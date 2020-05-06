banner411
banner69
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
Cimnastik Federasyonu salonu çöktü – çöküyor
119 0
Hıdırellez ve Gelenekleri
Hıdırellez ve Gelenekleri
79 0
 
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
Batı bölgesi dolu ve sağanak yağışa teslim
176 0
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
İspanya’da futbol için hazırlıklar başladı
27 0
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
Armar Group çalışanlarına Covid 19 testlerini yaptırdı
55 0
Northernland grup testleri tamamladı
Northernland grup testleri tamamladı
46 0
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
Tıbbi maske üretimi için kolları sıvadılar
22 0
banner440

Baby Shower: Tarihi Eski Mısır’a Dayanan Heyecanlı Kutlama

banner27

Son dönemlerde özellikle sosyal medya kullanımının artmasıyla, dünyadaki trendlerden de daha fazla haberdar olmaya başladık.

Baby Shower: Tarihi Eski Mısır’a Dayanan Heyecanlı Kutlama

 

Sosyal medya kullanımın yaygınlaşması dünyadaki trendlerden haberdar olmamıza olanak tanıdı. Bu ise bu trendlerin Türkiye’de de popüler olmasına sebep oldu. Son yıllarda popüler hale gelen trendlerden biri ise Baby Shower partileri. Sosyal medyada sıklıkla gördüğümüz Baby Shower, bebek bekleyen anneye hediyelerin verildiği eğlenceli bir parti olarak tanımlanabilir. Peki baby shower nedir, bu geleneğin ortaya çıkışı nereye dayanıyor?

“Baby Shower nedir?” diyenler için: Son yıllarda bebek bekleyen annelerin bebeğin doğumundan 1 ya da 2 ay önce verdikleri partilere baby shower adı veriliyor

Baby Shower

 

Baby Shower partilerinin ortaya çıkışı ise 19. yüzyıla kadar dayanıyor. Bundan önceki tarihlerde de bebeğin dünyayı gelişini kutlamak için çeşitli kutlamalar yapılıyordu

Baby Shower
Kanıtlar öyle gösteriyor ki bu partilerin tarihi Antik Mısır’a kadar dayanıyor. Antik mısır, Hindistan ve Antik Yunan’da bebekleri karşılamak için partilerin düzenlendiği biliniyor. Yapılan bu ritüeller ise genellikle annenin doğumundan sonra gerçekleştiriliyordu.

Ancak Baby Shower partileri ilk olarak İngiltere’de Viktoryen döneminde ortaya çıktı. Viktoryen döneminde hamile kadınlar, pek fazla dışarıya çıkmıyordu

Baby Shower

Bu nedenle de bebek doğduktan sonra annenin yakın bir arkadaşı ya da akrabası tarafından anne ve bebek için çay partisi düzenleniyordu

 

Bu partilerde ise isteyen yeni doğan bebeğe hediyeler alıyordu. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ise bu partiler bebek doğmadan önce yapılmaya başladı

Baby Shower
Partilerin amacı ise annenin yükünü hafifletmek, özellikle de maddi olarak. 1950’lerde iyice oturan bu gelenek özellikle 1960’larda ve 70’lerde ise çok daha popüler hale geldi.

Düzenlenen bu partilerde genellikle anne adayına ve bebeğe ihtiyaçları doğrultusunda hediyeler alınıyor. Başka bir açıdan ise bu partiler bebeğin ilk defa çevreye tanıtılması olarak düşünülebilir

Baby Shower

Bu partilere önceleri yalnızca kadınlar katılıyor ve bu partiler yalnızca kadınlar arasında düzenleniyordu. Ancak şimdi bu durum değişti

Baby Shower

Baby Shower partisinin etimolojisi ise anne adaylarının hediyelerle yıkanmasını ifade ediyor. İngilizce olan bu ifade “bebek” ve “duş” kelimelerinden oluşuyor. Bu anne adayının hediyelerle yıkanması anlamına geliyor

 

Baby Shower partileri anne adayı ya da anne adayının yakınları tarafından düzenlenebiliyor. Partilerde genellikle bir organizasyon şirketi ile anlaşılıyor ve yiyecekten dekorasyona kadar her şey organize ediliyor


Partiye çağırılan kişiler ise genellikle anne ve babanın maddi yükünü hafifletmek için yeni doğan bebeğin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde hediyeler alıyorlar.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.