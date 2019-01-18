Batı Afrika'nın doğa harikası: 'Kutsal' Gurara Şelalesi

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bulunan Gurara Şelalesi, yerli ve yabancı birçok turistin ziyaretine uğrarken hikayesiyle de dikkat çekiyor

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da bulunan Gurara Şelalesi, yerli ve yabancı birçok turistin ziyaretine uğrarken hikayesiyle de dikkat çekiyor.

Nijerya'nın orta kesimindeki Nijer eyaletinde bulunan ve yaklaşık 30 metre yüksekliğe sahip şelale, 200 metrelik alanda yer alıyor.

Başkent Abuja'dan yaklaşık 2 saat mesafede bulunan Gurara Şelalesi, Zambiya'da Viktoria, Uganda'da Murchison, Kenya'da Thomson, Gana'da Wli ve Etiyopya'da Mavi Nil ile birlikte Afrika'nın dünyaca ünlü en büyük şelaleleri arasında bulunuyor.

Kutsal şelale

Gurara Şelalesi, Batı Afrika'daki diğer bazı şelaleler gibi bölge halkı tarafından kutsal kabul ediliyor ve bu şelale için her yıl kurban kesiliyor.

Gurara Şelalesi görevlisi Yakubu Dan-Juma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gurara Şelalesi atalarımız tarafından kutsal bir yer olarak kabul ediliyordu. Her yıl kurban olarak şelaleye bir bebek bağışlanırdı. Daha sonra şelaleye insan kurban etmek yerine küçükbaş hayvan kurban edilmeye başlandı." dedi.

Yıllar önce bölge halkının Gurara Şelalesi'nde tanrıların yaşadığına inandığını ifade eden Dan-Juma, "Buraya sadece krallar ve büyücüler gelebiliyordu. Halk ise buraya gelmeye çekiniyordu çünkü buraya gelenler daha sonra ya tedavi edilemeyecek kadar hasta oluyordu ya da ölüyorlardı." şeklinde konuştu.

İsmini "Gura" ve "Rara" tanrısından aldı

Geçmişte tanrıların evi olarak bilinen Gurara Şelalesi ismini erkek tanrı "Gura" ile kadın tanrı "Rara"dan aldı.

Dan-Juma, "Şelalenin sahiplerinin kadın ve erkek tanrılar olduğunu inanılıyordu. Kutsal kabul edilen bu şelaleye gelen bölge halkı şifa bulmak ve dertlerine çözüm bulmak için dua ederlerdi." dedi.

Şelal, 1970'lerden itibaren özellikle Avrupa'dan yerli yabancı birçok turisti ağırlarken zamanla turistik bir mekan haline geldi.

Gurara'nın Batı Afrika'daki en güzel şelalelerden biri olduğuna dikkat çeken Dan-Juma, "Nijeryalıların tarafından buranın kıymeti bilinmiyor. Daha çok yabancılar burayı turistik yer olarak kullanıyor. Nijeryalılar buraya çok az gelir ve genellikle ya filim ya da müzik klibi çekmek için burayı ziyaret ederler." şeklinde konuştu.

Bölge halkı için geçim kaynağı

Yağmur mevsimine bağlı olarak nisan ve kasım ayları arasında şelalenin su seviyesi yükselirken ocak ve mart ayları arasında ise düşüyor.

Su seviyesine göre Gurara Şelalesi'ne gelen yerli ve yabancı turistler suda yüzebiliyor, şelaleyi seyrederek dinleniyor ve sandal ile gezinti yapabiliyor.

Şelalenin bölge halkı için de önemli olduğunun altını çizen Dan-Juma, "Köy sakinleri, bu nehrin suyunu içiyor, yıkanıyor ve ev işleri için kullanıyor. Burada yaklaşık 5 köy var ve bunların hepsi bu suyu kullanıyor. Ayrıca kadınlar suyun getirdiği odunları toplayarak evde yemek yapıyor. Bölge halkı ise şelalede balık tutuyor, içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılıyor." dedi.

Petrol gelirleri arttı, turizm geri plana itildi

Hükümete de çağrı yapan Dan-Juma, Gurara Şelalesi'nin tanıtılması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı

Dan-Juma şunları söyledi:

"Ne yazık ki hükümet buraya önem vermiyor. Burada gördüğünüz oturakları ve yerleri yabancı turistler inşa etti. Nijerya'da iktidara gelen her hükümet, ülkenin ekonomisine sadece petrolün katkı sağlayacağı düşüncesiyle turizm gibi diğer alanlara odaklanmıyor ve turistik yerlere önem vermiyor. Hükümet buraya tesis ya da otel yapsa hem Nijerya'yı tanıtmış oluruz hem de ekonomik olarak gelir elde etmiş oluruz."