Baby Shower: Tarihi Eski Mısır’a Dayanan Heyecanlı Kutlama

Son dönemlerde özellikle sosyal medya kullanımının artmasıyla, dünyadaki trendlerden de daha fazla haberdar olmaya başladık.

Sosyal medya kullanımın yaygınlaşması dünyadaki trendlerden haberdar olmamıza olanak tanıdı. Bu ise bu trendlerin Türkiye’de de popüler olmasına sebep oldu. Son yıllarda popüler hale gelen trendlerden biri ise Baby Shower partileri. Sosyal medyada sıklıkla gördüğümüz Baby Shower, bebek bekleyen anneye hediyelerin verildiği eğlenceli bir parti olarak tanımlanabilir. Peki baby shower nedir, bu geleneğin ortaya çıkışı nereye dayanıyor?

“Baby Shower nedir?” diyenler için: Son yıllarda bebek bekleyen annelerin bebeğin doğumundan 1 ya da 2 ay önce verdikleri partilere baby shower adı veriliyor

Baby Shower partilerinin ortaya çıkışı ise 19. yüzyıla kadar dayanıyor. Bundan önceki tarihlerde de bebeğin dünyayı gelişini kutlamak için çeşitli kutlamalar yapılıyordu



Kanıtlar öyle gösteriyor ki bu partilerin tarihi Antik Mısır’a kadar dayanıyor. Antik mısır, Hindistan ve Antik Yunan’da bebekleri karşılamak için partilerin düzenlendiği biliniyor. Yapılan bu ritüeller ise genellikle annenin doğumundan sonra gerçekleştiriliyordu.

Ancak Baby Shower partileri ilk olarak İngiltere’de Viktoryen döneminde ortaya çıktı. Viktoryen döneminde hamile kadınlar, pek fazla dışarıya çıkmıyordu

Bu nedenle de bebek doğduktan sonra annenin yakın bir arkadaşı ya da akrabası tarafından anne ve bebek için çay partisi düzenleniyordu

Bu partilerde ise isteyen yeni doğan bebeğe hediyeler alıyordu. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ise bu partiler bebek doğmadan önce yapılmaya başladı



Partilerin amacı ise annenin yükünü hafifletmek, özellikle de maddi olarak. 1950’lerde iyice oturan bu gelenek özellikle 1960’larda ve 70’lerde ise çok daha popüler hale geldi.

Düzenlenen bu partilerde genellikle anne adayına ve bebeğe ihtiyaçları doğrultusunda hediyeler alınıyor. Başka bir açıdan ise bu partiler bebeğin ilk defa çevreye tanıtılması olarak düşünülebilir

Bu partilere önceleri yalnızca kadınlar katılıyor ve bu partiler yalnızca kadınlar arasında düzenleniyordu. Ancak şimdi bu durum değişti

Baby Shower partisinin etimolojisi ise anne adaylarının hediyelerle yıkanmasını ifade ediyor. İngilizce olan bu ifade “bebek” ve “duş” kelimelerinden oluşuyor. Bu anne adayının hediyelerle yıkanması anlamına geliyor

Baby Shower partileri anne adayı ya da anne adayının yakınları tarafından düzenlenebiliyor. Partilerde genellikle bir organizasyon şirketi ile anlaşılıyor ve yiyecekten dekorasyona kadar her şey organize ediliyor



Partiye çağırılan kişiler ise genellikle anne ve babanın maddi yükünü hafifletmek için yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hediyeler alıyorlar.