görmediyseniz bunun sebebi doğduktan sonra 30 gün boyunca yuvalarında saklanmaları. 30 günün sonunda ise tıpkı yetişkin bir güvercin gibi gözüküyorlar

15. Kaplumbağalar, kabuklarını terk edemez

16. Bilgisayarınızın klavyesi, bir klozet kapağından 20 bin kat daha fazla bakteri bulundurur

17. Barkod okuyucular, siyah çubukların arasında bulunan beyaz bölgeyi tarayarak barkodu okurlar

18. Vücudunuzda şu an bulunan atomlar, bir yıl önce vücudunda bulunan atomlardan tamamen farklı. Vücudundaki atomların %98'inin yenilenmesi bir yıl sürüyor. Dolayısıyla bir bakıma her yıl yepyeni bir insan oluyorsun.

19. Gökkuşakları, sadece sabah değil gece de ortaya çıkabiliyor

20. Üzüntüden ağladığınızda akan gözyaşlarınızla mutluluktan ağladığınızda akan gözyaşlarınız birbirinden farklıdır

21. Meyvelerin üzerinde bulunan etiketler yenebilir

22. Herkesin parmak izinin birbirinden farklı olduğunu zaten biliyorsunuz. Aynı şekilde herkesin dil izi de birbirinden farklıdır