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Beyin hakkında hiç bilmediğiniz gerçekler

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Beyin hakkında hiç bilmediğiniz gerçekler
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Orgazm sırasında beyin o kadar yüksek seviyede dopamin hormonu üretir ki bu uyuşturucu kullanımına benzer bir etki yaratabilir. 

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İnsan beyninin kıvamı tofu peyniriyle aynı yoğunlukta. 

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Evdeki şiddet, çocukların beyninde savaşın askerlerde yarattığı etkiyi yaratabiliyor.

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Uyanıkken, insan beyni küçük bir ampülü çalıştıracak kadar elektrik üretebiliyor.

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Beyniniz vücudumuzdaki oksijen ve kanın yüzde 20'sini kullanıyor.

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Einstein'in otopsisini gerçekleştiren patolojist ünlü bilim adamının beynini çalıp, 20 yıl boyunca bir kavanozda sakladı.

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Ağzınızın dışında mideniz, bağırsaklarınız, pankreasınız, akciğer, anüs, testis ve beyninizde de tat alma reseptörleri bulunuyor.

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İnsanlara azıcık bile "güç" verildiğinde empati yeteneklerinin azaldığı bilimsel olarak kanıtlanmış.

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Beyninizin yüzde 60'ı yağdan oluşuyor.

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Beyniniz sanılanın aksine gelişimini 20'li yaşlarda tamamlamıyor, 40'lı yaşların sonuna kadar sürdürüyor.

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Çikolata kokusu rahatlamayı sağlayan Teta beyin dalgalarını artırıyor.

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Yaşadığınız her yeni anı ile beyniniz yeni bağlantılar yaratıyor.

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Gereksiz bilgileri hafızaya yüklememek sinir sisteminin esnekliğini korumasına yardımcı olur.

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Unutmak beyin için sağlıklıdır.

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5 ile 10 dakika arasında beyne oksijen gitmemesi geçici beyin hasarına neden olabilir.

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