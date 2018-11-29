Beyin hakkında hiç bilmediğiniz gerçekler

Orgazm sırasında beyin o kadar yüksek seviyede dopamin hormonu üretir ki bu uyuşturucu kullanımına benzer bir etki yaratabilir.

İnsan beyninin kıvamı tofu peyniriyle aynı yoğunlukta.

Evdeki şiddet, çocukların beyninde savaşın askerlerde yarattığı etkiyi yaratabiliyor.

Uyanıkken, insan beyni küçük bir ampülü çalıştıracak kadar elektrik üretebiliyor.

Beyniniz vücudumuzdaki oksijen ve kanın yüzde 20'sini kullanıyor.

Einstein'in otopsisini gerçekleştiren patolojist ünlü bilim adamının beynini çalıp, 20 yıl boyunca bir kavanozda sakladı.

Ağzınızın dışında mideniz, bağırsaklarınız, pankreasınız, akciğer, anüs, testis ve beyninizde de tat alma reseptörleri bulunuyor.

İnsanlara azıcık bile "güç" verildiğinde empati yeteneklerinin azaldığı bilimsel olarak kanıtlanmış.

Beyninizin yüzde 60'ı yağdan oluşuyor.

Beyniniz sanılanın aksine gelişimini 20'li yaşlarda tamamlamıyor, 40'lı yaşların sonuna kadar sürdürüyor.

Çikolata kokusu rahatlamayı sağlayan Teta beyin dalgalarını artırıyor.

Yaşadığınız her yeni anı ile beyniniz yeni bağlantılar yaratıyor.

Gereksiz bilgileri hafızaya yüklememek sinir sisteminin esnekliğini korumasına yardımcı olur.

Unutmak beyin için sağlıklıdır.

5 ile 10 dakika arasında beyne oksijen gitmemesi geçici beyin hasarına neden olabilir.